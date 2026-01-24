Entramos en la casa de Carlos Herrera (68 años) en Sevilla: un dúplex de lujo de 320 metros cuadrados con 4 dormitorios

Carlos Herrera (68 años) vive en uno de esos pisos sevillanos que parecen hechos a medida para quien madruga cada día con medio país pendiente de su voz.

Un dúplex de 320 metros cuadrados, situado junto al Paseo de Colón, que combina lujo discreto, ubicación privilegiada y una personalidad que se cuela en cada rincón.

El hogar del locutor está en pleno centro de Sevilla, en una de las zonas más cotizadas y transitadas de la ciudad, frente al Guadalquivir y a un paso del casco histórico.

El edificio se levanta muy cerca del Paseo de Colón y desde el piso se disfrutan unas vistas únicas a la Giralda, un auténtico "fondo de pantalla" en directo para el periodista.

La vivienda se reparte en dos plantas y suma unos 320 metros cuadrados construidos, con cuatro dormitorios y cuatro baños, además de ascensor y garaje en el propio edificio, un extra muy valorado en esta zona del centro.

No es solo una casa amplia, está pensada para coordinar una vida con horarios extremos, invitados frecuentes y un nivel alto de exposición pública.

Uno de los rasgos más llamativos del piso es la luz natural, que entra a raudales por los ventanales y recorre los blancos pasillos repletos de estanterías y libros.

El hogar de Carlos Herrera

Esos pasillos conducen a una cocina de revista, con una gran isla central, varios fogones y una campana extractora protagonista, todo en un estilo minimalista y muy cuidado.

Herrera es aficionado a la cocina y ha mostrado en más de una ocasión cómo prepara platos contundentes frente a las cámaras, aprovechando esa cocina como escenario improvisado.

La zona de electrodomésticos se integra en el mobiliario, lo que refuerza esa sensación de orden y pulcritud que se aprecia en las imágenes del interior.

El corazón más íntimo de la casa es el despacho, desde donde ha llegado a presentar su programa en conexiones especiales y entrevistas en remoto.

Interior de la casa de Carlos Herrera

No es un simple lugar de trabajo, allí mantiene un pequeño altar con reproducciones de la Candelaria, la Paloma de Málaga, la Esperanza y otras imágenes religiosas, además de fotografías y recuerdos familiares.

El despacho cuenta con balcón al Guadalquivir y vistas directas a la Giralda, un lujo que el locutor ha enseñado en televisión durante el confinamiento.

Entre cuadros, estampas de Semana Santa y estanterías, el espacio mezcla devoción, tradición andaluza y la faceta más profesional del comunicador.

El piso incluye también un pequeño gimnasio privado con bicicleta estática, elíptica y banco de pesas, pensado para quemar calorías sin salir de casa tras las largas mañanas de radio.

Despacho de Carlos Herrera

La zona de entrenamiento mantiene la estética del resto de la vivienda: estanterías llenas de libros, luz natural y ventanales amplios.

Su "momento especial del día", según ha contado él mismo, llega al atardecer, cuando se asoma a su espaciosa terraza y contempla cómo se ilumina la Giralda y el cielo sobre Sevilla.

Para muchos, es una postal; para Carlos Herrera, es simplemente la vista cotidiana desde el lugar que ha convertido en su refugio urbano de alto nivel.