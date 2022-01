En España hay más de 28 millones de mascotas. Los perros y los gatos están en el podio de los animales de compañía más populares. Todos los que tenemos un peludo en nuestra vida sabemos lo que esto implica: un hogar lleno de pelos.

Quitar los pelos de la ropa de un gato o un perro antes de lavarla es fundamental para que tu colada salga realmente limpia. Además, también evitarás que surjan averías en tu lavadora. Y es que, con el paso del tiempo, los pelos pueden llegar a acumularse en los filtros y desagües de este electrodoméstico, causando problemas y dificultando cada vez más el lavado de la ropa.

También existen unos trucos para quitar pelos de la ropa en la lavadora. De este modo, no volverán a ser un problema si tienes mascotas en casa. ¡Descubre cómo quitar los pelos de perro de la ropa!

Trucos para quitar pelos de la ropa en la lavadora

Antes de comenzar, queremos que sepas que, aunque sacudas muy bien las prendas impregnadas de pelos antes de lavarlas, los pelos seguirán ahí. La razón es que se adhieren de tal manera a los tejidos que no será nada sencillo deshacerse de ellos. Si lo has probado todo y ya no sabes cómo quitar los pelos de la ropa en la lavadora, no te pierdas los siguientes consejos.

El vinagre para quitar los pelos de la ropa es uno de los remedios más naturales y efectivos, pero existen otros que también harán más sencilla esta tarea. ¡Toma nota!

1. Rollo adhesivo

El primero de los trucos para quitar pelos de la ropa en la lavadora consiste en prevenir, es decir, debes intentar que lleguen al tambor del electrodoméstico la menor cantidad posible de pelos. Para ello, puedes optar por el clásico rollo o cepillo atrapapelusas, te será de gran utilidad.

Puedes encontrar este artículo en la sección de limpieza de cualquier supermercado, en bazares y tiendas del hogar, pero también puedes elaborar uno casero. Para ello, adquiere cinta adhesiva o cinta de embalar ancha y corta un trozo. Después, pega ambos extremos de manera que la parte que pega se quede en la cara externa. Por último, sujétala con la mano y pásala por las prendas para atrapar la mayor cantidad posible de pelos.

2. Bolas atrapapelos

Las bolas atrapapelos son otro remedio muy práctico y económico para quitar los pelos de perro de la ropa, además son muy eficaces no solo para atrapar los pelos, sino también las pelusas que suelen desprenderse durante el lavado.

La mayoría están fabricadas en plástico o silicona, y es su forma irregular lo que contribuye a que los pelos se queden enredados y atrapados en ellas. Solo tienes que introducir la bola en la lavadora y, una vez que acabe el lavado, retirar los pelos y pelusas que hayan quedado enganchados. Por último, enjuágala bajo el agua del grifo y sécala bien hasta que vuelvas a utilizarla.

3. Esponja

Una simple esponja se puede convertir en otro de los mejores trucos para quitar pelos de la ropa en la lavadora. Nos referimos a las que se utilizan en la ducha, las de la toda la vida, y serán un excelente aliado para evitar que los pelos naden sueltos en el agua durante el lavado.

Prueba a meterla entre la ropa sucia dentro de la lavadora, pero mejor no cargues demasiado el electrodoméstico para que la esponja pueda moverse sin tanta dificultad y cumpla bien su función. Verás como, terminado el centrifugado, los pelos estarán pegados en ella y habrás evitado que vayan al desagüe de la lavadora.

4. Paño de microfibra

Gracias a sus características, los paños de microfibra se utilizan cada vez más en la limpieza del hogar, y también nos serán de gran ayuda para quitar los pelos de la ropa en la lavadora. Antes del lavado, humedece el paño y pásalo por las prendas que quieras dejar libres de pelos. Verás con qué facilidad se desprenden de los tejidos.

Además, si sacudes el trapo después y lo introduces en la lavadora para realizar el lavado, atrapará los pelos que hayan podido escapar. Estos paños, en realidad, funcionan como las clásicas toallitas atrapapelusas, pero mejor que utilices uno blanco para evitar que destiña.

5. Guantes de goma o látex

Uno de los trucos para quitar pelos de la ropa en la lavadora más sorprendentes y sencillos es usar un guante de los que utilizas para fregar los platos. Para ello, póntelo, humedécelo con un poco de agua y pásalo por las prendas con pelos. La goma mojada crea un efecto de electricidad estática, de forma que los pelos quedarán atrapados en el guante desprendiéndose fácilmente de la ropa.

6. Vinagre blanco

El vinagre para quitar los pelos de perro de la ropa es ideal, y además es un potente desinfectante natural, por lo que tu ropa quedará impecable. Pero úsalo en pequeñas cantidades o podría acabar dañando o destiñendo la ropa.

Vierte un par de cucharadas pequeñas junto con el detergente en su cajón correspondiente y verás como tu ropa queda sin pelusas ni pelos, sobre todo las prendas de colores oscuros. No recomendamos este truco sobre prendas delicadas, pero para prendas resistentes el vinagre es un excelente limpiador.

7. Ciclo rápido en la secadora

Si tienes secadora en casa y quieres asegurarte de que en tus prendas no quede ni un solo pelo adherido, puedes probar a secarlas con un ciclo rápido y utilizando aire templado. Esto ayudará a quitar los pelos de la ropa, y después, con un paño, podrás retirarlos también de la secadora.

8. Bolsas de malla

El último de los trucos para quitar pelos de la ropa en la lavadora consiste en unas bolsitas de malla que quedan flotando en el agua. Funcionan como un filtro durante el lavado, de manera que en su tela a modo de red quedarán atrapados los pelos que se desprendan de la ropa y no volverán a adherirse. ¿A qué esperas para probar estos consejos para quitar los pelos de perro de la ropa?

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan