Cómo quitar los pelos de la nariz sin dolor

Tener pelos en la nariz afecta tanto a hombres como a mujeres. En especial, los hombres suelen verse más afectados por este problema antiestético porque tienen una mayor cantidad de vello en esta zona que las mujeres. No obstante, debes ser consciente de que cumplen una función muy importante para nuestro organismo y no es bueno eliminarlos por completo.

En otro artículo ya hablamos de algunos trucos para la depilación de cejas. Ahora hablaremos de cómo quitar los pelos de la nariz de forma segura e indolora.

Trucos para quitar el vello de la nariz

En nuestra nariz existen dos tipos de vello: los cilios, que son los más pequeños, y los más gruesos, que son los que suelen sobresalir de la nariz.

Existen distintos métodos específicos para eliminar este vello pero no se recomienda hacerlo de forma completa ya que puede ser peligroso. Una depilación integral en esta zona generaría problemas respiratorios, infecciones, alergias o sinusitis.

A continuación te mostramos las técnicas de depilación nasal adecuadas y cómo realizarlas.

Recortar con tijeras

Esta es la mejor opción para quitar los pelos de la nariz sin ocasionar daños. Puedes utilizar unas tijeras pequeñas o una máquina específica para ello. Existen tijeras especiales para este fin, así que te recomendamos que te hagas con unas. Tienen la punta redondeada para recortar de forma segura el vello de la nariz y de las orejas. Nunca introduzcas unas tijeras con punta afilada dentro de tus fosas nasales, los daños pueden ser nefastos.

Por supuesto, antes de introducir las tijeras en la nariz deben estar bien limpias y desinfectadas. Corta los pelos acercándote todo lo posible a la zona de nacimiento del vello y recuerda recortar solo aquellos que te molesten a nivel estético. El resto déjalo intacto para mantener las partículas contaminantes exteriores fuera de tu organismo. Nunca introduzcas en exceso las tijeras dentro de la nariz, podrías hacerte daño aunque no tengan punta. Levanta la nariz con el dedo para ver mejor el interior y, una vez cortados, desinfecta y limpia las tijeras antes de guardarlas.

Eliminar el vello con pinzas

Esta técnica también está recomendada para eliminar los pelos en la nariz. Además, al hacerlo de raíz, los resultados serán más duraderos que con otros métodos. Sin embargo, es bastante más doloroso y si no lo haces con cuidado, podrías hacerte pequeñas lesiones.

Igual que en el método anterior, elige un lugar bien iluminado y con un espejo delante. Asegúrate de que las pinzas estén limpias y tengan la punta en forma diagonal. Ya puedes proceder a arrancar los pelos en la nariz, pero hazlo solo con los que sobresalgan, nunca arranques los que no sean visibles. Estira de ellos hacia abajo y de manera rápida, firme y con fuerza, así dolerá menos. Y no te preocupes si se te saltan las lágrimas, las fosas nasales están conectadas con el lagrimal y es normal.

Cuando termines, puedes elaborar una infusión de manzanilla e inhalar sus vapores. Esto ayudará a calmar el dolor y relajar la zona. Limpia las pinzas antes de guardarlas.

Recortador de pelos de nariz

El recortador de pelos de nariz está compuesto por un cabezal circular que permite manejarlo de manera fácil dentro de las fosas nasales. Su funcionamiento es el mismo que con las tijeras; corta el vello nasal sin arrancarlo de raíz. Esta máquina te vendrá genial ya que es multifuncional, o lo que es lo mismo, suele venir con otros accesorios para recortar la barba y las cejas. No requieren pilas ni enchufes y por lo general se pueden utilizar con una sola mano.

Los depiladores nasales eléctricos son rápidos, indoloros y muy eficaces, así que son una buena opción para eliminar el vello de forma sencilla. Antes de comenzar a usar el recortador de pelos de nariz lee las instrucciones del fabricante. Inclina tu cabeza hacia atrás e introduce el aparato en tu nariz. Debe entrar sin problemas, no lo fuerces aunque sus hojas están protegidas para que no entren en contacto con la piel sensible.

Técnicas desaconsejadas

Las cremas especiales para eliminar los pelos de la nariz se venden en farmacia, pero no se recomienda su uso . Su aplicación controlada dentro de las cavidades nasales es muy difícil por lo que puedes terminar depilando la zona por completo, algo del todo desaconsejado.





para eliminar los pelos de la nariz se venden en farmacia, pero . Su aplicación controlada dentro de las cavidades nasales es muy difícil por lo que puedes terminar depilando la zona por completo, algo del todo desaconsejado. El láser tampoco es nada recomendable en esta zona, además eliminarás el vello nasal de manera definitiva.





en esta zona, además eliminarás el vello nasal de manera definitiva. La depilación con cera es muy dolorosa y no es tan eficaz como piensas. Además, puede provocar lesiones graves en tu nariz.

El vello nasal se encarga de filtrar el aire para evitar que ciertos patógenos entren en nuestro organismo, como las bacterias y los gérmenes. También humedecen el aire que respiramos, algo vital para el correcto funcionamiento de nuestro organismo.

Por todo esto, una eliminación radical podría ser perjudicial para tu salud. Nunca elimines por completo los pelos en la nariz, con las técnicas que te hemos mostrado podrás disimularlos sin provocar daños.