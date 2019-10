Para pintarnos bien las uñas, debemos saber que la apariencia de las uñas es algo importante, y para ello, debemos tenerlas perfectamente limpias y arregladas. Si tienes algún problema de sensibilidad, os compartimos un enlace sobre cómo endurecer las uñas débiles, para preparar las uñas antes de aplicar el esmalte.

Tras ello, retiraremos la cutícula con cuidado, para después hidratar las uñas, o con crema de manos o con aceite de oliva. Después, las limamos bien para darles forma, y ya podremos proceder pintarnos las uñas.

Cómo pintarse las uñas

Antes de pintarnos las uñas, podemos aplicar una base para protegerlas. Esta operación es muy recomendable, ya que hay esmaltes que pueden estropearlas y a veces volverlas amarillentas o deshidratarlas. Esta base de uñas (también llamada coat) sirve también para fortalecer las uñas más frágiles.

Para saber cómo pintarse las uñas sin salirse, lo mejor es practicar con un pincel fino, que la mayoría de los esmaltes traen. Con este pincel aplicarás sobre las uñas el esmalte, extendiendo desde abajo hacia arriba, y siempre en línea vertical y bien recta, respetando la misma dirección en todas las uñas.

Si en las primeras ocasiones te falla el pulso y te estás saliendo, no pasa nada. Aplica quitaesmalte, deja que se seque, y te vuelves a pintar las uñas, de abajo arriba, de izquierda derecha, y siempre la misma dirección. De esta manera, y a medida que vayas cogiendo práctica, no te saldrás de la uña, incluso en las uñas del meñique, y las uñas, con paciencia y práctica, te quedarán bien con tan solo dos aplicaciones.

Pintar las uñas en la misma dirección hará que el esmalte quede bien liso. No remates una esquina con gotitas de esmalte para completar algún pequeño hueco que haya quedado en blanco, porque entonces la pintura quedará mal y de forma irregular. Lo mejor es que el esmalte que apliquemos sobre las uñas sea siempre en capas delgadas y finas. Debemos escurrir el exceso de esmalte en el borde del bote, para que no gotee y así podamos pintarnos las uñas sin salirnos un milímetro. Conseguiremos, además, que la pintura de uñas no se cuartee ni se despegue fácilmente al poco tiempo de llevar las uñas pintadas.

La mejor forma de pintarnos bien las uñas es aplicar una capa fina y uniforme, dejar secar, y después aplicar una sola capa. Con dos capas será suficiente. Además, si no dejamos secar la primera capa y pintamos encima la segunda, haremos marcas o líneas en el diseño del esmalte, y tampoco quedará bien.

Cómo hacerse unas uñas decoradas y sencillas

Para saber cómo hacerse unas uñas decoradas sencillas, necesitaremos un pincel fino, uno grueso y un pincel "dotting" para hacer lunares o puntos de adorno. El grosor de este pincel dependerá del grosor de los adornos que nos queramos hacer en las uñas. Hay sets llamados "sets de nail arts" que tienen todos estos artículos, y muchos más, todos para decorar las uñas: pinceles, pincel de dottins, caja de stass de colores, cintas metalizadas, stickers 3D, botellitas de brillos (glitters), etc.

Pintamos las uñas de forma habitual, siempre de abajo arriba en trazados verticales, y después, con cuidado, podemos utilizar el pincel redondo para hacer puntos, o los stickers y adornos que podemos comprar en perfumerías y tiendas especializadas en uñas.

Lo que debemos hacer es aplicar una capa bien fina, dejar que se seque, aplicar otra capa, y una vez que esta segunda capa se haya secado, aplicar los adornos a las uñas. Para que las uñas decoradas sencillas duren más, lo mejor es aplicar encima una fina capa de esmalte transparente, que también tiene efectos endurecedores. De esta manera, la decoración y el esmalte durarán mucho más y en perfectas condiciones.

Trucos y consejos para que las uñas pintadas queden perfectas

Además de aprender a cómo pintarse bien las uñas, hay una serie de trucos para que queden perfectas y duren más tiempo: