9 razas de perros que no dan alergia

Cuando una persona sufre alergia a los perros, esta alergia está provocada por una serie de alérgenos que los canes producen. Por lo general, son proteínas que suelen encontrarse en la saliva del animal, la caspa y las glándulas sebáceas de la piel. Pero quizás no sabes que existen perros para alérgicos.

Si tu alergia es generada por las proteínas de la caspa y su piel, existen ciertas razas de perros hipoalergénicos que producen menos caspa y no expulsan prácticamente nada de pelo. A continuación, te mostramos las razas de perros que no dan alergia.

Razas de perros que no dan alergia

Es importante que el perro no expulse demasiado pelo, pues a través de él también nos pueden llegar los alérgenos que originen nuestra alergia. Por ello, las razas de perros hipoalergénicos son las más indicadas para las personas con alergia. Sin embargo, el hecho de que sean perros hipoalergénicos no quiere decir que no provoquen ninguna reacción alérgica, sino que producen una menor cantidad de alérgenos. Por lo tanto, el alérgico puede tolerar estas razas de perros mucho mejor.

Pero cuidado, cada persona es un mundo y no está demostrado científicamente que todas las razas de perros para alérgicos sean aptas para estas personas. Por este motivo, es posible que alguno de los canes mencionados a continuación sí puedan provocar alergia en algunas personas. Son aquellos canes que no pierden pelo, que carecen de él o que no producen caspa. Por otro lado, si el alérgeno que origina la alergia está presente en la saliva, debes consultar con tu médico si debes o no tener un perro en función del grado de tu alergia.

1. Terrier Americano sin pelo

El American Hairless Terrier es uno de los perros que no dan alergia más recomendados para personas con este problema porque no tiene pelo ni produce caspa. Es una raza poco común, pero es un perro muy activo, inteligente y cariñoso. Suele rondar los 40 cm de alto y tiene un cuerpo atlético y apariencia elegante. Son muy inteligentes y fáciles de adiestrar, juguetones y enérgicos.

Terrier Americano sin pelo

2. Yorkshire Terrier

Para las personas con alergia que viven en pisos, el Yorkshire Terrier es el perro ideal. No desprende casi nada de pelo, por lo que la cantidad de alérgenos que pueda producir será mínima. No obstante, tendrás que seguir unas pautas de higiene y cepillar a diario a tu Yorkshire Terrier para evitar que su pelo se enrede y ensucie.

Yorkshire Terrier

3. Perros del tipo Bichón

Los del tipo Bichón son una de las mejores razas de perros para alérgicos ya que, como ocurre con el Yorkshire, no desprenden apenas pelo. Y nadie lo diría con la cantidad tan voluminosa que tienen. Tanto el Bichón Maltés como el Frisé y el Boloñés son perros hipoalergénicos. Sin embargo, debes cepillarlos a diario y prestar especial atención al cuidado de sus ojos y lagrimales.

Bichón

4. Schnauzer

Es uno de los perros más populares por su belleza, su gran cantidad de variedades y su fácil adiestramiento. Pero, además, el Schnauzer es uno de los perros para alérgicos más recomendados por el poco pelo que pierde.

Son muy activos y juguetones y suelen llevarse bien con niños y adultos. Pero podrían sentirse tristes con facilidad y adoptar una actitud negativa si no reciben la atención necesaria o pasan largas horas solos en casa.

Schnauzer

5. Perros de agua

Estos perros tampoco pierden nada de pelo. Su pelaje rizado y compacto no se desprende de su piel y, por consiguiente, no desprenden alérgenos por todo el hogar. Para evitar que su pelo se enrede, debes cepillarlo a menudo con un cepillo específico para este tipo de pelaje.

Perros de agua

6. Shih Tzu

De origen chino, el Shih Tzu es uno de los perros que no dan alergia indicado tanto para las personas que sufren este problema como para asmáticos. No suelta pelo y es una raza muy cariñosa, activa e inteligente que adora la compañía de los humanos. Pero no olvides los cepillados diarios y los cortes de pelo en la peluquería canina.

Shih Tzu

7. Galgo italiano e inglés

Ambos cuentan con un pelo tan corto que no supone un problema para las personas alérgicas. Si quieres un perro pequeño, tranquilo y fácil de adiestrar, mejor elegir el Galgo Italiano. En cambio, si eres un amante de las razas grandes, mejor escoger el Galgo Inglés. Los Galgos destacan por su carácter noble, leal y fiel.

Galgo italiano

8. Samoyedo

A pesar de su voluminoso y precioso manto de pelo, el Samoyedo también es una de las mejores razas de perros para alérgicos. Apenas producen caspa pero, al contar con dos capas de pelaje, durante las épocas de muda tiende a perder bastante pelo con el fin de disponer su cuerpo para el cambio de temperatura. Es una raza grande, cariñosa, juguetona y activa.

Samoyedo

9. Airedale Terrier

Es el mayor de los Terriers y también es ideal para personas alérgicas porque no pierden nada de pelo. Este can es muy protector y adora a los niños, es inteligente, cariñoso y fácil de adiestrar. Pero también requiere de cepillados semanales y cortes de pelo.

Airedale Terrier

Otras razas de perros hipoalergénicos

Aunque estos son los más indicados, a continuación, te ofrecemos una lista con el resto de perros hipoalergénicos:

Basenji

Bedlington Terrier

Bearded Collie

Cairn Terrier

Coton de Tulear

Crestado Chino

Dandie Dimmont Terrier

Fox Terrier

Kerry Blue Terrier

Perro Peruano sin pelo

Puli

Sealyham Terrier

Spaniel de Agua Irlandés

Terrier Galés

Terrier Escocés

West Highland White Terrier

Ahora, solo tienes que elegir el que más te guste y disfrutar de la compañía de un perro hipoalergénico sin ponerte a estornudar.