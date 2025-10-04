Pedro Ruiz, 78 años, no se corta con la política en España: "Para la izquierda soy un sospechoso y para la derecha un..."

El icónico actor, presentador y escritor Pedro Ruiz, conocido por su humor lúcido y su ironía, ha regresado a la actualidad con su espectáculo Mi vida es una anécdota.

Pero más allá del teatro y los libros, Ruiz se desnuda en una entrevista con Euprepio Padula en el pódcast El Círculo Independiente donde revela el alto precio que ha pagado por mantener la joya más preciada de su carrera: la libertad.

El catalán, quien se define como un "pesimista vitalista", lleva décadas transitando por la televisión, la radio y el teatro sin atarse a ninguna bandera.

En una época de polarización extrema, esta independencia le ha costado caro, pero él la asume con la claridad de quien ha elegido conscientemente su camino.

El artista lo expresa sin rodeos al explicar su postura ante las divisiones ideológicas: "No soy un hombre de ninguna tribu".

Esta decisión de no pertenecer a un grupo, productora o partido, le sitúa en una incómoda pero firme equidistancia.

Ruiz es categórico al describir su posición en el panorama sociopolítico español: "Mi genoma me indicó este camino y para la izquierda soy un sospechoso y para la derecha una molestia, con lo cual lo tengo claro".

Una frase que resume la factura de su honestidad y que, según él, debe asumir y "arrastrar".

Esta búsqueda de autonomía no es reciente. Ruiz rememora la enseñanza vital de su madre, quien le inspiró a los nueve años con una lección inquebrantable: "Mire yo soy libre porque lo decido yo, no porque me lo permita usted".

El de Barcelona confiesa que la libertad, la cual considera su mayor logro, implica pagar altos "precios".

Precios que, en el mundo del espectáculo, se traducen en "cancelaciones". Y aclara que estas cancelaciones en España suceden "antes de empezar".

La reflexión de Ruiz

Su rechazo a ser un hombre con precio se ilustra con una anécdota contundente. Cuenta cómo en una ocasión, mientras hacía un programa de televisión, le ofrecieron una cantidad de "millones de tres cifras" (en pesetas) si hablaba de un candidato político.

Ruiz colgó al instante y explica la filosofía por la que rige su vida: "Cuando alguien te ha puesto precio ya no tienes valor".

A pesar de su crítica a los sistemas y la televisión generalista, que opina ha "perdido la verdad", mantiene una perspectiva cósmica que relativiza los conflictos diarios.

Con su habitual lucidez, recuerda que "en el universo somos una infección de un planeta pequeño". Y aunque encuentre gente "maravillosa", su balance global es pesimista: "El planeta es un éxito y que la humanidad somos un fracaso".

Para el escritor de 78 años, el éxito real está muy lejos de llenar estadios. "El éxito sucede por dentro", afirma, y es respirar limpio, tener la conciencia en paz y evitar dañar a nadie deliberadamente.

El showman, que sigue presentando proyectos de cine, teatro y poesía, subraya la importancia de mantenerse activo, pues, como le enseñó su madre: "Todo lo que tú abandonas, te abandona a ti".

Tras una vida entera caminando sin tribus ni etiquetas, Pedro Ruiz ofrece un último consejo, con la ironía que le caracteriza, a su público: "A mí, no me hagan caso"