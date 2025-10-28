Alejandro Amenábar, 53 años, sobre su patrimonio: "Entre 1 y 4 millones de euros en el banco y un ático en Madrid de 420 m2"

El cineasta Alejandro Amenábar, uno de los directores más influyentes y premiados de España, no solo destaca por su talento detrás de las cámaras, sino por la transparencia con la que habla de su patrimonio y finanzas.

Sin tapujos, el ganador de un Oscar por Mar Adentro ha contado en público cuánto dinero tiene y cómo gestiona sus bienes, convirtiéndose en ejemplo de honestidad en la industria del cine.

Amenábar nunca ha ocultado su éxito económico. El pasado mes de septiembre, durante su reciente paso por el programa La Revuelta, sorprendió a todos al responder con naturalidad a la clásica pregunta sobre el saldo de su cuenta bancaria.

"Entre 1 y 4", respondió, refiriéndose directamente a millones de euros. Y, fiel a su estilo irónico, añadió: "Tengo la libido por los suelos", en referencia a otra de las preguntas clásicas del programa de David Broncano.

Este gesto de sinceridad contrasta con el habitual secretismo que rodea a la élite cultural española y le da un aire cercano, muy lejos de la pomposidad.

Amenábar no solo tiene liquidez, sino que cuenta con un envidiable patrimonio inmobiliario, reflejo de años de trabajo, éxitos de taquilla y una inteligencia financiera poco común en su gremio.

Su principal bien es un ático-dúplex de 420 metros cuadrados, situado junto a Plaza de España y el Palacio Real, en Madrid. El inmueble, valorado en unos siete millones, es el epicentro de su vida privada y profesional.

"El bien más emblemático de mi patrimonio es mi ático en Madrid. Cuando supe que la propietaria había fallecido, no lo dudé. Lo adquirí y me mudé allí con mi actual pareja", explica.

Pero la colección inmobiliaria de Amenábar no termina ahí. El director de Los Otros reconoce tener hasta ocho inmuebles, repartidos entre Madrid, Sevilla y Santa Pola.

En el universo empresarial, Amenábar mantiene el control total sobre su obra y su dinero gracias a Himenóptero S.L., la productora que él mismo fundó en 1992.

"En el centro de mi actividad profesional está Himenóptero S.L., la productora que creé en 1992. Con ella he producido todas mis películas, lo que me ha permitido mantener el control creativo y financiero".

La fortuna de Amenábar

Los datos son claros: solo en los dos últimos años, la sociedad reportó beneficios que superan el medio millón de euros.

La visión financiera de Amenábar es radicalmente pragmática. Sabe que el cine es una industria volátil y, por eso, ha diversificado sus inversiones: "José Luis Cuerda no solo apostó por mi talento, me enseñó el valor de la independencia creativa y empresarial. Una herencia que hoy sigue viva en Himenóptero".

Su sinceridad financiera ha generado titulares y simpatía entre el público, desmontando mitos sobre el secreto y el lujo en el cine español.

Además, su historia de éxito inspira nuevos talentos, demostrando que el trabajo constante y la gestión inteligente de los ingresos pueden convertir un sueño artístico en una sólida fortuna.

Alejandro Amenábar sigue avanzando, creando historias y sumando patrimonio. "Es inevitable cuando tardas tantos años en cocinar una película, aunque luego se consuma en lo que tardas en cenar", reflexiona.

Su honestidad y pragmatismo financiero son tan llamativos como sus películas: amenas, valientes y siempre auténticas.