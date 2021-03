¿Quieres aprender cómo leer las cartas del tarot sin saber? Ponte cómodo, y toma nota. Antes de comenzar es necesario aclarar que la lectura del tarot no se logra memorizando las cartas, sino aprendiendo a interpretarlas. Esto requiere de muchos años de práctica, porque no es tan sencillo como parece, es la razón por la cual hay personas que se dedican a interpretar las cartas de manera profesional. Con el tarot no solo se pueden descubrir acontecimientos futuros y revelaciones del pasado, sino que también puedes saber los significados detrás de los sueños.

En el pasado el tarot estaba relacionado con la magia, pero su popularidad aumentó de forma exponencial y hasta el día de hoy su utilización se mantiene. En la actualidad, existen personas que tienen un don natural de la interpretación, y son muy valoradas a nivel social. Sin embargo, no necesitas ser un experto para lograrlo, como principiante debes aprender lo básico y ser constante, seguir las reglas a tener en cuenta y nunca descuidarlas.

Esto es lo que debes saber antes de empezar a leer cartas del tarot

¿Estás listo? Para empezar, debes despejar tu mente para enfocarte, y lograr un mejor resultado.

Vas a necesitar: una baraja, pensar en una persona conocida, y por supuesto mucha concentración.

Veamos algunos conceptos y sus funciones:

Números: Estos representan la magnitud, cuando el número aumenta, también la intensidad de lo que simboliza.

El palo oro: Si sale el palo de oros podría significar un cambio a nivel económico, ya que es la representación del dinero.

El palo copas: Este palo se puede asociar a las emociones, teniendo en cuenta que una copa podría estar relacionada con el alcohol, el cual es sinónimo de depresión.

El palo bastos: Los bastos pueden representar la fuerza, y también el estado físico.

El palo espadas: Una espada se relaciona a luchas, por lo que el palo de espadas puede ser símbolo de problemas.

Pasos básicos para empezar a leer cartas del tarot

Ahora que conoces los conceptos básicos, estos son los pasos a seguir:

1. Primero debes preparar la baraja para observar las cartas que tienes, y es importante asociarlas a augurios, para eso básate en las evidencias de lo que representan las cartas.

2. Practica la lectura de cartas, puedes pedirle a alguien que te ayude y tratar de adivinar su futuro. Para ello pon las cartas boca abajo, pídele a la persona que escoja 5 al azar y las coloque boca arriba, todo esto debe hacerlo sin mirar las cartas.

3. La interpretación, esto no es cosa fácil, requiere de mucho esfuerzo y dedicación, así que, sin apuros, toma como referencia aquello que has aprendido, enfócate en interpretar las cartas, conoce el significado exacto para dar una respuesta más certera, piensa en esto como un arte, dominarlo a la perfección mejorará tu trayectoria, es importante que estudies el tema a profundidad para ampliar tu experiencia, consultar con un experto podría ser de gran ayuda.

Cómo funcionan las cartas del tarot

El tarot es uno de los métodos de adivinación más aclamados, al que recurren un gran número de personas a causa de su curiosidad, ya sea para conocer los misterios del futuro que les depara, encontrar una solución para sus problemas, conectar con su destino en particular, o comprender el porqué de los sucesos.

Hay dos tipos de métodos para acudir al tarot. De acuerdo a tus necesidades puedes escoger el que mejor se ajuste a tus requerimientos. Sin dudar, el primero es la utilización de cartas, por medio de ellas se puede recurrir a las tiradas o consultas. Las cartas son como un espejo que refleja respuestas, y permite a la pitonisa interpretar la esencia que transmites. El resultado dependerá de la experiencia del profesional esotérico, el cual podrá divisar solo lo que le permitas ver.

Si prefieres un resultado rápido puedes optar por las tiradas, por lo que si buscas una respuesta específica y no tienes mucho tiempo libre, esta opción es la indicada.

Estos son los tipos de tiradas más populares de tarot

Entre los tipos comunes de tiradas están el árbol de la vida, la cruz mágica, tirada lineal de 3 cartas, la céltica y la astrológica. Las tiradas se tratan siempre de un tema en concreto, por ejemplo, si quieres saber cómo te irá en el amor, es mejor que consultes con un especialista en el tema.

Un punto a resaltar es que debes formular la pregunta indicada, para no generar malas interpretaciones.

Si prefieres la consulta, esto requerirá una mayor concentración de tu parte, ya que será una sesión más profunda. En una consulta podrás descubrir varios aspectos sobre distintos temas, como tu economía, tu familia, amigos, y mucho más.

Otra vía para consultar al tarot es mediante la carta astral, la razón de la popularidad del horóscopo según los expertos se debe a su fácil acceso.

Para saber qué te tiene deparado el horóscopo solo debes saber cuál es tu signo zodiacal.

Para finalizar, si quieres conocer algún aspecto de tu vida en específico, también puedes pedir que te hagan una carta astral, esta revelará cada detalle relacionado al momento de tu nacimiento, lo cual mejorará la precisión de tus predicciones.

Gracias a las nuevas tecnologías en la actualidad, estos servicios resultan bastante sencillos de encontrar en revistas, páginas web, o aplicaciones.

De acuerdo a los expertos, a pesar de lo que la mayoría pudiera creer, el tarot no se trata de adivinación o fortuna, sino de encontrar a tu “yo interior”, para conocer hasta lo más recóndito de tu ser. Conectarte contigo mismo para tomar decisiones adecuadas, y meditar tus pensamientos para mejores reflexiones.

También te puede interesar...