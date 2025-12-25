Antonio Banderas (65), sobre el emprendimiento en España: "Con gente que quiere ser funcionaria no se hace un país"

Gracias a su proyección internacional y a una carrera consolidada en la industria cinematográfica, Antonio Banderas se ha erigido como uno de los grandes referentes de la cultura española en el mundo.

Más allá de su faceta como intérprete, el malagueño ha desarrollado una amplia trayectoria como productor, guionista, director y empresario teatral. Precisamente esa mirada global, forjada tras años de experiencia en Hollywood, le lleva a no rehuir la crítica cuando considera que es necesaria.

Así lo demostró durante su participación en El Hormiguero, donde expresó su preocupación por la escasa cultura emprendedora en España y señaló que muchos jóvenes aspiran principalmente a convertirse en funcionarios.

Esta reflexión se ve respaldada por los datos del Informe Emprende 2024, que sitúa a España entre los países con menor proporción de jóvenes emprendedores.

El estudio revela que el 64% de los dueños de pequeñas y medianas empresas supera los 40 años, mientras que solo el 12,3% de quienes emprenden tiene menos de 34 años.

Banderas y el emprendimiento

Antes de abordar las declaraciones del actor, es importante contextualizar qué es el emprendimiento. Se trata de poner en marcha una obra, idea, negocio o proyecto, aprovechando las oportunidades y aportando valor. Es decir, su planteamiento es convertir una idea en un proyecto de innovación.

Así, en una de sus visitas a El Hormiguero, Antonio Banderas abordó un tema que considera preocupante para los jóvenes en España.

"Esto es un poquito duro de reconocer. Hubo una encuesta en unas universidades, creo que fue en Andalucía y se les preguntó qué querían ser cuando salieran de la universidad. El 75% de los estudiantes querían ser funcionarios", afirmó el actor en su participación.

A continuación, Banderas planteó una comparativa con el mismo estudio pero esta vez realizado en Estados Unidos, país donde ha trabajado en el rodaje de famosas películas como Entrevista con el vampiro, Desperado o Shrek 2.

"Esa misma encuesta se había hecho en los Estados Unidos y el 75% quería ser emprendedor, es decir, dueños de sus propias vidas y no querían estar en una oficina con un jefe por arriba. Querían tener una idea, agarrar unos cuantos amigos, desarrollarla y pelearse por ella", aseguró Banderas, explicando cómo se diferencia el espíritu emprendedor entre ambos países.

Sin embargo, para poner la guinda del pastel en su discurso y plantear una reflexión, el actor transmitió cómo afecta al país que sus jóvenes tengan una mentalidad ambiciosa o conformista.

"Así surgen los Facebook, los Google, los Mac y todas esas historias, ¿no? Con ese espíritu. Con un 75% de gente que quiere ser funcionaria no se hace un país, se hace un país con gente que se la juega", concluyó el actor.

Lo cierto es que las palabras de Antonio Banderas están bastante alineadas con la situación que se vive actualmente en España. La cifra de menores de 30 años afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) descendió en este 2025 hasta colocarse por debajo de los 250.000 trabajadores. La cifra más baja desde 2007.