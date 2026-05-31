Parece Francia, pero es España: el pueblo de 390 habitantes con casas y calles de piedra, trazado medieval e iglesia del siglo XVI

Si estás buscando una escapada que te transporte en el tiempo sin necesidad de pasaporte, existe un rincón en la comarca de la Jacetania que cumple con todos los requisitos.

Justo en la frontera con Francia se encuentra Ansó, un bellísimo municipio de alta montaña que ostenta el título de Conjunto Histórico-Artístico.

Con una población que apenas ronda los 390 habitantes, este destino regala al viajero la paz de un entorno rural auténtico que, sin embargo, multiplica su vida y dinamismo durante los meses de verano y las temporadas vacacionales.

Ansó (Huesca). iStock

Paseo por el medievo pirenaico

El gran reclamo de Ansó es, sin duda, su casco urbano. Pasear por él es sumergirse en un ejemplo impecable de arquitectura pirenaica donde el tiempo parece haberse detenido.

Sus robustas casas señoriales combinan con mimo la piedra vista y la madera, rematadas por tejados de teja con fuertes pendientes diseñados para sacudirse el peso de la nieve invernal.

Al levantar la vista, llaman la atención sus imponentes portadas heráldicas y las chimeneas troncocónicas, tan típicas de esta zona del Pirineo.

Durante tu recorrido, descubrirás un detalle urbanístico fascinante: las "eras". Se trata de unos angostos callejones de apenas 50 centímetros a un metro de ancho que separan las viviendas.

Iglesia del siglo XVI

Aunque hoy nos parecen un pintoresco laberinto de piedra, en la Edad Media se idearon como un rudimentario sistema de desagüe y, sobre todo, como cortafuegos para evitar que los incendios se propagasen de una casa a otra.

El corazón patrimonial del pueblo lo completan dos paradas obligatorias:

En primer lugar, la iglesia Parroquial de San Pedro. Un monumental edificio del siglo XVI de estilo gótico-renacentista. Sus dimensiones son tan descomunales que se asemeja más a una fortaleza defensiva que a un templo religioso. En su interior custodia un valioso retablo barroco y un órgano monumental.

Por otro lado, cabe destacar el Museo del Traje Ansotano. Ubicado en la antigua ermita de Santa Bárbara, este espacio rinde culto al traje típico local, uno de los vestigios folclóricos más antiguos, coloridos y ricos de toda Europa, confeccionado minuciosamente en pesada lana.

Vista panorámica de Ansó, en Huesca. iStock

Naturaleza salvaje y turismo activo

Para los amantes del aire libre, el término municipal de Ansó es un auténtico paraíso de biodiversidad.

El pueblo funciona como una de las principales puertas de acceso al Parque Natural de los Valles Occidentales, un entorno protegido donde los frondosos bosques de hayas y abetos contrastan con cumbres calizas que rozan los 2.500 metros de altitud.

Si te apasiona el senderismo o el montañismo, tu lugar es el Valle de Linza. Este espectacular prado alpino está rodeado de cimas míticas como la Mesa de los Tres Reyes o el Petrechema.

Es el punto de partida ideal para rutas de senderismo en los meses cálidos, mientras que en invierno se transforma en el epicentro del esquí de fondo y las excursiones con raquetas de nieve.

Además, no puedes marcharte sin contemplar la Foz de Biniés, un sobrecogedor cañón esculpido por el río Veral cuyas paredes verticales sirven de hogar a imponentes colonias de buitres leonados.

Tip viajero: Si quieres vivir la experiencia más auténtica, planifica tu escapada para el último domingo de agosto.

Ese día se celebra el Día del Traje Ansotano, una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional en la que todos los vecinos visten las joyas textiles de sus antepasados y recrean la vida cotidiana del siglo pasado en mitad de la calle. ¡Una estampa fotográfica irrepetible!