Juan del Val, 55 años, sobre su cambio físico: "Perdí 14 kilos en seis meses pero pasando mucha hambre y con bastante esfuerzo"

El 2025 ha sido el año de Juan del Val, tras alzarse con el codiciado Premio Planeta y conquistar a crítica y público con su última novela.

El escritor madrileño de 55 años demuestra que el éxito personal no solo se mide en ventas o galardones: también se refleja en la vitalidad, la imagen y, sobre todo, el bienestar diario.

Entre compromisos literarios, platós de televisión y columnas, Del Val ha sorprendido mostrando una transformación física impresionante y lo ha hecho con el mismo coraje honesto que le caracteriza en sus libros.

Lejos de perder el rumbo con el éxito, Del Val decidió cuidar su salud cuando el reconocimiento profesional estaba en su cima.

"En abril del 2024 llegué a pesar 95 kilos. Me sentía mal físicamente, no me gustaba estéticamente y estaba débil", relata con sinceridad.

Aquella incomodidad fue el motor para iniciar la rutina deportiva que hoy le acompaña incluso mientras disfruta de su triunfo literario.

El viaje no fue fácil ni para valientes. "A los veinte minutos de empezar tuve que atenderme en el suelo después de marearme por una bajada de tensión. Resumiendo, estaba hecho una mierda", reconoce, recordando uno de esos días que marcan el inicio de todo gran cambio.

Su rutina actual incluye tres sesiones semanales de fuerza, calentamientos de movilidad y cardio moderado, todo bajo supervisión profesional.

"He perdido 14 kilos en seis meses, controlado por un nutricionista, pasando hambre y con bastante esfuerzo me he puesto en forma", asegura.

Para el flamante ganador del Planeta, el deporte no se queda en el gimnasio. "Hago caminatas de seis o siete kilómetros cada día, durante una hora", explica.

Caminar, más allá de quemar calorías, le sirve para desconectar del ruido mediático y disfrutar de la rutina junto a Nuria Roca, su compañera dentro y fuera de casa.

En tiempos de postureo y promesas milagro, Del Val reivindica la autenticidad. "No soporto los textos motivadores en redes, simplemente quería compartir que, a veces, cuando crees que una etapa de tu vida no puede volver, descubres que nunca es tarde", afirma.

Su discurso conecta porque no vende falsas expectativas: "Después de un par de meses de dieta y de vuelta al ejercicio (aunque todavía queda mucho), creo que me toca un poquito de postureo... Postureo, pero sin filtros".

Del Val, acostumbrado a los retos como maratonista y triatleta, ha recuperado la confianza en el deporte y en sí mismo. "Siempre he hecho mucho deporte. Sin embargo, en los últimos años me abandoné por falta de tiempo, exceso de trabajo, compromisos y desgana".

Hoy, al igual que en sus novelas premiadas, demuestra que la clave está en la honestidad y la constancia. Así es como Juan del Val, escritor y Premio Planeta, renueva cada día su juventud, su confianza y sus ganas de vivir a pleno ritmo.