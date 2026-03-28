B Jones, sobre su cáncer: "Fui 20 veces a urgencias por un dolor de espalda, me decían que estaba estresada y era un tumor"

B Jones actualiza su estado de salud en medio de su tratamiento de quimioterapia: "Hay días que digo que no puedo más"

La DJ española Beatriz Martínez, conocida como B Jones, ha decidido contar en primera persona el via crucis médico que ha vivido hasta recibir el diagnóstico de un cáncer linfático que afecta a su médula espinal.

A través de un extenso vídeo en las redes sociales, la andaluza relata cómo vivió un auténtico calvario de dolor y repetidas visitas a urgencias antes de conocer el diagnóstico definitivo del cáncer que padece.

De todo ello habla en su cuenta de Instagram, en el que explica, paso a paso, cómo deambuló de hospital en hospital aquejada de fuertes dolores de espalda, sin lograr que los médicos dieran con su verdadera dolencia. Cuando le realizaron las pruebas diagnósticas, según cuenta, ya era demasiado tarde.

"Empecé con un dolor de espalda"

"Hola, familia, os doy la bienvenida a esta, bueno, quedada virtual, podcast, llamadlo como queráis, pero el nombre es Vida", empieza diciendo.

"¿Y por qué Vida? Porque ahora a mi edad, después de luchar mucho por mi sueño, por mi casa, por mi hija, y por todo lo que queremos... me he dado cuenta al tener esta enfermedad de lo que realmente es importante. Y lo principal es la gente que te rodea, el amor, tu ilusión, tus ganas y tu fuerza y ver cómo cuando pones todo lo que tienes dentro de ti, puedes conseguir lo mejor incluso en los momentos más duros, porque os puedo garantizar que nunca lo he pasado tan mal como lo estoy pasando ahora", añade.

En el vídeo, la artista recuerda cómo todo empezó con un aparentemente 'simple' dolor de espalda durante una temporada en las islas Baleares.

"Hace unos meses empecé con un dolor de espalda. En Ibiza me dijeron que era una hernia. Estuve tratándome sobre una hernia, el dolor pasó al lado izquierdo", relata.

A partir de ahí comenzó un peregrinaje por consultas y servicios de urgencias que, según cuenta, se saldó una y otra vez con el mismo mensaje tranquilizado. Era estrés, contracturas, nada grave. Eso es lo que le decían.

"Estuve en el hospital privado diciendo que miraran la parte izquierda, que tenía mucho dolor, que no era lo mismo, pero no me hicieron caso. Ya llegó diciembre; en noviembre fui como 20 veces a urgencias y no me hicieron otra resonancia en la parte izquierda", denuncia.

B Jones durante una actuación en un festival. Cedida

"Un cáncer muy doloroso"

La resonancia que finalmente le practicaron llegó, en palabras de B Jones, con retraso: "¿Qué pasó? Que cuando me la hicieron ya era demasiado tarde y ya vieron que tenía la médula espinal muy, muy, muy inflamada y que tenía algo grave", explica.

Primero la ingresaron en Ibiza y un cirujano llegó a plantear operarla de urgencia al día siguiente. Ella, sin embargo, optó por buscar una segunda opinión y trasladarse a Madrid.

"El 1 de enero dormí en un sofá sola y me ingresé en el hospital aquí, en Madrid, que se llama HM Sanchinarro", explica. Allí, tras numerosas pruebas, llegó el diagnóstico definitivo.

"Se dieron cuenta de que sí, tenía un tumor. Pero el tumor no es un tumor normal: está originado por un cáncer linfático que tengo, que es un cáncer linfático B grande… está también en la parte del cráneo, parte de todos los nervios y parte de médula espinal, y es un cáncer muy doloroso pero que tiene cura. Me voy a curar".

La DJ subraya la dureza del camino recorrido, especialmente durante los meses en los que nadie parecía tomar en serio su dolor:

"Todo este tiempo lo he pasado muy mal, sobre todo cuando iba a Ibiza al médico y el doctor me decía que yo me estaba haciendo el daño yo sola porque estaba estresada, y yo tenía un cáncer muy grave", confiesa.

"Ahora no puedo andar"

Desde el pasado 1 de enero, B Jones permanece ingresada en Madrid y ya ha pasado por dos ciclos de quimioterapia. "Esto no es lineal. La quimio es bastante dura, pero me voy a curar, ¿vale? Me voy a curar", repite, como un mantra de resistencia.

El tratamiento, no obstante, está dejando secuelas temporales. B Jones explica que la enfermedad ha afectado a su movilidad.

"La quimio está yendo bien, pero algo pasa en mis piernas ahora, que no puedo andar y estoy aprendiendo a andar otra vez. La parte izquierda como que no va bien de mi cuerpo. La parte izquierda como que no va bien de mi cuerpo", dice.

A la vez, muestra las consecuencias físicas más visibles: la caída del pelo y el abandono de cualquier preocupación estética.

"Se me ha caído, como podéis ver, ya no importa estar maquillada o estar guapa o estar tal. Lo mejor que tengo es mi familia, vosotros, la gente que está alrededor de mí y también mi música", afirma.

Pese a las adversidades, la DJ insiste en el mensaje de ánimo y en la importancia de aferrarse a los proyectos. "Nunca he sentido tanto dolor físico y emocional, pero a pesar de eso, nunca he sentido tanta inspiración, tanto amor y tantas ganas de luchar", expresa.

"Sigo adelante, que es lo importante"

Durante su ingreso ha seguido produciendo temas y anuncia varios lanzamientos inminentes.

"He hecho mucha música y espero que os guste. Salió Glow Up, que para mí me parece un temazo, y ya hay otra preparada para marzo que os va a encantar, que es Stronger, y tengo muchas más, porque al final hacer música me ha dado quizás la fuerza y la alegría para seguir adelante", señala.

Con Vida, el canal que quiere abrir en YouTube, B Jones pretende ir más allá del parte médico y hablar de lo que esta etapa le está enseñando.

"Sí que he pensado crear algo en YouTube, que el nombre sea Vida, que podamos hablar de cosas más cercanas que simplemente música y cosas más reales, que es lo que estoy viviendo ahora", avanza.

Su idea es compartir no solo su proceso, sino también testimonios de otras personas: "A partir de aquí seguimos, tendremos muchos invitados y tendremos muchas historias que compartir juntos y, bueno, disfrutar de esta vida", resume.

La artista se dirige a los seguidores que también estén atravesando una enfermedad oncológica o cualquier otra situación límite.

"Sé que hay mucha gente que está pasando por esto. Lo que quiero decir es que, bueno, esto es lo que me ha pasado, así resumido, que yo sigo adelante, que nos vamos a ver en cabina, que sigo haciendo música, que hay días que estoy más fuerte, hay días que menos, pero sigo adelante, que es lo importante", concluye.

No sin antes despedirse con un "un besazo, que os quiero mucho", que resume la emotividad y la determinación con la que afronta esta complicada etapa.