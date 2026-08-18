Cristina Pardo, 49 años: "Me levanto a las 6 de la mañana y desayuno dos cafés y una tostada con aceite picante"

A sus 49 años, Cristina Pardo se ha consolidado como uno de los rostros más reconocibles, queridos y solventes de la televisión en España.

Al frente de exigentes formatos en directo en LaSexta, la periodista navarra necesita mantener unos altísimos niveles de energía para aguantar el ritmo frenético de la actualidad.

Para la presentadora, saltarse la primera comida del día no es una opción, pero tampoco lo es sucumbir a la bollería o a los sabores dulces. Su filosofía matutina es inquebrantable, tal y como confiesa: "Me levanto a las 6 de la mañana y desayuno dos cafés y una tostada con aceite picante".

"Me puedo levantar tranquilamente a las 6 de la mañana o como muy tarde a las 7.30. Madrugo mucho, aunque sea domingo. Al levantarme desayuno dos cafés", explicó en Diario de Noticias de Navarra.

En unas declaraciones a Vanitatis sobre su estilo de vida, la periodista detallaba la fórmula exacta que le funciona cada mañana: "No acostumbro a desayunar fuera. Y siempre elijo comida salada: tostadas con aceite picante y embutido".

Esta apuesta inamovible por lo salado responde, según cuentan los expertos en nutrición, a un equilibrio perfecto entre lo que a ella le gusta y lo que le resulta práctico para su día a día.

De este modo, la periodista se asegura un buen aporte de nutrientes básicos sin renunciar al sabor, evitando empezar la jornada con rutinas que no encajan con su personalidad.

La rutina de Cristina Pardo

Si hay algo que llama poderosamente la atención en su menú de desayuno es ese toque distintivo: el aceite picante.

Lejos de ser una moda pasajera, Pardo es una auténtica fanática de los sabores intensos y de la comida bien condimentada.

De hecho, durante una cata de aceite de oliva en pleno directo en el plató de Más Vale Tarde, la navarra ya advertía a sus compañeros sobre su altísima tolerancia a la intensidad de esta especia: "Es posible que que me pique poco porque a mí me gusta mucho el picante".

Aquel día, la periodista bromeó sobre su pasión por la gastronomía, confesando que no se bebía el aceite directamente de la copa de cata porque "luego me escriben desde casa y me dicen que parece que no he comido, que no hago nada más que comer en plató".

Unas divertidas anécdotas que reflejan su carácter natural y su buen diente.

Pero no todo es alimentación en la vida de Cristina Pardo. Para mantener la vitalidad a sus 49 años, la periodista también ha tenido que encontrar una actividad física que le motive de verdad.

Alejada de las modas de los gimnasios multitudinarios o del running, ha encontrado refugio en los golpes y los ganchos.

"De vez en cuando practico boxeo en casa (es el único deporte que me gusta)", explicaba recientemente.

Esta disciplina no solo le permite mantener la musculatura activa y mejorar su coordinación, sino que se ha convertido en su vía de escape más eficaz para liberar toda la tensión acumulada tras horas y horas frente a las cámaras informando sobre la actualidad.

En definitiva, la receta del bienestar de Cristina Pardo es un reflejo exacto de su arrolladora personalidad en pantalla: madrugadora, muy directa, con un punto "picante" y siempre dispuesta a dar la batalla.