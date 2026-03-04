Así es la espectacular casa de Lolita Flores (67 años) en Madrid: un alquiler de lujo con un Goya y vistas a la Castellana

La cantante Lolita Flores posa en el photocall previo a la rueda de prensa de la película 'Flores para Antonio'. Europa Press

La vida de Lolita Flores siempre ha estado ligada al foco público. Hija mayor de Lola Flores y de Antonio González 'el Pescaílla', nació el 6 de mayo de 1958 y desde entonces ha crecido ante los ojos de varias generaciones.

Su carrera como cantante y actriz, su papel en televisión en Tu cara me suena y su trayectoria en el teatro han ido de la mano de una vida personal muy comentada, desde su matrimonio con Guillermo Furiase hasta su actual etapa como abuela orgullosa.

Pero más allá de los escenarios, su verdadera personalidad se encuentra en su casa en Madrid.

Tras dejar atrás el chalet familiar de La Moraleja, conocido como "El Lerele", donde pasó lo mejor de su infancia, la artista se compró otro en la misma zona, que tuvo que vender a los años por una multa con Hacienda.

Fue entonces cuando, en 2019, decidió mudarse al centro de la capital, donde vive de alquiler en un piso situado en una de las zonas más cotizadas, muy cerca del estadio Santiago Bernabéu y con vistas directas al Paseo de la Castellana.

Se trata de una vivienda de tres habitaciones, toda exterior y muy luminosa. El gran protagonista es el salón, amplio y rodeado de ventanales que dejan entrar la luz durante todo el día.

Desde allí se puede disfrutar de una panorámica privilegiada de la Castellana, algo poco habitual incluso para muchos rostros conocidos en la capital.

La decoración refleja claramente su personalidad. Como vemos en numerosas ocasiones en sus redes sociales, Lolita ha mezclado muebles modernos con piezas de madera envejecida, alfombras llamativas y un sofá turquesa que aporta un toque alegre y diferente.

En varios rincones hay libros, recuerdos familiares y fotografías de sus seres queridos, entre los que no falta una estatua de bronce, más que original, de su madre, la gran Lola Flores.

Sin embargo, uno de los espacios más especiales es el mueble del salón donde luce con orgullo su premio Goya, el conocido 'cabezón', que ganó como mejor actriz revelación por la película Rencor.

El dormitorio, en cambio, es mucho más sencillo. Predomina el blanco y un estilo más minimalista que transmite calma. Es su refugio personal, el lugar donde descansa después de sus largas jornadas de trabajo.

Y, aunque el piso no es especialmente grande, su ubicación y disposición lo convierten en un alquiler de lujo, con un precio mensual que podría rondar entre los 2.500 y 3.000 euros.