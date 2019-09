Seguramente te haya pasado alguna vez que te has puesto uñas de gel en un centro de estética, has salido de allí con unas manos perfectas y has presumido bastante durante los primeros días. Lo peor es que la semana siguiente has comenzado a notar que ya no tienen el mismo buen aspecto que lucían cuando estaban recientes.

Algunas se te caen, tienes un hueco entre la uña postiza y tu cutícula que debes pintar del mismo color si no quieres que se te note horrible o puede que haya sido tu primera vez con estas uñas de gel naturales y no te apañes al mandar un WhatsApp y mucho menos al lavar los platos. Decides quitarlas arrancándolas o probando con distintos métodos agresivos que terminan por dañar tu uña y finalmente no te queda otra que acudir de nuevo a tu esteticista para que te las retire, teniendo que pagar casi el mismo importe que te costó ponerlas.

No quiero que te vuelva a pasar, pierdas tu tiempo y pierdas dinero, por eso voy a enseñarte paso a paso, cómo quitar tus uñas permanentes en casa de manera muy sencilla y sin perjudicar ni un ápice tus manos. Si te sientes identificada y quieres aprender cómo quitar las uñas de gel desde casa, apunta estos trucos y remedios caseros:

Paso 1: usa acetona para quitar uñas acrílicas

Para que este proceso tenga un buen resultado, vamos a necesitar en primer lugar, conseguir un bote de acetona 100%. ¡Atención! Este método no funcionará si utilizas quitaesmalte convencional del que venden en todas las perfumerías. Tenemos que ir más allá, ir a un comercio de productos de estética donde puedas adquirir la acetona pura.

Dicen que esta forma de quitar uñas acrílicas es mucho más sencilla si calentamos previamente la acetona, pero ¡ojo! Hay que tener especial cuidado porque se trata de un producto muy inflamable. Debemos hacer que coja la temperatura adecuada poniendo la acetona en un cuenco previamente tapado con papel de aluminio, dentro de otro cuenco con agua caliente, como si estuviéramos calentando al baño maría.

Cuando tengamos la acetona templada, podemos comenzar el proceso:

Paso 2: lima las uñas postizas

Antes de nada, ayudándonos de una lima común, vamos a limar poco a poco por la parte superior nuestra falsa uña, dejando una película fina. También eliminaremos su largo ya que así será mucho más sencillo.

Tenemos que tener mucho cuidado de no llegar a nuestra uña, ya que podríamos rozarla y dañarla. Al menor de los indicios de que tu uña ya asoma, deja de limar, ¡Mejor prevenir que curar! Además, debido al pegamento fuerte que se utiliza para este tipo de uñas nuestra verdadera uña está más débil, por lo que tenemos que prestar especial atención.

Una vez limadas, lo mejor es hacernos un pequeño masaje por todos los dedos con vaselina hasta los nudillos, evitando que se aplique justo encima de la uña. Con esto vamos a conseguir que nuestra cutícula y la piel no sufran en el procedimiento, además matamos dos pájaros de un tiro ya que hidratamos de igual manera las uñas.

Paso 3: Empapa un algodón y cubre con papel de aluminio

Ahora toca comenzar a empapar algodones con la acetona, es importante que vayamos uno a uno ya que este producto se evapora fácilmente y entre algodón y algodón no olvides tapar el cuenco. Colocaremos el algodón sobre la uña e inmediatamente envolveremos nuestros dedos con papel de aluminio a modo de cono, procurando que no quede ningún hueco y que permanezca totalmente tapada. Lo dejamos actuar unos 15 o 20 minutos hasta que la uña se ablande.

Paso 4: La paciencia, la madre de todas las ciencias

Cuando pase el tiempo quita uno de los conos de papel de aluminio, deslizando el algodón por encima de la uña, si esta se desprende perfectamente es hora de quitar lo que quede, si no es así y aún queda pegada, mantenla unos minutos más.

Una vez que la acetona ha hecho su efecto de reblandecer la uña acrílica es hora de ponernos manos a la obra y conseguir eliminar todos los restos. Nos ayudaremos con un empujador de cutículas para retirar con calma y teniendo mucho cuidado de no raspar ni dañar nuestra propia uña.

Paso 5: Hidrata tus manos y refuerza tus uñas

Tus verdaderas uñas, ahora están muy débiles, incluso te pueden salir manchas blancas, si es así visita nuestro post cómo y por qué aparecen manchas en las uñas, allí te vamos a indicar ciertos tratamientos estéticos para la salud de tus uñas, así como el empleo del calcio y lo último en alimentación y nutrición, todo ello para la salud de tus uñas.

Cuando hayas retirado todas las postizas, realízate un masaje con crema hidratante insistiendo en mayor medida, en las zonas más afectadas, repite este proceso una y otra vez hasta que tus dedos vuelvan a hidratarse.

Tras ello, trata de limar tus uñas de una forma redondeada ya que si terminan en pico podrían engancharse más y romperse fácilmente. Cuando hayas terminado de limarlas, moja tus cutículas con un aceite o bálsamo especial. Esta es la parte de tu dedo que más ha sufrido por lo que se merece que sea mimada. Deja que se seque y aplica tu endurecedor habitual para que tus uñas crezcan sanas.

Ahora que ya sabes cómo quitar uñas permanentes, olvídate de tener que ir otra vez al centro de estética hasta dentro de unas semanas.