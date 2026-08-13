Blanca Romero, 50 años: "Me levanto a las 6, practico baile, pilates o yoga y desayuno una tostada con tomate y aguacate"

Para Blanca Romero, cuidarse no consiste únicamente en hacer ejercicio, sino en encontrar una rutina que le permita sentirse fuerte, con energía y activa. La actriz y modelo mantiene unos hábitos en los que combina diferentes disciplinas deportivas, una alimentación equilibrada y un necesario descanso.

"Me levanto a las 6 de la mañana y hago de todo. Hago baile, pilates, yoga e introduje ahora las pesas en mi rutina de gimnasio. Nunca las había probado porque me daban muchísima pereza, pero hay que hacerlo porque te levantas bien, no te duele nada, te sientes en forma", ha revelado en una entrevista para Bloom.

Aunque reconoce que al principio no le atraía demasiado realizar pesas, ha terminado incorporándolo a sus entrenamientos por los beneficios que nota en su cuerpo.

Blanca Romero en 'Mis Raíces'. Mediaset

Romero insiste especialmente en la importancia de trabajar la fuerza y proteger la musculatura y los huesos con el paso de los años.

"Pesas hay que hacer, pesas hay que incluirlas, aunque sea en el sofá, comprarte una y darle un poco, un pelín, pero hay que hacerlo, tenemos que estar cachas. Hay que proteger esos huesos que cada vez están más débiles".

Para ella, el objetivo no es solo conseguir un cuerpo estético, sino llegar a conseguir un cuerpo fuerte que le permita mantener su autonomía y bienestar.

La alimentación es otro de los pilares de su rutina. La actriz destaca especialmente la importancia de consumir suficiente proteína y recuerda cómo ha cambiado la percepción sobre el cuerpo femenino.

Blanca Romero en una foto de su Instagram @blancaromeroe

"También es muy importante la proteína para sentirte fuerte. Antes las mujeres teníamos esa obsesión por la delgadez. Además de hacer deporte, hay que tener una buena alimentación y descansar bien", explicó.

Su desayuno también refleja esa apuesta por una alimentación completa. Después de practicar ayuno intermitente, suele comenzar el día con una tostada de pan integral con tomate natural y aguacate junto a dos huevos escalfados y un café.

Una combinación que aporta proteínas, grasas saludables y carbohidratos para afrontar la jornada después de sus entrenamientos de yoga, baile, gimnasio... Pero no todo el deporte que practica se desarrolla entre paredes...

"Me gusta hacer deporte en el mar que aparte de curativo, es muy sano y ayuda también a mi mente, me encanta nadar en agua fría para activar mi circulación", declaró para la revista Telva.

Blanca Romero en la presentación de Next Level Chef Gtres Gtres

El contacto con la naturaleza también ocupa un lugar importante en su rutina. "Caminar por el monte para mí también es genial y me despeja mucho la cabeza. Los deportes indoor y el gimnasio me gustan menos", confesó.

Para Blanca Romero, el resumen de la filosofía de su vida se basa en: "Para mí sentirme bien es hacer deporte, tener una buena alimentación y poder inspirar a los demás".