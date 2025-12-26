Sergio Dalma (61), sobre su plato favorito de Navidad: "El capón relleno de mi madre es más sabroso que el pollo"

Cuando se acerca la Navidad, muchas familias preparan recetas que han pasado de generación en generación.

En casa de Sergio Dalma (61 años), la tradición culinaria tiene un protagonista claro: el capón relleno.

El icónico cantante ha hablado en varias ocasiones sobre este plato, que no solo es su favorito en estas fechas, sino que también está profundamente ligado a su infancia y a sus recuerdos más íntimos.

El capón relleno no es un plato cualquiera. Se trata de una receta tradicional española que requiere tiempo, cariño y paciencia en la cocina.

Según lo que ha contado Dalma, este guiso era siempre el centro de las comidas navideñas en su casa.

Su madre y su bisabuela, figuras clave en su vida, se encargaban de prepararlo con mimo, convirtiéndolo en una pieza central de las celebraciones familiares.

"Mi madre y mi bisabuela siempre preparaban capón relleno en Navidad... es uno de mis guisos favoritos, uno que ha marcado mi infancia".

Este recuerdo no es anecdótico: Dalma ha señalado que aunque en otros momentos del año se pueden degustar muchos platos deliciosos, la llegada de diciembre activa un lazo emocional especial con esta receta tradicional.

"Recuerdo que lo preparaban con cebolla, tomate, una cabeza de ajo, laurel, una rama de canela... Luego incorporaban los orejones, las ciruelas y los piñones, entre otras cosas", explicó el cantante.

La carne del capón es tierna y sabrosa y el relleno le da un sabor especial.

A diferencia del pollo común, este último puede resultar más seco si no se cocina con precisión, el capón por tanto mantiene una jugosidad natural que lo hace agradecido en la cocina

La Navidad de Dalma

Su sabor es más profundo, con matices que se potencian al asarse lentamente y al combinarse con todo tipo de rellenos.

Puede que la Navidad evolucione, que las tendencias culinarias cambien, que nuevos sabores invadan las mesas... pero para Sergio Dalma, el capón relleno sigue siendo el plato que define estas fiestas.

Al final, no es solo comida. Es memoria, historia familiar y un vínculo emocional tan fuerte que convierte un simple guiso en un símbolo íntimo de celebración.

Y si hay algo que une a millones de personas en diciembre, es precisamente eso: compartir tradiciones que permanecen a través de los años.

Sergio Dalma sigue demostrando que no vive del pasado ni mucho menos. En plena actualidad, el cantante está volcado en su gira, recorriendo escenarios de toda España con conciertos en los que mezcla sus grandes clásicos con canciones más recientes.

Lejos de acomodarse, se le ve cómodo, cercano y disfrutando del directo, con un público fiel que sigue respondiendo y llenando teatros.

Su gira Ritorno a Via Dalma empezará el próximo 14 de marzo en San Sebastián y finalizará el 21 de febrero de 2027 en el Movistar Arena, en Madrid