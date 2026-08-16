Belén Rueda, 61 años, sobre sus estudios: "Con 20 años dejé Arquitectura para irme a vivir a Italia con mi novio y casarme"

Mucho antes de que los focos, los premios Goya y los aplausos unánimes del público se convirtieran en su día a día, Belén Rueda tenía un plan de vida diametralmente opuesto al de la interpretación.

Si hoy es uno de los rostros indiscutibles de la historia de nuestra televisión y nuestro cine, en su juventud, la madrileña pasaba las horas entre planos, maquetas y cálculos matemáticos.

Así es, una de nuestras grandes estrellas patrias estuvo a punto de ser arquitecta.

La revelación sobre sus inicios académicos y vitales se hizo especialmente popular durante una emotiva entrevista concedida al programa Mi casa es la tuya, presentado por Bertín Osborne en Telecinco.

Allí, con la naturalidad que siempre la ha caracterizado al hablar de su esfera más íntima, la actriz se sinceró sobre aquella etapa universitaria en la que su futuro en la que su futuro parecía estar ligado a la edificación y no a los guiones.

"Con 20 años dejé Arquitectura para irme a vivir a Italia con mi novio y casarme", confesó Rueda, dejando claro que fue un arrebato romántico, y no una temprana vocación artística, lo que truncó su incipiente carrera técnica.

En aquella época, impulsada por la pasión, hizo las maletas para establecerse en el país transalpino junto a aquel joven, que terminaría convirtiéndose en su marido y con el que convivió durante dos años.

Los estudios de Belén Rueda

Lejos de ver aquel abandono de las aulas como un fracaso, la actriz siempre ha reivindicado la libertad de tomar las riendas de su propia vida, un valor que heredó directamente de su entorno familiar.

"Ella nos enseñó a ser independientes. 'Así podréis elegir', decía", rememoraba Belén al hablar de las valiosas enseñanzas de su madre.

Una máxima que, sin duda, aplicó a rajatabla al tomar una decisión tan trascendental a una edad tan temprana.

Sin embargo, la aventura italiana llegó a su fin. Tras su ruptura, Belén Rueda regresó a Madrid, donde tuvo que reinventarse desde cero.

Antes de que las cámaras se cruzaran en su camino, la actriz se arremangó y comenzó a ganarse la vida trabajando en el sector inmobiliario: se puso a vender pisos.

Un trabajo terrenal y sacrificado que curtió a la futura estrella antes de que llegara su primer casting y se convirtiera en la figura televisiva que enamoraría a todo el país con series como Los Serrano o Periodistas.

Echando la vista atrás, aquel giro de guion vital fue el preludio de una trayectoria de leyenda.

Hoy, en pleno 2026 y a sus 61 años, Belén Rueda sigue demostrando que es una de las grandes reinas de nuestra ficción.

Este mismo año, la actriz ha acaparado las carteleras con el estreno del thriller de terror El Vestido, un proyecto profundamente especial lanzado en febrero en el que comparte pantalla por primera vez en un largometraje con su hija, Belén Écija.

Además, mantiene su idilio con la pequeña pantalla gracias a producciones recientes como Renata & Nicole.

Pero más allá de sus aplaudidos proyectos, Rueda se ha consolidado como una voz fuerte y reflexiva en la industria audiovisual.