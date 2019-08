¡Por fin vais a dar el gran paso! y lo primero que te has preguntado es ¿cómo organizar una boda? pues bien, tengo que decirte que, aunque la planificación va a llevarte mucho tiempo y puedes considerarlo incluso como un trabajo extra, hay algunos trucos imprescindibles que seguramente no sepas y pueden ayudarte a eliminar tus miedos. Deja de pensar principalmente en cosas como "voy a llegar al altar en elefante" "mi vestido va a tener una cola de 3 metros"… ¡STOP!. Olvida los matices hasta después de haber determinado las cuestiones que requieren de más urgencia:

¿Habéis elegido ya el día?

No es lo mismo casarse dentro de 6 meses que hacerlo dentro de 12. A menos tiempo más estrés, esto es matemática pura. Cuando dispones de 1 año o más para planificar un evento así, es mucho más sencillo aplicar todas las recomendaciones que voy a darte.

Ahora si tienes poco tiempo, la mejor solución es sin duda contratar a un wedding planner o bien una persona que te oriente en tus decisiones, como un asesor. Si al final te decides por do it yourself, te recomiendo preparar un calendario de tareas. Si repartes todo por meses, cuando llegue el día no notarás que te ha supuesto tanto trabajo.

¿Cómo puedes preparar tu calendario?

Pues muy sencillo, si eres de lápiz y papel coge una cartulina grande y cuélgala en alguna habitación que esté visible. Tienes que ser responsable, no es solo un día para ti y tu pareja. Es un día en el que tu familia, tus amigos y tus compañeros se reúnen y celebran vuestro compromiso con vosotros. ¡Es un día único!Si lo de la cartulina no es lo tuyo siempre están las APP.

Esta aplicación es Trello y te permite casi cualquier cosa que tengas en la mente. Lo mejor de ella es que es GRATUITA. Su funcionamiento se basa en tableros, por lo que puedes crear un tablero para cada tarea o uno para cada mes. Dentro de los tableros puedes crear tarjetas. Imagina que has abierto la tarjeta de Restaurante, dentro puedes hacer una lista de los posibles restaurantes, puedes incluir las fechas de las catas, la lista de menús… Y lo más interesante es que puedes compartir tu tablero de boda con tu pareja o con la persona que vaya a ayudarte para que él pueda añadir lo que tu hayas olvidado. Cuatro ojos ven más que uno, no lo olvides.

¿Habéis calculado el número de invitados? Creo que esta es la peor tarea de todas. Seguro que lo habéis hablado unas 125 veces y no os ponéis de acuerdo. Pues bien, para esto no tengo aplicación mágica que resuelva vuestras dudas, pero os diré el mejor truco para que no se os vaya de las manos: Pensad primero en: ¿Qué queréis? Una ceremonia cercana, un desmadre…

Es indispensable para que todo salga bien que establezcáis un número máximo de invitados. Vuelve a coger una cartulina y prepara una especie de árbol genealógico, haz filas y que tu chico haga exactamente lo mismo. Arriba tu familia más cercana, debajo de ellos tus amigos y sus parejas.

Cuenta las personas que vas a invitar, si habéis decidido 100 personas, cuenta 50 tú y otros 50 tu pareja. No es una ciencia exacta, puede ser que tú te has dejado fuera a personas que te importan y por el otro lado a tu pareja le han sobrado asientos. Ahí es cuando podéis ir jugando con los números, pero siempre definiendo un tope o si no, créeme que se te irá de las manos.

¿Tenéis ya iglesia o juzgado?

Si has decidido que será por la iglesia ¡corre! Muchas no tienen lista de espera, pero en otras os sorprendería el tiempo que hay que esperar. Por lo que reserva una cita, escoge el sacerdote y él te orientará para todo lo que tienes que hacer antes de unirte en matrimonio.

Sin embargo, si tienes claro que será por el juzgado, también deberías coger fecha cuanto antes, pero suele ir más rápido. Además, en casi todas las ciudades puedes elegir si quieres una ceremonia rápida en la que únicamente te leen los derechos firmas y te vas al convite. O si por el contrario quieres algo más especial donde tus amigos y familiares pueden hablar y dedicar unas palabras a los enamorados.

¿Habéis reservado el lugar para el banquete?

Escoge un sitio que te atraiga y hazlo con tiempo. Luego ya puedes decorar a tu antojo la mayoría de las salas de bodas pueden decorarse al gusto. Lo mejor es que tu elección se base sobre todo en la cercanía con la iglesia, si el espacio es adecuado para todos tus invitados, si dispone de sala de baile o tendréis que desplazaros hacia otro lugar y lo más importante que te cuadre con el presupuesto.

Y si nos vamos de viaje de novios, recordar de preparar la documentación necesaria, y si es fuera de la UE, no hay que olvidarse de pedir el pasaporte en la comisaría de la policía nacional que nos corresponda, ya os comentamos cómo renovar el pasaporte en caso de ser necesario para hacer uno de los viajes más memorables de nuestras vidas.