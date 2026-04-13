Parece el Caribe, pero es España: 6 km de costa junto a un Parque Natural y con una iglesia del siglo XV

En el sur de Mallorca, donde el paisaje se abre paso entre dunas, salinas y aguas turquesas, se encuentra uno de los enclaves más fotografiados del Mediterráneo: la playa de Es Trenc.

Un arenal que, por su aspecto salvaje y su color casi caribeño, ha sido comparado en numerosas ocasiones con destinos tropicales, aunque su realidad está profundamente ligada al entorno natural y rural del sur mallorquín.

Este espacio pertenece al municipio de Campos y se extiende junto a núcleos costeros como Ses Covetes, Sa Ràpita y la Colònia de Sant Jordi.

El arenal principal, comprendido entre Ses Covetes y la Colònia de Sant Jordi, alcanza aproximadamente los 3 kilómetros de longitud continua, aunque algunas guías amplían la cifra hasta los 6 kilómetros si se incluyen los tramos colindantes integrados dentro del entorno protegido.

El Parque Natural de Es Trenc.

Porque si algo define a Es Trenc es precisamente su carácter natural. La playa forma parte del Parque Natural de Es Trenc-Salobrar de Campos, un espacio marítimo-terrestre de alto valor ecológico que combina dunas, humedales y zonas de observación de aves.

Este ecosistema, uno de los mejor conservados de la isla, es clave para entender por qué el entorno ha logrado mantener, al menos en parte, su aspecto virgen a pesar de la presión turística.

Muy cerca se encuentran también las conocidas Salinas d'Es Trenc, donde todavía hoy se produce la famosa flor de sal. Este producto, además de su valor gastronómico, forma parte del paisaje cultural de la zona y puede conocerse a través de visitas guiadas que explican el proceso tradicional de extracción.

El entorno se completa con localidades costeras como la Colònia de Sant Jordi, un pequeño núcleo con puerto, paseo marítimo y acceso a calas cercanas como Es Dolç, Es Carbó y Es Pregons. También destacan Ses Covetes y Sa Ràpita, dos zonas de veraneo muy frecuentadas que combinan restaurantes, chiringuitos y un ambiente claramente estival.

En el interior, a poca distancia del litoral, se encuentra la zona termal de Sant Joan de la Font Santa, un enclave histórico que alberga una antigua iglesia del siglo XV y que añade un componente patrimonial inesperado a un entorno dominado por el paisaje natural.

Las aguas cristalinas de Es Trenc en Mallorca.

Sin embargo, la popularidad de Es Trenc tiene también su cara menos amable. Las instituciones baleares han puesto en marcha planes piloto con cámaras y sensores para medir la afluencia de visitantes y analizar el impacto sobre el ecosistema del parque natural.

La prensa local y las guías de viaje coinciden en que Es Trenc es una de las playas más concurridas de Mallorca en verano, con saturación prácticamente diaria y miles de visitantes cada jornada en los meses punteros.

Es Trenc sigue siendo un paraíso visual, con aguas turquesas y arena blanca, pero también un espacio frágil que intenta equilibrar su éxito turístico con la conservación de uno de los entornos naturales más valiosos del Mediterráneo.