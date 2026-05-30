Borja Iglesias: "Mis padres hicieron un gran esfuerzo poniéndome la maleta en la mano con 14 años para que cumpliera mi sueño"

Borja Iglesias, durante un partido del Real Betis en el 2021 AFP7 / Europa Press

Detrás de la imagen cercana, humilde y carismática que siempre ha transmitido Borja Iglesias hay una historia marcada por el esfuerzo familiar y un sueño perseguido desde niño con mucha constancia.

El delantero, convertido en uno de los futbolistas más queridos del panorama español, nunca ha escondido la importancia que tuvieron sus padres y sus abuelos en el camino que le llevó al fútbol profesional.

Hoy les tiene más presentes que nunca, después de conocerse la lista de jugadores que Luis de la Fuente llevará al Mundial 2026, donde su nombre es uno de los elegidos y afortunados.

Borja Iglesias Diseño: Deportes EE

Aunque actualmente es una figura consolidada dentro del fútbol, Borja reconoce que su historia comenzó de una forma mucho más sencilla: "Empecé a jugar al fútbol en el patio del colegio porque me apunté a una extraescolar. Cuando cumplí 14 años me ojearon y me fui al Valencia", expresó en el pódcast La Capitana en YouTube.

Aquel paso supo dejar atrás Galicia, a su familia y a toda su infancia siendo apenas un adolescente. "Recuerdo que de primeras cuando me propusieron ir al Valencia dije sí sin pensarlo. Los primeros meses lo pasé bien, pero luego al regresar a mi casa por Navidad con la familia, no quería volver", declaró en el espacio.

Detrás de esa decisión también estuvo el enorme sacrificio de sus padres, algo que el futbolista sigue recordando con enorme emoción: "Mis padres hicieron un gran esfuerzo poniéndome la maleta en la mano con 14 años para que cumpliera mi sueño", explicó el delantero.

A lo largo de su carrera, Iglesias ha insistido en que nunca sintió presión por parte de los suyos, sino únicamente apoyo incondicional.

"Mi familia siempre ha vivido mi carrera con mucha intensidad, pero sin meterme ningún tipo de presión. Siempre han estado de mi lado, me han apoyado en momentos buenos y malos", confesó en una entrevista para el Diario As.

Borja Iglesias disputa un balón ante el Olympique de Lyon. Celta de Vigo

Uno de los recuerdos más emotivos de su vida está ligado a su abuelo Argemiro, una figura clave durante su infancia: "Mi abuelo Argemiro era el que me llevaba y me recogía de los entrenamientos. Era muy madridista".

"Él murió cuando tenía once años y le prometí a mi madre y a mi abuela que, si algún día llegaba a ser futbolista profesional, le dedicaría a mi abuelo mi primer tanto", recordó en una entrevista para El Mundo.

Y aquella promesa terminó cumpliéndose años después: "Recuerdo mi primer gol en Primera División contra el Valencia. Cuando llegué a mi casa de Barcelona lloré junto a mi madre", declaró para el medio citado.

Un momento especialmente simbólico para él, no solo por estrenarse como goleador en la élite, sino también por cumplir aquella promesa familiar que había marcado su infancia.

Borja Iglesias, durante un partido con el Celta en La Liga Europa Press

El delantero también ha hablado en varias ocasiones de cómo vivía el fútbol de pequeño: "No sé cuánto dinero habrán gastado mis padres. Me llevaban a Lavacolla a ver a jugadores. Perseguía su autógrafo por la terminal. Tengo archivados en una carpeta algunos como el de Zidane o el de Kluivert", expresó en una entrevista en La Voz de Galicia.

Con el Mundial en el horizonte, Borja no solo sueña con defender la camiseta de España, sino con algo mucho más profundo. Para el delantero, jugar este torneo es la mejor manera de recordar a su abuelo y de devolverle a sus padres todo el sacrificio que hicieron para que cumpliera su sueño.