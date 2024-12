Terelu Campos da sus primeras declaraciones en televisión tras convertirse en abuela: "Están todos bien. Estoy muy orgullosa"

El 6 de diciembre ha sido un día más que especial para el clan Campos. Alejandra Rubio ha dado a luz a su primer hijo. La colaboradora de Vamos a ver estuvo acompañada por su novio, Carlo Costanzia Jr. El bebé llegaba al mundo en el hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Un acontecimiento que no quiso perderse Terelu Campos.

Para la periodista, ha sido un momento único: dado que se convertía en abuela por primera vez. Muy emocionada, Terelu ha querido compartir su alegría con el programa en el que colabora, De viernes. De ahí, que haya sacado un hueco y entrase en directo en el magacín nocturno, donde ha comentado brevemente cómo está viviendo su recién estrenada maternidad su hija.

La participante de la primera temporada de Mask Singer compartía que tanto su hija, como el recién nacido y su yerno estaban en perfecto estado. “Están todos muy bien, Alejandra, el bebé y Carlo. Les doy su espacio, me parece que eso es importante. Yo estoy para ayudar, no para ser una carga”, reconocía al equipo del programa, señalando que todavía estaba en el hospital para ayudar.

“Estoy encantada de la vida”, expresaba la hermana de Carmen Borrego. También ha dado su opinión de que el bebé, un varón, vaya a llamarse como su padre, Carlo. “Era algo que he sabido desde el primer momento. Hay una tradición familiar y la respeto porque soy muy de tradiciones familiares”, manifestaba.

Terelu también detallaba las primeras horas de Alejandra Rubio en madre. “[Está] un poquito agotada, aunque esta tarde se ha recuperado bastante”, expresaba, evitando hacer referencias a cómo vivió el parto su hija, dado que consideraba que era un momento privado que sólo “le pertenece a ella”.

'De viernes'.

De lo que sí que habló abiertamente fue sobre está viviendo el haberse convertido en abuela. La periodista aprovechó para dedicarle unas palabras de cariño tanto a su hija como a su yerno. “Me siento muy orgullosa de mi hija y de Carlo. Han formado un tándem en un momento muy importante como es el nacimiento de tu primer hijo, maravilloso. Sobre todo, un tándem de amor, de ayuda, de compañerismo y eso ha sido fundamental”, confesaba en directo.

“Mi primera preocupación era mi hija, cuando entré a verlos primero me dirigí a mi hija y después a coger a Carlo bebé”, proseguía a la hora de explicar sus sensaciones. “Yo amo a mi nieto, pero mi hija es mi hija, tengo especial debilidad”, apostillaba, visiblemente contenta.

Por supuesto, tuvo que responder a la pregunta sobre si había coincidido con su consuegra, Mar Flores. La modelo también se ha convertido en abuela por primera vez. “No he hecho nada ni ella tampoco por no encontrarnos, a lo mejor nos encontramos mañana. Sí que he coincidido con Carlo padre y he estado un tiempo”, compartía.