La ciudad española con el volcán más impresionante de España: con 420 millones de años, 300 edificios y visitable

Imagina caminar sobre una tierra moldeada por el fuego, donde volcanes dormidos, lagunas y colinas redondeadas dibujan un paisaje tan inesperado como fascinante. A simple vista todo parece tranquilo, pero bajo esa calma permanece la huella de una fuerza natural que transformó el territorio hace millones de años.

Los senderos atraviesan campos abiertos y formaciones volcánicas que emergen suavemente en el horizonte, creando una atmósfera casi irreal.

Ese lugar es el Geoparque Volcanes de Calatrava, un territorio único donde la historia geológica y la belleza natural se funden en una experiencia difícil de creer.

Parque de Volcanes de Calatrava

Situado en la provincia de Ciudad Real, representa uno de los paisajes geológicos más espectaculares y mejor conservados de la península ibérica, con más de 350 conos volcánicos que emergen en una extensión de unos 5.000 km2.

Esta región, reconocida como Geoparque por la UNESCO en 2024, no solo cuenta una historia geológica de millones de años, sino que invita a descubrir un patrimonio natural único.

La saga volcánica de Calatrava se remonta a unos 600 millones de años, impulsado por el choque entre las placas tectónicas euroasiática y africana. Las primeras erupciones datan de hace 450 millones de años en Almadén, donde rocas volcánicas generaron el mayor nacimiento de mercurio del mundo.

El punto álgido de este fenómeno ocurre hace 7,4 millones de años formando volcanes basálticos. La última erupción, hace unos 6.000-7.000 años, mantiene al campo de Calatrava como la única zona volcánica activa de la España peninsular, aunque sin riesgo actual.

De este paraje debe destacarse su excelente conservación y variedad morfológica. Predominan volcanes monogénicos, formados en una sola erupción. Visualmente evocan paisajes lunares. Conos truncados, campos de lava, diques expuestos por erosión...

El geoparque 'Volcanes de Calatrava. Ciudad Real' cuenta entre sus valores con el yacimiento gigante de la Mina de Almadén, cuyo origen se debe fundamentalmente a una erupción volcánica en condiciones submarinas.

En Granátula, uno de los pueblos del campo de Calatrava, se erige un castillo del siglo XIII que vigilaba las rutas manchegas. Almodóvar del Campo alberga la Laguna de Michos, mientras que Pozuelo de Calatrava integra cráteres en su trama urbana medieval.

Esta simbiosis entre volcanes y arquitectura medieval crea un paisaje cultural donde la piedra volcánica define plazas.