Cómo guardar un colchón para que no se estropee

La Asociación Española de la Cama (ASOCAMA), recomienda cambiar de colchón, cómo máximo, cada 10 años. Para conservarlo puedes limpiarlo con estos trucos, o si hay manchas delicadas también puedes elinarlas, pero si ya ha pasado ese periodo es recomendable que elijas un nuevo colchón.

Según dicha asociación «En España, los últimos estudios indican que, los españoles le damos una vida útil promedio a nuestro colchón de algo más de 12 años." Guardar un colchón para que no se estropee es fundamental, pero hay que hacerlo de forma correcta. Y es que mantener un colchón en buen estado hará que su vida útil se alargue, algo muy importante a la hora de conservarlo.

Por ello, queremos mostrarte unos consejos para cuidar un colchón, así como para guardarlo en caso de que no vayas a usarlo todo el año. Pero, ¿cuál es la manera ideal de guardar un colchón de látex, de espuma o viscoelástico? Presta atención a los siguientes consejos para saber cómo hacerlo sin que se estropee. ¡Vamos allá!

Consejos para cuidar un colchón

Antes de contarte cómo guardar un colchón de látex o de cualquier otro material, es básico que conozcas sus cuidados para que se mantenga en perfecto estado durante más tiempo. Almacenar un colchón no es complicado, pero existen diversas técnicas para hacerlo. Estos son algunos consejos esenciales para cuidar un colchón:

- Utiliza siempre funda protectora para colchones.

- Escoge bien el somier o la base tapizada.

- Airea la cama todos los días.

- Pasa el aspirador por el colchón, al menos, una vez al mes con el accesorio especial para tapicerías.

- Evita que los niños salten sobre el colchón.

- No pongas demasiado peso en los bordes del colchón para evitar deformarlo.

- Voltea el colchón cada tres meses aproximadamente.

- Intenta no colocarlo en una zona con mucha humedad ambiental para evitar que aparezca moho o se deterioren sus materiales.

Aunque cuides tu colchón siguiendo todos estos consejos, debes tener en cuenta que, pasados muchos años, tendrás que cambiarlo. Sin embargo, ese día llegará mucho antes si no lo cuidas de forma correcta.

Cómo guardar un colchón de látex, espuma o viscoelástico

Antes de guardar un colchón para que no se estropee, debes prestar atención al material con el que está fabricado. Los materiales viscoelásticos, los espumados como el látex, o la propia espuma requieren unos cuidados especiales si queremos alargar su vida útil.

Además de proteger la superficie del colchón, debes cuidar su posición de almacenamiento y realizar varios controles periódicos al año. Y por supuesto, debes guardar un colchón de látex, espuma o viscoelástico en un lugar donde no haya humedad ambiental en exceso o se echará a perder.

Para proteger la superficie del colchón y garantizar su mantenimiento, como hemos mencionado, lo mejor es utilizar una funda flexible, transpirable y elástica. Evita utilizar fundas de tejido plastificado, sábanas o colchas para guardarlo, pues impiden una correcta transpiración y acabarán estropeando el material del colchón.

También es importante cuidar la posición del colchón para su almacenamiento, sobre todo si va a estar guardado un largo periodo de tiempo. La mejor forma de guardar un colchón para que no se estropee es en posición horizontal, pues así no se deformará ni se doblará. Si no tienes espacio para almacenarlo de este modo, lo mejor será apoyarlo sobre una superficie plana. Pero evita la posición vertical, es la menos recomendada.

Por último, realiza controles periódicos para asegurarte de que el colchón permanece en perfectas condiciones, y dale la vuelta de vez en cuando. En caso de que aparezca algún bulto, un roto o alguna plaga, sustituye el colchón de inmediato por uno nuevo si no puedas recuperarlo.

Cómo preservar un colchón de muelles

Guardar un colchón de látex, de espuma o viscoelástico es muy similar a preservar uno de muelles, ya que las recomendaciones son prácticamente las mismas. Por ejemplo, también es recomendable cubrirlo con una funda para evitar que se ensucie y se estropee durante su almacenaje.

En cuanto a la posición, los colchones de muelles también deben colocarse en posición vertical, y si puede ser, apoyados en la pared. Y recuerda darle la vuelta cada cierto tiempo para evitar que la estructura de muelles acabe deformando el colchón.

Cómo guardar un colchón inflable

Al igual que ocurre con los colchones de otros materiales, es conveniente seguir una serie de consejos para cuidar un colchón inflable cuando tengas que guardarlo. Estos colchones suelen dejarse para emergencias y, al ser hinchables, no ocuparán mucho espacio cuando estén deshinchados, por lo que será mucho más fácil almacenarlos.

Además, para guardarlo de forma segura sin que se estropee debes deshincharlo por completo. Esto es fundamental, pues si el aire se mantiene dentro correrás el riesgo de que el colchón acabe abombado o deformado. Y no solo eso, también incrementarás el riesgo de que sufra un pinchazo, sobre todo si está cerca de objetos punzantes o cortantes.

En este caso, la posición para guardarlo es más irrelevante, puesto que lo tienes que desinflar y apenas ocupará espacio. No obstante, evita colocar objetos sobre el colchón o podría perder su forma, quedando irregular y deforme.

Cómo conservar los colchones enrollados

Ahora que sabes cómo guardar un colchón para que no se estropee, debes saber que los colchones enrollados cuentan con una gran ventaja: puedes guardarlos al vacío. Así, gracias a su versatilidad, permite sacar el aire del interior de la funda de plástico para comprimir el colchón y hacerlo mucho más fácil de manipular, transportar y almacenar.

Además, un colchón enrollado ocupa muy poco espacio, y debido a este método de embalaje tan eficaz, se conservará en perfecto estado en cualquier rincón de tu hogar. Desde luego, es mucho más sencillo que guardar un colchón de látex, espuma o viscoelástica.

Sin embargo, cuando quieras utilizarlo tendrás que esperar alrededor de 24 horas entre su desembale y utilización, pues necesita su tiempo para recuperar la forma sin estropearse. Esta será una opción ideal para ahorrar espacio. ¡Ya puedes seguir estos consejos para cuidar un colchón y que dure el máximo tiempo posible!

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan