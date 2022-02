Cómo saber cuál es mi convenio colectivo de trabajo

El convenio de trabajo es una de las regulaciones laborales más importantes en España, ya que estipula cuáles son las condiciones de laborales que determinadas empresas o sectores deben garantizar por ley a sus trabajadores como el salario que percibe un empleado, los días de vacaciones y la capacitación profesional, entre otras...así como las obligaciones que los empleados deben cumplir para que se mantengan dichas condiciones.

Conocerlo es fundamental para saber si una empresa está respetando tus derechos. Pero, ¿cómo saber a qué convenio pertenezco? Hoy te explicamos cómo puedes averiguarlo.

¿Qué es un convenio de trabajo?

Se conoce como convenio colectivo al acuerdo alcanzado entre los representantes de los trabajadores (sindicatos) y los representantes de las empresas con el objetivo de regular los derechos laborales de un determinado sector y durante un periodo de tiempo determinado.

Estos convenios colectivos de trabajo suelen mejorar los derechos laborales que se recogen en el Estatuto de los Trabajadores, por lo que el hecho de tener uno suele resultar beneficioso para el propio trabajador.

Es importante destacar que no todas las empresas aplican un convenio de trabajo, por lo que lo primero que debe hacer un trabajador a la hora de firmar el contrato es comprobar si pertenece o no a un convenio colectivo.

Tipos de convenios laborales

Existen diferentes tipos de convenios colectivos y, de hecho, algunos sectores cuentan con un convenio de ámbito nacional mientras que otros sectores disponen de un convenio por cada Comunidad Autónoma o incluso por cada provincia. También existen convenios por sectores, por empresas o por grupos de empresas.

En cualquier caso, la clasificación más importante que debemos conocer es aquella que divide los convenios en estatutarios o extraestatutarios:

Convenios estatutarios : se trata de los convenios que se realizan siguiendo el procedimiento recogido en el Estatuto de los Trabajadores y ha sido negociado por los representantes legales de los trabajadores y empresarios mayoritarios de un determinado sector. Este tipo de convenio afecta a todos los trabajadores de manera directa dentro del sector que regula y cuenta con un determinado tiempo de vigencia.

: se trata de los convenios que se realizan siguiendo el procedimiento recogido en el Estatuto de los Trabajadores y ha sido negociado por los representantes legales de los trabajadores y empresarios mayoritarios de un determinado sector. Este tipo de convenio afecta a todos los trabajadores de manera directa dentro del sector que regula y cuenta con un determinado tiempo de vigencia. Convenios extraestatutarios: son convenios que se realizan sin seguir el procedimiento establecido en el Estatuto de los Trabajadores, por lo que únicamente afectará a los trabajadores y empresarios debidamente representados en la propia negociación para la elaboración del mismo.

¿Por qué es importante saber a qué convenio pertenezco?

Conocer tanto el convenio colectivo al cual perteneces como las condiciones y obligaciones que este establece es muy importante para asegurarte que la empresa no toma decisiones que vayan en contra de lo estipulado en dicho convenio, y por tanto que te puedan perjudicar. Si no conoces tus derechos la empresa podría no respetarlos, y este incumplimiento no tendría consecuencias.

Así pues, conocer si perteneces a algún convenio colectivo te ayudará a:

Saber cuáles son tus condiciones económicas, es decir, cuánto debes cobrar como mínimo según la ley.

es decir, cuánto debes cobrar como mínimo según la ley. Conocer tus condiciones laborales, o sea, de cuántas horas deben ser tus jornadas laborales, cuántas vacaciones te corresponden, cuánto dura tu contrato, cuáles son las condiciones de un hipotético despido…

o sea, de cuántas horas deben ser tus jornadas laborales, cuántas vacaciones te corresponden, cuánto dura tu contrato, cuáles son las condiciones de un hipotético despido… Quiénes son tus representantes sindicales, quienes deben salvaguardar tus derechos en el trabajo.

¿Cómo saber a qué convenio de trabajo pertenezco?

Para saber a qué convenio colectivo perteneces puedes optar por diferentes alternativas:

Revisar el contrato de trabajo : si tu puesto de trabajo está sujeto a algún convenio colectivo, este estará especificado en tu contrato mediante una cláusula que el empresario debe incluir obligatoriamente. Si efectivamente esta cláusula existe, puedes verificarla acudiendo al convenio en cuestión.

: si tu puesto de trabajo está sujeto a algún convenio colectivo, este estará especificado en tu contrato mediante una cláusula que el empresario debe incluir obligatoriamente. Si efectivamente esta cláusula existe, puedes verificarla acudiendo al convenio en cuestión. Consultar con los representantes sindicales o con Recursos Humanos, que deben saber si tu empresa está aplicando algún convenio de trabajo.

o con Recursos Humanos, que deben saber si tu empresa está aplicando algún convenio de trabajo. Acudir a la web de la comisión consultiva nacional de convenios colectivos : en esta página podrás buscar cuál puede ser tu convenio de trabajo simplemente indicando la localidad y el CNAE de la empresa.

: en esta página podrás buscar cuál puede ser tu convenio de trabajo simplemente indicando la localidad y el CNAE de la empresa. Consultar con la Seguridad Social: desde 2018 todas las empresas que apliquen convenio colectivo a sus trabajadores deben indicarlo al darlos de alta, por lo que puedes consultar tus datos para asegurarte.

Además, todos los convenios colectivos de aplicación estatal o territorial están publicados en el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín de la comunidad autónoma o provincia de aplicación.

