El pueblo marinero declarado Conjunto Histórico: casas encaladas, muralla del siglo XIII y únicas playas interiores

En la ciudad que descubriremos hoy el verde se funde con el azul en un contraste imposible de olvidar. Aquí la montaña se acerca al mar sin pedir permiso y el paisaje cambia a cada paso.

El sonido del Cantábrico marca el ritmo, no existen relojes o fechas límite. Los acantilados y las playas escondidas construyen una atmósfera viva, pero serena. En este lugar la naturaleza no es un complemento, sino la protagonista.

Ese lugar es Llanes, un enclave donde la esencia del norte se muestra en estado puro, combinando mar, montaña y tradición en un equilibrio que cautiva desde el primer instante.

Vista aérea de la playa de Llanes, España iStock

Este pueblo costero situado en Asturias, en el norte de España, es conocido por su rica historia medieval, sus playas espectaculares y su arquitectura de indianos.

Fundada en el siglo XIII como villa medieval, Llanes surgió para defender el litoral de piratas. Por ello, Alfonso IX de León ordenó construir murallas de 840 metros de perímetro y 4 puertas. Hoy esta fortificación se encuentra en un excelente estado de conservación y es la protagonista de su turismo.

Este conjunto defensivo forma parte del Conjunto Histórico-Artístico de Llanes, donde también la Basílica de Santa María del Conceyu, el Torreón defensivo y un conjunto excepcional de palacios señoriales que reflejan la riqueza y la historia de la villa.

Muralla de Llanes Wikipedia

La Basílica de Santa María, del siglo XII, presenta una planta basilical gótica, uno de los escasos ejemplos de esta corriente arquitectónica.

La Plaza de Santa Ana articula su núcleo señorial más emblemático, donde destacan el Palacio de Gastañaga (San Nicolás) y el Palacio Posada Herrera, junto a la Capilla de Santa Ana y restos visibles de la antigua muralla medieval.

Este esplendor señorial se complementa en Llanes con el legado de los indianos, emigrantes asturianos que hicieron fortuna en América, principalmente en Cuba y México, y que regresaron para transformar su villa natal.

Jóvenes sin tierras durante la crisis agraria postfloral trabajaron en plantaciones tabacaleras y comercios ultramarinos, volviendo ricos para ostentar éxito social mediante casas indianas eclécticas que contrastan con la sobriedad gótica.

Fachadas recargadas, balcones señoriales y jardines con camelias importadas definen su estilo cosmopolita.

Llanes también es conocido por su costa. Cuenta con más de 30 playas a lo largo de sus 56km de costa cantábrica, desde calas urbanas hasta salvajes paradisiacas, ideales para surf, niños o desconexión total.

Lo destacable de su paisaje costero es que alberga las únicas playas interiores de España. Ejemplos son Gulpiyuri y Cobijeru, fenómenos geológicos kársticos únicos en el mundo conectados al Cantábrico por cuevas subterráneas.

Gulpiyuri fue declarada Monumento Natural en el 2001 y es una playa de arena blanca con agua salada conectada por cuevas. Cobijeru, por su parte, es una playa semicircular escondida entre acantilados y de agua marina subterránea.

Ambos son caprichos geológicos, el mar se cuela por erosión caliza, creando playas "encerradas" en prados verdes.

Playa de Gulpiyuri, una playa secreta en Asturias, España iStock

En tu visita cultural no puede faltar visitar los Cubos de la Memoria, 27 bloques artísticos de Ibarrola en el puerto, el Paseo de San Pedro, un mirador al Cantábrico con vistas panorámicas y la senda costera y bufones de pría. También puedes disfrutar de su turismo gastronómico, con sidra, cachopo y quesos.

Llanes enamora a quien lo visite. El ejemplo más claro está en Dani Carvajal que, cautivado por su belleza, posee su segunda residencia cerca de la playa de Toró, un enclave discreto y natural.

Con todo esto, Llanes fusiona historia medieval, playas vírgenes y un encanto indiano en un rincón asturiano perfecto para la exploración cultural y natural.