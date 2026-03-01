🏆 Mejor película
'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa
🏆 Mejor dirección
Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos'
🏆 Mejor actriz protagonista
Patricia López Arnaiz, por 'Los domingos'
🏆 Mejor actor protagonista
José Ramón Soroiz, por 'Maspalomas'
🏆 Mejor actriz revelación
Miriam Garlo, por 'Sorda'
🏆 Mejor dirección novel
Eva Libertad, por 'Sorda'
🏆 Mejor actor revelación
Antonio "Toni" Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño
🏆 Mejor actriz de reparto
Nagore Aranburu por Los domingos
Julián Lominchar, el toledano que se ha llevado un Goya a mejor película de animación por 'Decorado'
El animador toledano Julián Lominchar se ha alzado con el Goya a Mejor Película de Animación como parte del equipo de 'Decorado', concretamente en las labores de supervisor 2D.
Goya 2026 | Silvia Abril genera polémica en la alfombra roja
Este sábado, 28 de febrero, se celebraron los Premios Goya 2026. Antes de la entrega de galardones, en la que Los domingos se hizo con la estatuilla a Mejor Película, multitud de personajes pasaron por la alfombra roja para responder a las preguntas de los periodistas desplazados hasta Barcelona.
Entre ellos estuvo Silvia Abril, quien no dejó indiferente a nadie. Fiel a su estilo directo y sin filtros, la actriz habló tanto de cine como de cuestiones sociales, y algunas de sus palabras, como es habitual, han generado debate.
Alauda Ruiz de Azúa, el rostro de la 'fe' en el cine español
La noche en que el cine español cumplió cuatro décadas de Premios Goya, la escena que más se repitió fue el paseo corto —pero insistente— de una directora vasca hacia el escenario. Alauda Ruiz de Azúa (Baracaldo, 1978) se levantó de la butaca una y otra vez hasta salir del Auditori del CCIB abrazada a los cabezones de las categorías grandes.
Mejor película, Mejor dirección, Mejor guion original y los dos premios de interpretación femenina fueron para Los domingos. No fue sólo un palmarés arrollador; fue la constatación de que, en la cúspide del séptimo arte patrio, sigue pisando con fuerza esa cineasta que en 2022 conquistó a todo un país con sus Cinco lobitos y que este año se ha cubierto de gloria en Barcelona.
Así es Ángeles Toledano, la cantante jienense que actúa en los Goya
Este sábado, 28 de febrero, se han celebrado en Barcelona los Premios Goya 2026. En concreto, en el Auditorio Forum CCIB el encargado de acoger la gala más importante del cine español.
Los encargados de conducir el esperado evento fueron Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Además de los galardonados, por el escenario de la Ciudad Condal desfilarán artistas que pondrán la nota musical.
Entre ellos se encuentran rostros tan conocidos como Ana Mena o Dani Fernández. También personalidades emergentes como Ángeles Toledano, quien aportó su toque flamenco al evento aclamado para el séptimo arte.
Miriam Garlo reivindica a las mujeres sordas que sufren violencia obstétrica
La noche en que pronunció —en lengua de signos— uno de los discursos más emocionantes de la gala, el auditorio guardó un silencio distinto. No fue el silencio protocolario de las grandes ceremonias, sino uno lleno de atención y respeto.
Miriam Garlo (Molina de Segura, 1984) acababa de ganar el Goya a Mejor Actriz Revelación por su interpretación en Sorda, y su presencia en el escenario era mucho más que un triunfo personal: era la irrupción definitiva de una realidad históricamente invisibilizada.
La dura infancia de la actriz Miriam Garlo, tras quedarse sorda a los 7 años por una reacción adversa a la aspirina
Miriam Garlo (42 años) protagonista de Sorda, acaba de ganar el Goya a Mejor actriz revelación y se ha convertido en la primera intérprete sorda en conseguir un cabezón.
Garlo nació en Molina de Segura, Murcia, y creció junto a su hermana mayor, la directora Eva Libertad (47), en una casa marcada por la cultura del cine y el teatro, gracias a la afición de sus padres.
Con tan solo siete años perdió el 70% de la audición, como consecuencia de una reacción adversa a la aspirina. Garlo padecía una fuerte otitis y su entorno desconocía que era alérgica al ácido acetilsalicílico
Goya 2026 | 'Los domingos' triunfa en la entrega de premios
En una gala corta y con muchos mensajes políticos, Los domingos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, fue la gran ganadora de los Premios Goya al llevarse cinco premios, entre ellos los más importantes: mejor película, mejor dirección y mejor guion, además de los galardones a mejor actriz protagonista y de reparto.
Como ya se esperaba, la directora se impuso en las categorías principales.
Premios Goya 2026 | Rosanna Zanetti reaparece en los Goya
El padre de David Bisbal (46 años), José 'Pepe' Bisbal Carrillo, falleció el pasado 10 de febrero en Almería a los 84 años, después de años luchando contra el alzhéimer.
El cantante, muy unido a él, se volcó en el último adiós acompañado de toda su familia, que arropó al veterano campeón de boxeo hasta el final.
Ahora, semanas después de este duro golpe, ha sido su mujer, Rosanna Zanetti (37), quien ha reaparecido en los Premios Goya 2026 y ha contado cómo se encuentra el cantante, 18 días después de la muerte de su padre.
El Goya a mejor actriz de reparto es para Nagore Aranburu, por su interpretación en 'Los domingos'
Nagore Aranburu gana el Goya a mejor actriz de reparto por su papel como madre priora en Los domingos. Competían en la misma categoría Elvira Mínguez (La cena), Miryam Gallego (Romería), Elena Irureta (Sorda) y María de Medeiros (Una quinta portuguesa).
Audiencias: los Premios Goya 2026 arrasan en La 1 con su mejor cuota de los últimos 6 años (26%)
Los Premios Goya 2026 no solo trajeron alegrías para los flamantes galardonados, también para RTVE. Este sábado, 28 de febrero, La 1 no tuvo rival en audiencias con la retransmisión de la gran noche del cine español, que marcó un 26% de cuota de pantalla y 2.396.000 espectadores.
Supone una crecida de 1,6 puntos respecto a la gala de 2025, que se saldó con un 24,4% de share y 2.340.000 seguidores. Es la emisión más vista desde 2020, cuando obtuvo un 26,1% y 3.648.000 televidentes de media.
El guiño de Susan Sarandon a Pedro Sánchez en los Goya 2026: "Su lucidez moral me ayuda a sentirme menos sola"
Uno de los aplausos más grandes de la 40ª edición de los Premios Goya se lo ha llevado Susan Sarandon. La actriz estadounidense, protagonistas de títulos como Thelma y Louise o El Cliente, ha recogido el Goya Internacional.
El discurso de la intérprete de 79 años ha estado cargado de simbolismo a colación de la tensa situación geopolítica en la que se encuentra sumido el mundo en los últimos tiempos.
La joya modernista donde se rodó 'Los domingos': está en el País Vasco
Los Domingos es la gran favorita en los edición número 40 de los Premios Goya. La cinta, que viene de ganar la Concha de Oro, aspira a todo con una historia en la que se pone a debate sobre la fe y la iglesia.
Dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, responsable también de la ópera prima Cinco lobitos y de serie Querer, la historia gira en torno a Ainara, una adolescente que decide ingresar en un convento de clausura.
Miriam Garlo, la intérprete sorda que ha ganado el Goya a la mejor actriz revelación
Miriam Garlo se ha alzado con el Premio Goya a la mejor actriz revelación por su papel en la película Sorda en la 40.ª edición de la fiesta del cine español. Se ha impuesto a Nora Hernández por La cena, Blanca Soroa por Los domingos, Elvira Lara por Los Tortuga y Llúcia García por Romería.
Premios Goya | El Goya a mejores efectos especiales es para Paula Gallifa y Ana Rubio por 'Los tigres'
Paula Gallifa y Ana Rubio se llevan el Goya a mejores efectos especiales por su trabajo en Los tigres. Se imponen así a César Moreno, Ana Rubio y Juanma Nogales (Enemigos), Jon Serrano, Mariano García Marty, David Heras e Iñaki Gil “Ketxu” (Gaua), , y Jon Serrano, Mariano García Marty y Laura Pedro (Un fantasma en la batalla) y Pep Claret y Benjamín Ageorges (Sirat).
Goya 2026 | El Goya a mejor película documental es para 'Tardes de soledad', de Albert Serra
Tardes de Soledad, el documental de Albert Serra, se impone en la categoría de Mejor película documental. Competía con Todos somos Gaza, Eloy de la Iglesia. Adicto al cine, The Sleeper. El Caravaggio perdido y Flores para Antonio.
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor música original es para Kanding Ray, por su trabajo en 'Sirát'
Kanding Ray se alza con el Goya a Mejor música original por su formidable trabajo en Sirát. Aspiraban a este galardón Carla F. Benedicto por El talento, Iván Palomares de la Encina por Leo y Lou, Julio de la Rosa por Los tigres y Aránzazu Calleja por Maspalomas.
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor montaje es para Cristóbal Fernández, por su trabajo en 'Sirát'
En el apartado de Mejor montaje, se lleva el gato al agua Cristóbal Fernández por Sirát. Competía con Victoria Lammers por Ciudad sin sueño, José M. G. Moyano por Los tigres, Andrés Gil por Los domingos y Bernat Vilaplana por Un fantasma en la batalla.
Premios Goya | El Goya a mejor actor de reparto es para Álvaro Cervantes por su interpretación en 'Sorda'
Álvaro Cervantes logra el Goya a mejor actor de reparto por su papel en Sorda. Disputaba el galardón con Miguel Rellán por El cautivo, Juan Minujín por Los domingos, Kandido Uranga por Maspalomas y Tamar Novas por Rondallas.
Dedica el premio a sus personas-libro, a la gente que lo lleva acompañando en su carrera durante muchos años y a las personas con discapacidad.
Goya 2026 |El discurso de Susan Sarandon en los Goya
Susan Sarandon en su discurso: "Veo a vuestro presidente y muchos artistas españoles que hablan con tanta lucidez moral. Adoro España, adoro sobre todo Barcelona",
"En estos días en el que el mundo está dominado por la violencia, la crueldad, miro hacia alrededor y veo a vuestro presidente, a muchos artistas de este país que hablan con tanta lucidez moral que me ayuda donde yo estoy, en medio del caos, de la represión, a sentirme menos sola, a sentirme parte de una comunidad mayor”.
Premios Goya 2026 | Susan Sarandon, Goya Internacional
La actriz estadounidense Susan Sarandon recibe el Goya internacional por ser “una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood, con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo.
Durante décadas, ha sido uno de los rostros más destacados del Hollywood más admirado”, según apunta la Academia.