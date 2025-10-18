Santiago Segura, 60 años, sobre su patrimonio: "Tuve que pagar una deuda fiscal con Hacienda de más de 800.000 euros"

Hablar de dinero con Santiago Segura es hablar de honestidad y autocrítica, pero también de mucha autoinmunidad frente a las críticas y los vaivenes de la fama.

El creador de la saga Torrente es uno de los cineastas y showmen más populares de España, y aunque podría presumir de cuentas millonarias, siempre aborda el tema con realismo (y mucho humor).

Santiago Segura reconoció recientemente: "Cuando me preguntan por el éxito de Torrente, respondo que con lo que he ganado podría haber dejado de trabajar hace mucho tiempo. Pero sigo porque disfruto crear contenido".

No es para menor: la saga Torrente ha recaudado más de 81 millones de euros solo en taquilla y el propio Segura ha amasado una fortuna estimada superior a los 30 millones de euros entre derechos de autor, producción, presentaciones y publicidad.

Pero el dinero, dice, nunca le ha hecho perder el rumbo: "El dinero no es lo más importante, pero da tranquilidad. Lo fundamental es sentir que disfrutas con lo que haces".

De hecho, ha diversificado su patrimonio con inversiones en inmobiliaria y hostelería, no solo en Madrid, sino también en localidades como Segovia, donde posee un castillo junto a José Mota. "Gestiono mis inversiones y patrimonio con prudencia porque en este país nunca sabes cuándo te cambia la suerte", explica.

Segura también es conocido por no morderse la lengua al hablar de impuestos: "He tenido que hacer frente a una deuda fiscal de más de 800.000 euros, pero sigo apostando por producir en España".

Tras una sentencia de la Audiencia Nacional, fue obligado a pagar cerca de 827.000 euros a Hacienda por diferencias contables en su productora.

"Yo pagaré cuando lo deba, como he hecho toda la vida. Lo que no voy a hacer es pedir perdón por el éxito", argumenta, sin rodeos.

El cineasta explica que la polémica suele ser fabricada y que, como él, "en 2020 hubo 233.000 personas que no estaban de acuerdo con lo que les salía a declarar. Es muy dañino cuando buscan una noticia para empeñar mi trabajo".

Añade que su contabilidad pasa por numerosas manos: "Son los asesores fiscales los que hacen las declaraciones a Hacienda, el hecho de no haber multa ya te indica que es un desacuerdo en la interpretación de la norma".

La economía de Segura

Segura podría vivir sin trabajar el resto de su vida y aún así estar cómodo: "Tengo dinero de sobra para vivir hasta los 80 años, pero ahora quiero vivir 100 y eso cuesta una pasta".

El dinero, en su caso, es un colchón; la pasión por el cine, la televisión y los proyectos familiares, su verdadera riqueza.

El patrimonio de Santiago Segura, lejos de ser solo un dato numérico, es el retrato de alguien capaz de lidiar con la fama, los impuestos, la crítica y el éxito sin perder la sonrisa ni el espíritu emprendedor. Y eso, quizás, es su mayor fortuna.