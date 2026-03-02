Ana Mena (29), cantante, sobre sus inversiones: "Tengo entre 1 y 200 millones de euros y una casa en Madrid y en Estepona"

Ana Mena se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del pop español contemporáneo.

A sus 29 años, la trayectoria de la malagueña no solo se mide en ránkings de éxitos o en el fervor de sus seguidores, sino también en una gestión financiera envidiable que es fruto de años de disciplina.

Lo que subyace tras su fortuna no es una cuestión de azar, sino una narrativa de esfuerzo constante, ahorro estratégico e inteligencia a la hora de invertir.

La artista, que comenzó su andadura como una niña prodigio antes de conquistar mercados tan competitivos como el italiano y el latinoamericano, ha hablado con naturalidad sobre su realidad económica.

Ana Mena reconoce que su situación ha dado un giro radical en comparación con sus inicios. Según sus declaraciones recogidas, la cantante recuerda una etapa no tan lejana en la que sus ahorros apenas alcanzaban los 3.000 euros.

Hoy, ese escenario ha quedado atrás gracias a una agenda de conciertos ininterrumpida y contratos publicitarios de alto nivel.

Al ser cuestionado sobre la magnitud de su patrimonio actual, la intérprete de Madrid City bromeó con una horquilla amplia pero reveladora, situándolo "entre uno y 200 millones de euros", confirmando así que ha superado con creces el umbral del millón de euros en activos y ahorros líquidos.

Para Ana Mena, el éxito no solo se traduce en números bancarios, sino en la seguridad de tener un hogar. Actualmente, la cantante divide su vida entre dos puntos estratégicos que representan sus dos facetas: la profesional y la personal.

Dada su actividad frenética en la capital, Ana cuenta con una residencia en Madrid que le permite estar en el epicentro de la industria musical y cumplir con sus compromisos televisivos y de grabación.

No obstante, su conexión más profunda reside en Málaga. Su casa en Estepona se ha convertido en su verdadero oasis de desconexión.

Se trata de una vivienda diseñada bajo una estética minimalista y de inspiración nórdica, donde la luz natural y los espacios abiertos son los protagonistas.

Este hogar, que comparte con su entorno más cercano, cuenta incluso con un huerto propio, reflejando su deseo de mantener un estilo de vida saludable y equilibrado lejos de los focos.

A pesar de las cifras millonarias y el estatus de estrella global, subraya que Ana Mena mantiene una filosofía de vida austera y centrada.

La malagueña reinvierte gran parte de sus ganancias en su propia carrera y en asegurar el bienestar de su familia y amigos.

Su capacidad para gestionar el fenómeno de la fama sin perder sus raíces la convierte en un referente de "estrella con los pies en la tierra".

Con una carrera que no deja de escalar, el patrimonio de Ana Mena es el reflejo de una mujer que ha sabido transformar su talento infantil en un imperio empresarial sólido y diversificado.