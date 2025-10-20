Daniel Guzmán, 52 años, sobre el presupuesto de 'La deuda': "Más de tres millones de euros y en Hollywood serían unos 300"

Daniel Guzmán, el actor, director y guionista más de barrio que el kiosco de la esquina, está de regreso con su proyecto más personal y ambicioso hasta la fecha: la película La deuda.

Pero, más allá de la tensión del thriller y la emoción del reencuentro con el público, lo que realmente ha generado conversación en su reciente entrevista en el pódcast Poco de habla son las cifras astronómicas y las verdades económicas que rodean tanto a su filme como a la industria de Hollywood.

El tema central de La deuda no es casual. El propio Guzmán explica que el detonante de la historia es la "pérdida de una casa", lo que desencadena "la búsqueda de dinero rápido y fácil" para salvar la vivienda de la protagonista.

El director de 52 años reveló que lo que más le atrajo de la narrativa fue precisamente la cruda realidad financiera, resumiéndolo en esta potente frase: "La necesidad de dinero en la vida de alguien y cómo el dinero puede transformar la vida de una persona".

Una reflexión directa sobre la precariedad que, según él, dota a la película de una trascendencia social. Cuando se le preguntó sobre los costes de producción, Guzmán no dudó en catalogar La deuda como "carísima" y "superambiciosa", situándola por encima de la media del cine español.

Para entender el contexto, el director detalló que el presupuesto promedio de una película en España ronda los "3 millones de euros".

Una cifra que palidece absolutamente al compararla con la maquinaria estadounidense: un proyecto de Hollywood puede valer "200-300 millones de euros".

Pero el dinero no solo se va en rodaje. Guzmán incide en que gran parte de la rentabilidad del star system de Hollywood reside en sus sueldos.

Estrellas como Brad Pitt cobran cantidades "acorde a lo que generan". Además, la promoción es otro abismo económico: mientras que en España una campaña de publicidad cinematográfica tiene sus límites, una en Estados Unidos puede alcanzar los "20 millones de euros".

La promoción, en España o Hollywood, depende completamente del "dinero que metes en copias y publicidad".

Aunque La deuda está lista para conquistar las salas de cine, el actor también rememoró los números de su gran éxito televisivo: Aquí no hay quién viva. Guzmán recordó el fenómeno intergeneracional de la serie, revelando cifras de audiencia que hoy suenan a ciencia ficción.

El éxito de Guzmán

El programa llegó a hacer un "40% de share", lo que significa que "11 millones de personas estaban viendo la serie cada miércoles". Incluso sus repeticiones en plataformas, la serie sigue siendo un fenómeno de audiencia.

La deuda es, en palabras de Guzmán, el resultado de una lección aprendida: tras dirigir, producir y actuar a la vez, recomienda esa ecuación solo a aquellos que "quieran vivir poco tiempo".

Ahora, con las cifras sobre la mesa y la promesa de una película "carísima" y transformadora, queda claro que Daniel Guzmán no solo habla de cine, sino del valor (y el coste) de la vida misma.