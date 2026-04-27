El municipio medieval ideal para recorrer a pie: 21 habitantes, Conjunto Histórico y un castillo del siglo XI

A veces, el silencio es el mayor de los lujos. En lo alto de un risco de muelas calcáreas, desafiando el paso de los siglos y el olvido de la modernidad, se alza Rello, un tesoro fortificado en la provincia de Soria que parece haberse detenido, literalmente, en la Edad Media.

No es solo un pueblo; es una cápsula del tiempo protegida por una muralla infranqueable que invita a ser descubierta de la única forma posible, paso a paso.

Este municipio soriano, declarado Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural, ostenta un título que hoy suena a bendición para el viajero, es uno de los pueblos más pequeños y mejor conservados de España.

Con apenas 21 habitantes censados, caminar por sus calles empedradas es lo más parecido a pasear por un museo al aire libre donde el ruido de los coches no existe y el viento es la única banda sonora. Lo primero que impacta al llegar es su imponente recinto amurallado del siglo XV, que rodea por completo el casco urbano.

Conserva casi intactas sus torres y lienzos, adaptándose de forma casi orgánica al relieve de la piedra. Aquí no hay fachadas de colores ni estridencias; solo el ocre de la roca y la arquitectura popular que ha resistido inviernos feroces durante cientos de años.

Rello

Uno de los símbolos más curiosos de Rello es su rollo jurisdiccional, una pieza única en hierro que data del siglo XVI. Se trata de una bombarda o pieza de artillería original, colocada verticalmente sobre una base de piedra, que servía para señalizar la autonomía judicial de la villa. Es, sin duda, una de las muestras de justicia señorial más singulares y extrañas de toda la geografía española.

El paseo nos lleva inevitablemente hacia el Castillo de Rello, una fortaleza del siglo XI situada en el extremo del recinto que, aunque hoy se encuentra en estado de ruina consolidada, mantiene una torre del homenaje que domina todo el valle del río Escalote.

Castillo de Rello

Desde sus almenas, la vista se pierde en la inmensidad de las tierras sorianas, ofreciendo un atardecer que nada tiene que envidiar a las postales de la Toscana.

Rello es el destino ideal para quienes buscan turismo de desconexión. No esperes grandes lujos modernos, sino la autenticidad de un pueblo que se enorgullece de su soledad.

Su ubicación estratégica lo convierte también en un punto de partida perfecto para explorar la ruta del románico soriano o acercarse a la vecina ermita de San Baudelio, la joya mozárabe.

Perderse por sus callejones estrechos, observar los escudos heráldicos en las portadas de las casas y respirar el aire puro de la meseta es una experiencia terapéutica. Rello nos recuerda que, a veces, para avanzar, es necesario volver la vista atrás y caminar por la historia a un ritmo mucho más lento.