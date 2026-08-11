Joan Manuel Serrat, 82 años, sobre sus estudios: "Soy perito agrícola y cobraba un sueldo de becario, fue un camino complicado"

Mucho antes de convertirse en uno de los grandes referentes de la música en español, Joan Manuel Serrat tenía un futuro muy distinto en mente.

El artista llegó a destacar en el ámbito académico y estuvo a punto de dedicar su vida a la investigación científica, una faceta poco conocida que él mismo recordó durante una conversación con Iñaki Gabilondo.

"Yo estudié para perito agrícola y fui premio extraordinario en la primera promoción", explicó el cantautor. Su brillante experiencia le abrió las puertas del Centro Pirenaico de Biología Experimental, en Jaca, donde comenzó a trabajar como becario mientras continuaba ampliando su formación.

Joan Manuel Serrat, en una imagen de 2018. El Hormiguero

"Ahí trabajaba cobrando un sueldo de becario que era muy escaso y estudiaba al mismo tiempo por libre Biología en Barcelona", recordó.

Aquellos años estuvieron marcados por el esfuerzo y la dedicación, compaginando el trabajo con los estudios universitarios y con una creciente pasión que empezaba a abrirse paso en su vida: la música.

Pese a que acabaría convirtiéndose en una de las voces más influyentes de varias generaciones, Serrat asegura que en su familia no existía ninguna tradición musical profesional.

"Yo no tengo ningún antecedente familiar que me relacione con la música. Soy hijo de obreros y campesinos. Pero eso sí, gente que cantaba. Siempre recuerdo a mi familia cantando".

Joan Manuel Serrat. Fotografía: Europa Press. Europa Press

Ese ambiente familiar donde las canciones formaban parte de la vida cotidiana despertó en él un interés que terminaría cambiando su destino.

Mientras cursaba tercero de Biología, el joven Serrat ya había dado sus primeros pasos como cantante. Había grabado sus dos primeros discos y comenzaba a comprobar que el mundo de la música le ofrecía oportunidades difíciles de compaginar.

"Veía que en el camino de la universidad lo tenía complicado si quería seguir trabajando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y quería hacer otro vuelo. Entonces empecé a trabajar, a hacer canciones".

Aquella decisión supuso un punto de inflexión en su vida y el inicio de una trayectoria que lo convertiría en una figura imprescindible de la música española y latinoamericana.

Concierto de Serrat @festasconcellodevigo

Con el paso de las décadas, Serrat ha firmado alguno de los discos y canciones más importantes de la música en español, poniendo voz a poemas de Antonio Machado o Miguel Hernández y construyendo un legado que trasciende generaciones.

Pese a esto, el artista nunca ha olvidado sus raíces y orígenes humildes ni aquellos años en los que parecía destinado a convertirse en científico.