¿Cuáles son las mejores plantas para tener en el baño?

Las plantas consiguen darle un aire totalmente distinto a cualquier estancia de la casa, incluso a los baños. Todo el mundo en España coincide en que se trata de uno de los espacios más complicados de decorar. Pero siempre existe la posibilidad de renovarlo de una manera sencilla y rápida a través de las plantas. Sin embargo, debes tener en cuenta que no todas resultan válidas.

Hay que aclarar que las mejores son las que tienen su origen en el sotobosque tropical. Esto es así debido a que están habituadas a vivir en ambientes muy húmedos y con poca luz en su hábitat natural. Por lo tanto, no difieren demasiado de lo que podrían encontrarse en cualquier baño.

No les hará falta demasiado para mantenerse en buen estado. Se irán nutriendo de la humedad que se llega a generar cada vez que te duchas.

Claves para mantenerlas en buen estado

Uno de los trucos para que las plantas del baño se conserven durante más tiempo en buen estado pasa por meter aquellas que cuenten con hojas grandes debajo de la ducha. De esta forma se les dotará de una mayor hidratación, como recoge el portal Hogarmanía.

No solo se les facilitará la humedad que necesitan, ya que también se acabará con el polvo que suelen amontonar las hojas. A través de ellas es por donde las plantas depuran el entorno de tóxicos.

A la hora de escoger una planta debe tenerse en cuenta la cantidad de luz que entra en ese espacio. Algunas contarán con más necesidades lumínicas que otras, y aunque se le facilite el nivel de humedad preciso no conseguirá desarrollarse con normalidad.

Las plantas adecuadas para el baño

Para que te hagas una idea, a continuación te ofrecemos una lista con las variedades de plantas que pueden tener cabida en tu baño.

Fitonia

La fitonia es una planta de interior que apenas llega a los 15 centímetros. Esto la convierte en una estupenda opción para los baños que presenten unas dimensiones reducidas. Destaca sobre todo por sus hojas con nervaturas de colores.

A poder ser, es mejor que la coloques en un sitio próximo a la ventana o al alfeizar. Necesita cierta iluminación, aunque tampoco es adecuado que los rayos del sol incidan sobre ella de manera permanente ya que se acabaría quemando.

En cuanto al riego, procura hacerlo de vez en cuando, tratando de que no se seque el sustrato. En las épocas de más calor recomienda pulverizarla a menudo con agua.

Soleirolia

Esta planta destaca por contar con unas hojas muy pequeñas. Sí que resulta bastante exigente en cuanto a la humedad. Será imprescindible para que mantenga el color verde. Puedes situarla junto a la ventana del baño, y lo mejor es que lo hagas sobre un platillo con agua o en un recipiente sin drenaje.

Poto

El pothos o poto es una planta trepadora que presenta unas hojas verdes salpicadas con dibujos de color crema. Esto la convierte en una opción muy interesante a la hora de darle un toque diferente a esta estancia. La mayoría de las personas optan por colgarla del techo.

En lo referente a sus cuidados, también se recomienda colocar en un sitio próximo a las ventanas, pero evitando siempre el contacto directo con el sol. Las plantas son muy inteligentes, y cuando empieces a notar que se le caen las hojas será un síntoma de que está obteniendo poca luz.

Culantrillo

La presentan como la planta perfecta para cualquier baño, sobre todo por reducido tamaño y la frescura que proporcionan sus hojas. Se encuadra dentro de la familia de los helechos.

Lo aconsejable es que se sitúe en una zona próxima a la ventana para aprovecharse de la entrada de luz natural. Además, con la humedad de las duchas y el riego que realicemos de vez en cuando le ayudaremos a desarrollarse de maravilla. Incluso no sería una mala opción colgarla sobre la ducha.

Sus mayores enemigos son el exceso de sol y la escasez de agua, así que pulverízala con frecuencia.

Malamadre

Esta planta se la conoce como malamadre, cinta o lazo de amor. Tienen la capacidad de absorber la humedad y además son pet friendly, por lo que no deberías preocuparte por las mascotas.

Sería conveniente que no se colocara directa al sol para evitar las quemaduras de las hojas, aunque le encanta la humedad. Por lo tanto, no dudes en regarla cuando consideres conveniente, pero siempre con moderación. Si nos excedemos con el agua corremos el serio riesgo de que se nos muera.

Clavel del aire

En su hábitat natural, esta planta suele vivir abrazada a otra especie, que por lo general suele tratarse de un árbol. La opción más interesante pasa por situarla sobre un soporte para plantas de aire para conseguir un aspecto más atractivo estéticamente.

Para regarlas se puede utilizar el agua de lluvia y sumergirlas al menos una vez a la semana. A continuación sería interesante sacudirlas para que no se estancara el agua y las hojas no se pudriesen. Si no tienes la posibilidad de usar este tipo de agua, nos decantaremos por la mineral, y en última instancia por el agua del grifo.

Filodendros

Están acostumbrados a vivir en entornos con poca luz y bastante humedad. De ahí que el baño resulte especialmente interesante para ellas. En función del tamaño del mismo puedes decantarte por una variedad u otra. Entre ellas están el Philodendron xanadu, el Philodendron Hope o el scandens.

