Parece la Toscana, pero es España: 900 habitantes, Conjunto Histórico-Artístico y una iglesia del siglo XVIII

En las faldas de la Sierra de Tormantos, resguardado por una naturaleza exuberante que parece abrazar cada tejado, se encuentra Garganta la Olla.

Este municipio cacereño no es solo uno de los rincones más bellos de la comarca de La Vera, sino un escenario donde la arquitectura popular y el mito se entrelazan de forma casi mágica.

Pasear por sus calles es realizar un viaje directo al siglo XVI, manteniendo intacto ese aire de villa señorial y serrana que conquista a primera vista.

Lo que hace a este destino el lugar perfecto para recorrer a pie es su singular trazado urbano, declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Aquí, las casas no son simples viviendas; son lecciones de historia construidas con entramados de madera, adobe y piedra.

Al caminar, la mirada se pierde en los voladizos de sus plantas superiores, que casi llegan a tocarse entre sí sobre las estrechas callejuelas, creando un juego de sombras y luces que parece diseñado para un cuadro costumbrista.

Uno de los puntos más fotografiados y curiosos es la Casa de las Muñecas. Su fachada, pintada de un rojo intenso que originalmente se obtenía con sangre de toro, delata su pasado como antiguo lupanar que daba servicio a la comitiva de Carlos V durante sus estancias en el cercano Monasterio de Yuste.

Garganta la Olla

Las pequeñas figuras talladas en sus jambas son un guiño silencioso a un pasado de alcobas y secretos que aún hoy despierta la fascinación de los viajeros.

Pero Garganta la Olla no se entiende sin su leyenda más famosa, la de la Serrana de la Vera. Cuentan que una mujer de belleza imponente y fuerza descomunal, despechada por un amor traicionado, se refugió en las cuevas de las montañas circundantes para vengarse de los hombres.

El mito impregna cada rincón del pueblo, desde su estatua en el mirador hasta los senderos que parten del núcleo urbano y que conducen a la garganta que da nombre al municipio, donde las piscinas naturales de aguas cristalinas invitan a una pausa refrescante.

La Iglesia de San Lorenzo Mártir, construida entre los siglos XV y XVI, con su imponente torre y su órgano barroco, actúa como epicentro de un pueblo que ha sabido conservar tradiciones centenarias.

Garganta la Olla

No es raro ver a los vecinos charlando a las puertas de las casas en calles como la del Chorrillo, donde el murmullo del agua de las fuentes acompaña el paso del visitante.

Es un lugar que exige lentitud para apreciar los detalles de las solanas de madera y los escudos heráldicos que salpican las fachadas.

Situada estratégicamente cerca de Cuacos de Yuste, Garganta la Olla ofrece una gastronomía que es el reflejo de su tierra, el pimentón de la Vera, las migas y el cabrito son paradas obligatorias para el paladar.

Es, sin duda, un destino que apela a los sentidos, donde el aroma a leña en invierno y el frescor del agua en verano componen la banda sonora de uno de los pueblos con más carácter y autenticidad de todo el norte de Extremadura.