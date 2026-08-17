Aída Nízar, 51 años: "He ganado 150.000 euros limpios por una entrevista en televisión y yo les hice ganar 10 millones de euros"

Hablar de la historia de la televisión en España y no mencionar a Aída Nízar es, sencillamente, omitir a uno de los personajes más arrolladores, magnéticos y polarizantes que han pisado un plató.

A sus 51 años, la vallisoletana sigue demostrando que no necesita el prime time tradicional para hacer temblar los cimientos del corazón patrio.

Y es que, cuando Aída habla, sube el pan.... y las audiencias.

Relegada en los últimos años a un segundo plano mediático tras haber sido la reina absoluta del share en programas de máxima audiencia como Crónicas Marcianas, Gran Hermano o ¿Dónde estás corazón?, Aída ha encontrado en los formatos digitales su nuevo púlpito.

Su reciente aparición en el podcast de entrevistas Hablando en plata nos ha dejado un titular que ha provocado un auténtico terremoto en los pasillos de las grandes cadenas televisivas.

En un ambiente distendido y propicio para las confesiones, el presentador, Rodrigo Villar, le lanzó la pregunta que todo periodista del corazón siempre ha soñado con hacerle a las grandes estrellas de los años dorados de la televisión: "¿Cuánta pasta has ganado?".

Fiel a su estilo, sin filtros y con esa arrolladora seguridad que la ha hecho única, Aída no titubeó un solo segundo: "Uf, millones. Hombre, claro".

Sin embargo, el verdadero bombazo llegó cuando le pidieron concretar la cifra de su entrevista mejor pagada. Aunque reconoció que su madre, la también mediática Mari Ángeles Delgado, siempre le ha advertido que "es frívolo hablar de dinero", el ego de Aída y su innegable necesidad de reivindicar su valor en la industria pudieron más.

"150.000 euros limpios por una entrevista en Antena 3", soltó con total naturalidad, dejando al presentador sin palabras.

Esa histórica y desorbitada cifra, cobrada en una entrevista con Jaime Cantizano, es el reflejo de una época dorada de la televisión donde los cachés astronómicos eran el pan de cada día para aquellos personajes que garantizaban reventar los audímetros.

Pero si la cantidad que ingresó la vallisoletana asusta, lo que generó su presencia da absoluto vértigo.

La actualidad de Aída Nízar

Aída Nízar no da puntada sin hilo y quiso dejar muy claro que, lejos de estar sobrepagada, ella fue la auténtica gallina de los huevos de oro aquella noche.

"Yo les hice ganar 10 millones de euros, entonces me quedé escasa en mi caché", sentenció visiblemente orgullosa.

"Siempre hacéis esa pregunta pero, por el contrario, si Aída Nízar la pagaron 150.000 euros por una entrevista, cuánto ganó esa noche la cadena con Aída Nízar: 10.300.000 euros", insistió la polemista.

Además, matizó: "¿Sabes por qué lo sé? Porque fuimos demandados y tuvieron que probar cuánto habían ganado en publicidad".

Más de una década después de aquellos años de exclusivas pagadas a precio de mansión, las palabras de Aída Nízar resuenan con el eco de una televisión salvaje que ya no existe.

Pero si algo ha dejado claro esta confesión es que, durante años, Aída Nízar no fue solo un polémico personaje televisivo, fue una de las empresas andantes más rentables de España.

Y eso, guste o no, es historia de nuestra televisión.