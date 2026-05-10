El pueblo español perfecto para una escapada exprés de 4 horas: castillo de 1475, embalse y en la entrada de un Parque Nacional

A poco más de 50 kilómetros de Madrid, el asfalto da paso a la piedra granítica y al azul de un horizonte acuático. Manzanares El Real, un municipio de apenas 9.500 habitantes, es un ejemplo perfecto del conocido como "turismo de a pie", donde la historia medieval y la naturaleza más pura se encuentran a escasos pasos de distancia.

El gran emblema que preside la villa es el Castillo Nuevo de los Mendoza, una fortaleza erigida en 1475 que es, a día de hoy, una de las mejor conservadas de toda España.

Con su icónica galería gótica y sus cuatro torres almenadas, este palacio residencial del siglo XV permite al visitante retroceder al Renacimiento sin salir de su casco urbano. Su ubicación estratégica permite que, tras la visita cultural, el viajero pueda continuar su recorrido a pie hacia los otros dos grandes hitos que definen el municipio.

Castillo de los Mendoza, en la localidad madrileña de Manzanares El Real. iStock.

Castillo visitable

El Castillo de los Mendoza, auténtica joya de la arquitectura militar castellana, es uno de los monumentos más relevantes de la Comunidad de Madrid gracias a su excepcional estado de conservación.

De su estructura destacan las torres cilíndricas que flanquean su planta cuadrangular y, sobre todo, su exquisita galería en el adarve meridional, considerada una de las más bellas de España.

Afortunadamente, el castillo es totalmente visitable; el público puede recorrer sus salas palaciegas, descubrir su centro de interpretación y disfrutar de vistas espectaculares desde sus murallas.

Además, el recinto ofrece una agenda cultural vibrante que incluye visitas teatralizadas y talleres infantiles, consolidándose como un museo vivo gestionado a nivel regional.

En el corazón del casco urbano de Manzanares El Real, la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves se erige como un testimonio vivo de la transición arquitectónica entre los siglos XIV y XVI.

Este templo, que fusiona la sobriedad del románico con la elegancia del gótico, destaca por su imponente pórtico renacentista y una torre que domina la plaza principal.

A escasos metros se sitúa el Ayuntamiento, un edificio de arquitectura tradicional serrana que preside la vida social del municipio y que sirve de punto de encuentro para los visitantes que inician su recorrido por las históricas calles empedradas de la villa.

Embalse de Santillana, en Manzanares El Real. iStock.

Un espejo de agua a los pies de la sierra

Mirando hacia el sur, la localidad se asoma al Embalse de Santillana, una infraestructura clave para el suministro de agua de Madrid que sorprende por sus dimensiones: 10,5 kilómetros cuadrados de superficie.

Este humedal protegido es un paraíso para los senderistas y amantes de la ornitología, quienes recorren sus orillas disfrutando de la panorámica del castillo reflejado en las aguas, bajo la atenta mirada de cigüeñas y garzas reales.

La Charca Verde, en el macizo de La Pedriza (Madrid). iStock.

Entrada al corazón de la montaña

Hacia el norte, el pueblo actúa como la principal recepción del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Manzanares El Real es el acceso natural a La Pedriza, un complejo de formaciones graníticas único en Europa.

Desde el centro del municipio parten numerosas rutas que se adentran en este laberinto de rocas caprichosas, como el famoso ascenso a El Yelmo o el paseo hacia el paraje de Canto Cochino.

La facilidad para transitar de un monumento histórico de hace cinco siglos a un paisaje salvaje protegido es lo que convierte a este pueblo madrileño en una apuesta segura. "Aquí el coche es innecesario una vez aparcas; el pueblo está diseñado para ser paseado, desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la base de la montaña", señalan desde la oficina de turismo local.

Con una oferta gastronómica centrada en las carnes de la Sierra de Guadarrama y el cordero asado, Manzanares El Real demuestra que no hace falta cruzar fronteras para encontrar un destino que lo tenga todo: patrimonio, agua y montaña, todo unido por el placer de caminar.