Cómo quitar pegamento de las manos con trucos caseros

En algún momento de nuestra vida todos hemos tenido que usar pegamento y nos hemos manchado las manos con él. Si es un pegamento suave no hay problema, las complicaciones vienen cuando se trata de uno un poco más fuerte. Entonces nos preguntamos: ¿cómo quitar pegamento de las manos y/o de los dedos?

Tener el pegamento en los dedos es una sensación muy incómoda y tendemos a arrancar los restos de pegamento con las uñas. No obstante, podemos llegar a arrancarnos la piel si el pegamento es muy fuerte.

En otro artículo hablamos de cómo quitar pegamento de la ropa. A continuación, hablaremos de cómo quitar pegamento de las manos.

Cómo sacar el pegamento de la piel: los trucos

Existen varios varios métodos caseros para eliminar el pegamento de nuestra piel sin hacernos daño. ¡Descúbrelos!

Agua caliente y jabón

En el supuesto de que nos hayamos manchado las manos con pegamento no muy fuerte, como son los convencionales o las colas de contacto, incluso los usados en manualidades, el mejor método para retirarlo es lavar las manos con agua caliente y jabón.

Este método no es nada agresivo con tu piel y en unos minutos no quedará ni rastro de pegamento en tus manos. Si también tenemos restos entre las uñas, bastará con utilizar un cepillo de uñas o un estropajo para frotar con suavidad.

Acetona o quitaesmaltes

Este método es algo más fuerte para deshacerte de las manchas de pegamento en tus manos y uñas. Sin embargo, al aplicarlo notarás cómo el pegamento empieza a desprenderse de la piel sin problemas. Si la cantidad de pegamento es notable, puedes repetir el proceso varias veces y, en este caso, también podrás usar un cepillo o estropajo para las uñas. Conforme se vaya desprendiendo de tu piel, quita los trozos más grandes, verás que con este método es muy sencillo.

Limpiador de cianoacrilato

El cianoacrilato es uno de los componentes de pegamentos fuertes como el loctite. Uno de los métodos más efectivos para eliminarlo es utilizar un limpiador específico. Este producto está diseñado para deshacer el pegamento endurecido después del secado. Una vez lo hayas aplicado, observarás cómo se deshace el pegamento y, en unos minutos, no tendrás ningún resto en tus manos.

Aceite vegetal o vaselina

Cuando te preguntes cómo quitar pegamento de las manos, prueba a untarlas con aceite vegetal o vaselina. Esto ayudará a que se desprenda de manera indolora. Después, solo tendrás que lavarte las manos con agua y jabón para eliminar los restos de producto y de pegamento.

WD-40

Este producto es un aceite penetrante que tiene múltiples utilidades y funciona a la perfección. Aplica un poco de WD-40 en un trapo o papel y frota la zona donde tengas pegamento. Ayudará a que se desprenda con facilidad.

Crema de manos

Aparte de cuidar, proteger e hidratar tu piel, la crema de manos forma una capa húmeda en la piel que hará que el pegamento se desprenda sin dificultad. Además, nos protegerá contra la irritación provocada por el adhesivo.

Consejos adicionales

Si tu piel es sensible, antes de intentar quitar los restos de pegamento en tus manos con acetona será mejor que la diluyas con agua. Tendrás que dejar la zona en remojo durante dos o tres minutos, por ello es mejor tomar precauciones. Aunque no deberías tener problemas, tu piel no tiene por qué sufrir ningún daño.

Ve rascando el pegamento con las uñas mientras tienes la zona en remojo. Pero si después de los dos o tres minutos el pegamento no se ha soltado, enjuaga con abundante agua y espera unas horas antes de volver a repetir este procedimiento. No fuerces ni estires el pegamento, podrías generar daños irreparables en tu piel. Si ya has resuelto el problema, lava con agua y jabón, seca sin frotar y aplica una crema hidratante.

En caso de que la acetona no funcione prueba con vaselina o crema, es menos arriesgado y se puede utilizar incluso sobre pieles sensibles. Después de impregnar las manos con una buena cantidad de este producto, masajea la zona hasta que el adhesivo comience a romperse. Y recuerda, no fuerces el proceso o podrías causarte daños a nivel cutáneo.

Los aceites vegetales indicados para eliminar los restos de pegamento en la piel son el de almendras, de oliva o de coco. Incluso puedes optar por un aceite de bebé, el resultado será igual de satisfactorio pues estos aceites consiguen que el pegamento se separa de la piel con cuidado. Asimismo, el aceite dejará una sensación humectante en tus manos y les aportará un extra de suavidad.

Si después de usar todos estos recursos ninguno ha funcionado, tranquilo. Repite el proceso cuanto sea necesario, usando agua tibia para obtener mejores resultados. Lo mejor será evitar que te caiga este tipo de pegamento en las manos y, para ello, lo mejor es que protejas tus manos con unos guantes.