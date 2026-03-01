Este sábado, 28 de febrero, se celebraron los Premios Goya 2026. Antes de la entrega de galardones, en la que Los domingos se hizo con la estatuilla a Mejor Película, multitud de personajes pasaron por la alfombra roja para responder a las preguntas de los periodistas desplazados hasta Barcelona.

Entre ellos estuvo Silvia Abril, quien no dejó indiferente a nadie. Fiel a su estilo directo y sin filtros, la actriz habló tanto de cine como de cuestiones sociales, y algunas de sus palabras, como es habitual, han generado debate.