Pepe Viyuela: "No debo un duro, la casa está pagada y en el banco tengo entre 300.000 y 400.000 euros"

Cuando pensamos en Pepe Viyuela, lo primero que se nos suele venir a la cabeza es su humor inconfundible, su larguísima trayectoria en el teatro, cine y televisión y esa capacidad para hacer reconocible cada personaje que interpreta.

Actor, payaso, escritor y uno de los rostros más queridos de la televisión española, Viyuela ha conseguido mantenerse vigente en el público desde su sencillez.

Aunque muchos lo recuerdan especialmente por sus papeles cómicos, lo cierto es que el riojano siempre ha demostrado una enorme versatilidad, alternando registros humorísticos con interpretaciones dramáticas.

Pepe Viyuela en 'Jardiel enamorado'. Foto: Juan Carlos Arévalo

Esa constancia profesional unida a años de trabajo continuado, también se ha traducido en una situación económica estable y en una vida patrimonial cómoda, construida poco a poco y lejos de cualquier extravagancia mediática.

Precisamente esa discreción y sinceridad se vio reflejada durante su entrevista en el programa de La Revuelta, presentado por David Broncano. En una conversación relajada, el actor habló sin tapujos y con mucha naturalidad sobre sus finanzas: "No debo un duro, la casa está pagaday en el banco tengo entre 300.000 y 400.000 euros. Para cuando me tenga que jubilar me va a venir muy bien".

Pese a su situación desahogada, Viyuela no se exime ante el problema de la vivienda: "Siempre está el tema de los hijos porque, tal y como está la vivienda, te gustaría poder ayudarles mucho".

De hecho, Pepe Viyuela fue especialmente contundente al afirmar que, con los años, crecerá la fractura entre las personas que heredan una vivienda y las que no.

El actor Pepe Viyuela posando para EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

En su opinión, la propiedad inmobiliaria se está convirtiendo en un factor determinante para garantizar estabilidad económica, algo que puede generar una sociedad aún más desigual en el futuro.

El actor, muy recordado también por su participación en Aída, insiste en que el acceso a la vivienda es prácticamente imposible para una gran parte de la población.

"Es difícil que la gente de hoy en día pueda hacerse propietaria de una casa. Hay que tomar medidas y no se puede especular tanto", aseguró, dejando clara su postura crítica frente al modelo actual del mercado inmobiliario.

Sus declaraciones fueron incluso más lejos cuando habló sobre el papel de los grandes fondos de inversión y empresas que controlan buena parte del mercado de la vivienda: "El mercado actual está en manos de monstruos que creen que pueden hacer lo que quieran. Se tiene que intervenir", añadió en el espacio de David Broncano.