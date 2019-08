Ya vimos cómo crear una cuenta de Facebook, una opción muy válida de Internet para poder estar cerca de amigos y familiares, sin tener que utilizar el correo electrónico.

Pero, ¿cuántas veces has intentado saber quién visita tu perfil sin éxito alguno? ¿Alguna vez has instalado algún programa para averiguarlo y lo has desinstalado porque no servía para nada? Eso es porque no conocías la existencia de este artículo. Sí, aquí te vamos a revelar cómo saber quién visita tu perfil de Facebook. Y no, no es a través de esos programas y aplicaciones que te prometen mucho pero que en realidad son poco útiles e incluso pueden resultar dañinos (¡cuidado con los virus!). Incluso hay aplicaciones que te piden que des tus datos personales o que pagues por conocer esa información que no te van a dar. ¡No caigas en la trampa!, ¡ojo con la protección de datos!.

El mismo Marc Zuckerberg, dueño de la exitosa red social, ha dicho en repetidas ocasiones que Facebook no revela esta información y que tampoco otras aplicaciones tienen acceso a ella. Y está en lo cierto, Facebook no lo revela directamente, pero sí existe un pequeño truco para averiguar qué usuarios han pasado por tu perfil recientemente. Un truco que en un principio puede parecer algo lioso pero que no es tan difícil como crees. Te lo contamos en los siguientes pasos. ¡Atento!

1. Inicia sesión en Facebook desde un ordenador

En primer lugar, debes entrar en tu cuenta de Facebook iniciando sesión desde un ordenador. Esto último es muy importante, pues los siguientes pasos son imposibles de seguir en un teléfono móvil. Así que coge tu ordenador, escribe tu usuario y tu contraseña y, una vez dentro de Facebook, dirígete hacia tu propia página de perfil.

2. Entrar en el código fuente de la página

Una vez hayas iniciado sesión y estés en la pantalla de tu perfil, tienes que hacer clic derecho en cualquier lugar de la pantalla y pinchar en "ver código fuente".

Otra forma de hacerlo es presionando la tecla "F12" o bien la combinación "Control + u". Tras realizar esto, se te abrirá una pantalla con muchos códigos, letras y números que probablemente no entenderás. ¡No te asustes! Es el código fuente de tu página de Facebook y a través de la cuál podrás obtener la información que tanto buscas. Eso sí, aún nos quedan varios pasos por delante. Vamos con los siguientes:

3. Buscar la "friendslist"

Ya en el código fuente de tu página, debes presionar a la vez las teclas "Ctrl + F" y verás cómo aparece un pequeño cuadro de búsqueda. Lleva el puntero hacia dicho cuadro, en el que tendrás que escribir la palabra "friendslist", es decir, lista de amigos en inglés.

Escríbela completamente en minúsculas y sin las comillas y a continuación pulsa la tecla "Enter". Asegúrate de escribir la palabra de forma correcta, ¡no te dejes atrás ninguna letra!

4. Copia el código que quieras revelar

En los nuevos resultados que te aparecerán al buscar "friendslist" podrás visualizar una lista de muchos códigos numéricos de color rojo seguidos de un "-2", por ejemplo "01234567890 -2". ¿No ves esos códigos rojos? ¡Eso es que no escribiste bien "friendslist"!

En el caso de que sí veas dichos números rojos, es que has realizado todos los pasos correctamente hasta ahora. Estos números son el código de perfil de tus amigos de Facebook y los que aparecen más arriba son pertenecientes a aquellos usuarios que más veces visitan tu perfil o a aquellos con los que has chateado a través de Facebook Messenger.

Para averiguar a quién pertenece cada código, primero debes copiar el número largo que precede al "-2" (en el caso de nuestro ejemplo "01234567890"). Selecciona el número, haz clic derecho y pincha en "Copiar", o si lo prefieres pulsa "Ctrl + C" tras haber seleccionado el código. A continuación, dirígete hacia la barra de URL de tu navegador.

5. Pegar el código y averiguar quién visita mi perfil

Escribe en tu navegador la dirección general de Facebook https://www.facebook.com/ seguida del código de usuario que acabas de copiar, pegándolo con clic derecho + "Pegar" o bien presionando las teclas "Ctrl + V". Nuestro ejemplo quedaría de la siguiente manera: https://www.facebook.com/01234567890. Pulsa "Enter" y… ¡sorpresa! La página que se abrirá será la del usuario cuyo código numérico copiaste anteriormente y que probablemente ha visitado tu perfil hace poco. Repite el proceso con los primeros códigos de la lista y podrás saber quiénes han visitado tu perfil recientemente, aunque también pueden aparecerte aquellos amigos con los que has chateado.

Quizás te aparezcan los usuarios con los que más veces interactúas e intercambias "Me gusta" y comentarios. O, quién sabe, puede que te lleves una sorpresa y te aparezca alguien que no esperabas. Sea como sea, este pequeño truco que te acabamos de contar es la única manera de averiguar quiénes visitan tu perfil y cotillean tu muro, ya que está demostrado que todos los programas y aplicaciones no son más que un engaño.