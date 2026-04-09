La ciudad romana que puedes recorrer a pie: no está en Italia, es del siglo II a. C. y conserva perfectas sus termas

Hay muchas formas de viajar al pasado sin moverte del sitio. Una de ellas son los libros. Dependiendo de la historia, puedes trasladarte a la Edad Media, a civilizaciones antiguas o a imperios desaparecidos. Pero, sin duda, la manera más intensa de lograr esa conexión es recorrer lugares donde la historia sigue presente.

Si eres un apasionado del Imperio romano, no hace falta que viajes hasta "la bota" para descubrir cómo vivían. Basta con desplazarte hasta Zaragoza, una ciudad que conserva importantes huellas de su pasado como colonia romana.

Hablamos de Los Bañales, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes y espectaculares de Aragón, situado en el municipio de Uncastillo, dentro de la comarca de las Cinco Villas.

Yacimiento romano de Los Bañales en Zaragoza. Aragón. iStock

Este lugar alberga los restos de una ciudad antigua cuyo nombre exacto sigue siendo incierto, posiblemente pudiera llamarse Tarraga o Teracha.

Lo que llama la atención de este sitio es la monumentalidad de sus restos. Estos permiten reconocer cómo era la vida cotidiana en una ciudad romana, al igual que dan una visión clara de la ingeniería y su urbanismo.

Entre los monumentos que puedes visitar para sentirte un romano está el foro, centro cívico de la ciudad, el lagar, una estructura para hacer vino, y las viviendas o domus.

Pero sin duda, lo que destaca de Los Bañales, son las termas. Estas estaban destinadas al ocio, la higiene y la relajación y son las mejores conservadas de la zona.

Los Bañales iStock

Con unos 530 m² y una capacidad de 60 personas, hacen suponer que no eran las únicas de la ciudad.

Las termas contaban con dos vestíbulos de acceso, un vestuario para dejar la ropa, una sala fría con piscina, una sala templada y una sala caliente con bañera de agua caliente y espacio tipo sauna. Además, disponían de letrinas situadas en uno de los laterales.

Tan bien conservada está esta estructura que el yacimiento arqueológico recibe el nombre "Los Bañales" por la estructura de las termas romanas, conocidas localmente como "baños" desde la Edad Media.

Si algo destaca también de este sitio, es su acueducto. Pese a su tosquedad, es una referencia entre los acueductos romanos en España debido a su sistema constructivo.

Construido por las legiones de Roma a finales del siglo I a. C. , actualmente conserva 32 pilares conocidos como "Los Pilarones".

En su día, transportaba agua desde el río Arba de Luesia y constituye uno de los ejemplos de ingeniería hidráulica romana mejor conservados y más importantes de toda la Península Ibérica.

Con todo esto, la visita a Los Bañales puede disfrutarse en torno a dos o tres horas. La mejor época para visitarlo es en primavera o en otoño cuando las temperaturas son suaves y el calor es menos extremo que en verano.