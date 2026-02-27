Raúl Tejón, actor, 50 años: "Entreno 5 veces por semana y siempre me gusta comer un buen cocido y fabada"
El actor, uno de los protagonistas de 'Machos alfa', habla sobre su rutina y su dieta: se cuida más que nunca a sus 50 años.
Raúl Tejón, uno de los protagonistas de 'Machos alfa', asegura que se cuida más que nunca a sus 50 años de edad. El artista, que lleva toda la vida en el gimnasio, se proclama amante de los ejercicios de hipertrofia y asegura que sigue una estricta dieta para mantener su peso ideal.
El también partícipe de 'Sin límites' y 'Caronte' siempre ha lucido un físico espectacular gracias a su gran disciplina, impuesta desde pequeño por su padre, seleccionado para el equipo de halterofilia en México, y jamás falla en su rutina, que comparte con Eduardo Valdovinos, campeón de Europa y del Mundo en fisioculturismo.
"Llevo entrenando en el gimnasio toda mi vida, ahora 4 o 5 días a la semana", comenta el actor en una entrevista para Men's Health. "Me gusta el entrenamiento de pesas, la familia que se crea allí, y me asesoran también la dieta, el cardio...", continúa, hablando sobre su día a día.
"¡Lo disfruto!"
"Me encanta entrenar hombro, tríceps y, en general, entreno siempre con muchas ganas, ya que me cansa y me relaja durante la semana. Y mi caballo de batalla, como el de muchos, es la pierna. De hombro me encanta hacer mucho el pájaro y el press militar", añade, desvelando sus ejercicios favoritos.
Pero lo más importante y donde Tejón hace más hincapié es en la dieta. La alimentación es un pilar fundamental para estar sanos y de nada sirve hacer mucho gimnasio o deporte si no comemos como es debido. El actor, que confiesa tender al sobrepeso, tiene sus comidas muy marcadas, aunque con alguna cheat meal.
"Yo con 9 meses pesaba 19 kilos para que te hagas una idea. Siempre he tenido tendencia a engordar, y llevo toda una vida a dieta y soy bastante disciplinado. Tengo mi día trampa, que es solo una comida, mi metabolismo no se puede permitir más", afirma para el medio mencionado.
"El día que no como normal, en plan mi arroz, mi pasta, mi pollo, mi pescado... mi cuerpo lo nota. Y para los días de trampa o cheat meal, me gusta la cuchara, un buen cocido o una fabada. O una pizza, pero buena. Lo que cada vez me apetece menos es el dulce, no me pierde... E intento evitar el alcohol siempre que puedo".
Los resultados de los esfuerzos de Tejón hablan por sí solos, puesto que a sus 50 años el actor luce un físico envidiable que realmente pocas veces se llega a ver.