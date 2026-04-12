El municipio español donde Sergio Ramos desconecta: 11.000 habitantes, Conjunto-Histórico y una finca de lujo de 12.800 m2

A pesar de vivir a caballo entre ciudades y países, el refugio más íntimo de Sergio Ramos sigue estando en el Aljarafe sevillano. En Bollullos de la Mitación, lejos del ruido del estadio y de los focos, el futbolista ha levantado en la finca La Alegría su auténtico "cuartel general" emocional: una dehesa de 44 hectáreas donde caballos, niños y recuerdos conviven detrás de un muro de hormigón de tres metros de altura.

"Mi casa está en Sevilla", repiten quienes le conocen, aunque el pasaporte laboral le haya llevado por París o Monterrey. Ese "hogar más especial" tiene nombre propio y coordenadas muy concretas. La Alegria es una finca en Bollullos de la Mitación que se ha convertido en símbolo de estabilidad para Sergio Ramos y Pilar Rubio.

Aquí celebraron el banquete de su boda en 2019, rodeados de un parque temático efímero con noria incluida y aquí regresan cada vez que pueden con sus cuatro hijos para desconectar del calendario infernal del fútbol y la televisión.

No es solo una casa de campo, es el escenario donde la pareja ha ido encajando sus grandes hitos personales, del "sí, quiero" a los cumpleaños infantiles que nunca salen completos en redes.

Desde fuera solo se ve un perímetro gris y rotundo, un muro de hormigón de unos tres metros de altura y alrededor de kilómetro y medio de longitud que blinda la finca del exterior.

Rotonda principal de la finca La Alegría, de Sergio Ramos.

La seguridad ya era prioritaria, pero terminó de endurecerse tras el robo sufrido en septiembre de 2023, cuando unos ladrones entraron en la propiedad mientras dentro estaban las cuidadoras y los niños.

Dentro, la escala cambia. La residencia principal suma en torno a 12.800 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con estética rústica de cortijo sevillano: paredes encaladas, vigas de madera oscura, suelos de azulejo y mucha forja negra marcando barandillas y lámparas.

Ermita de Cuatrovitas

Bollullos de la Mitación es uno de esos pueblos del Aljarafe sevillano que han crecido mirando a Sevilla, pero sin perder del todo su identidad agrícola ni su poso histórico.

Con algo más de 11.400 habitantes en 2025 se ha consolidado como ciudad dormitorio de la capital, se encuentra entre 17 y 20 minutos en coche, salpicada de urbanizaciones nuevas entre olivares, viñas y antiguas haciendas que recuerdan su pasado romano y andalusí. El gentilicio es bollullero y, pese al crecimiento, sigue teniendo alma de municipio pequeño, donde todo el mundo se conoce y las fiestas marcan el ritmo del año.

En el plano patrimonial, en el enclave de Cuatrovitas se alza la antigua mezquita almohade, hoy ermita de Nuestra Señora de Cuatrovitas, con su alminar de planta cuadrada que funciona como una versión popular y reducida de la Giralda de Sevilla y todo el conjunto fue declarado Monumento Histórico-Artístico el 3 de junio de 1931, condición que hoy se integra en la figura de Bien de Interés Cultural.

Dentro del pueblo, el otro gran foco histórico-artístico es la iglesia parroquial de San Martín de Tours, un templo barroco del siglo XVIII que guarda en su interior cuatro lienzos del círculo de Zurbarán y alrededor del cual se articula el trazado más antiguo de Bollullos.