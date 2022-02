Cómo quitar las semillas de los pimientos en solo 5 segundos

En España, hay miles de especies de esta hortaliza: diferentes tamaños, colores, sabores, texturas. Pero la composición de los pimientos, sus beneficios y propiedades son similares. Sin embargo, a la hora de cocinarlos, una de las cosas más molestas son las pepitas o semillas de su interior. Pero eso es porque no conoces algunos trucos y consejos para que al cocinar los pimientos deje de ser algo tedioso.

Cómo retirar las semillas a los pimientos verdes italianos

Trucos para extraer las semillas de los pimientos verdes italianos.

Si los pimientos verdes son frescos y tienen una textura recia, podrás coger al pimiento por el rabo y presionar hacia dentro, como si quisieras introducirlo dentro del pimiento. Verás que se corta y se despega. Tira de él y saldrán la mayoría de las semillas sin esfuerzo.

Cuando los pimientos están algo más flácidos, porque llevan más tiempo, no funcionará ese método. Pero para quitarlas deberás cortar el pimiento de forma transversal por la mitad y extraer las semillas que quedan a ambos lados.

Cómo quitar las semillas de los pimientos de asar

Trucos para extraer las semillas de los pimientos para asar.

En el caso de los pimientos de tipo asar, también puedes usar exactamente el mismo método del empuje en la zona de la cabeza del pimiento si está fresco. Y así podrás extraer el corazón tirando del rabo y se habrán eliminado casi todas las pepitas.

Cuando el pimiento no está fresco y no se puede hacer eso, puedes cortar alrededor del tallo por la parte de arriba como para hacer una tapa y luego tirar del rabo para extraer el corazón con las pepitas. En este caso no es necesario abrirlo por la mitad, ya que al ser más anchos es más sencillo así.

Cómo quitar las semillas de los pimientos picantes

Trucos para extraer las semillas de los pimientos picantes.

En los pimientos picantes también pueden usarse los mismos métodos de los apartados anteriores si están frescos. Pero, si se trata de pimientos muy pequeños como los pimientos de padrón, las cayenas o las guindillas pequeñas, no se suelen extraer.

Algunas personas los quitan porque estas pepitas hacen que el picor sea mayor. Pero es cuestión de gustos. Si te gusta el pique, podrías usar las pepitas de las cayenas para echarlas en aceite y usar ese aceite picante para aderezar.

Beneficios del pimiento

Según la Fundación Española de Nutrición (FEN) los pimientos, además de ser una hortaliza hipocalórica, y por lo tanto recomendable para las personas que deben perder peso, es una buena fuente de fibra que mejora el tránsito intestinal, además de poseer un efecto saciante.

Tanto los pimientos morrones (rojos) como los verdes y los amarillos son ricos en vitamina C (tres veces más que las naranjas) y vitamina A. Es decir, contribuyen a la absorción del hierro, refuerzan el sistema inmunológico, son antioxidantes y mejoran la salud ocular.

Al igual que el resto de las verduras, su contenido en grasas es mínimo y, además, muy versátil en cocina, tanto crudo como cocido, con lo que es un alimento fácil y cómodo de tener siempre a mano.

¿Las semillas de los pimientos son buenas o malas?

Las pepitas o semillas de los pimientos también tienen sus propias propiedades. Como le suele ocurrir a muchas semillas de frutas y verduras. Estas semillas también tienen vitamina C, A y ácido fólico, además de hierro y fibra.

En el caso de los pimientos picantes, también tienen capsaicina, que es un anticancerígeno muy potente, además de tener otro sin fin de propiedades.

