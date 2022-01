Cómo lavar la mascarilla de tela para usarla con seguridad

En España, debido a la pandemia del Covid-19, las mascarillas o tapabocas se han convertido en un complemento más en nuestro día a día. Además, para muchos de nosotros son imprescindibles para vivir sin miedo frente a la gran pandemia generada por el Covid. Esto nos ha obligado también a extremar las precauciones, las medidas de seguridad e higiene, por ello, queremos mostrarte cómo limpiar las mascarillas de tela.

Como ya sabrás, las mascarillas pueden ser de varios tipos: higiénicas, de tela y quirúrgicas. Las de tela presentan algunas ventajas con respecto a las demás, como la reutilización y la posibilidad de personalizarlas con tus diseños preferidos. ¡Presta atención!

Cómo limpiar las mascarillas de tela con agua y lejía

Los filtros utilizados en las mascarillas de tela ofrecen una gran protección, pero es fundamental lavarlas de forma adecuada para mantener un nivel óptimo de eficacia. Por ello, vamos a mostrarte cómo limpiar las mascarillas de tela siguiendo unas instrucciones básicas para lograrlo, así que te recomendamos que sigas leyendo este artículo.

En primer lugar, debemos destacar que el ciclo de lavado de las mascarillas de tela es ilimitado, pero es muy importante conocer la forma correcta de hacerlo, tanto a mano como a máquina. El primero de ellos es un proceso más lento, pero tan eficaz que merecerá la pena.

Lo primero que debes hacer para limpiar las mascarillas de tela a mano es mezclar en un recipiente adecuado agua con lejía. Pero cuidado, porque el control de las cantidades de ambos productos es fundamental: por cada litro de agua fría (esto es vital pues la lejía en agua caliente pierde sus propiedades) debes añadir 28 ml de lejía, siempre y cuando se trate de lejía común, es decir, con cloro activo.

En caso de que utilices lejía pura de alta concentración, la disolución debe ser de 1 parte de lejía por 49 de agua. Para no liarte demasiado, ten en cuenta que por cada 10 ml de lejía debes utilizar 490 ml de agua fría. Es crucial que midas estas cantidades, y que manipules la mezcla con guantes para evitar que la disolución perjudique la salud de tu piel.

Cómo limpiar las mascarillas de tela en la lavadora

La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda limpiar las mascarillas de tela reutilizables en la lavadora a través de ciclos normales de lavado y utilizando un detergente habitual. Tenlo presente siempre que vayas a lavarlas en la lavadora, y recuerda no emplear ningún tipo de suavizante.

Para limpiar las mascarillas de tela a máquina, sigue los siguientes pasos:

Selecciona un ciclo de lavado normal a una temperatura de entre 60 y 90 ºC. Incorpora tu detergente de lavadora habitual. Seca las mascarillas donde haya una buena ventilación, y si es posible, mejor hacerlo al sol.

Las mascarillas de tela, como hemos comentado antes, tienen un ciclo de lavados ilimitado, pero cuidado con las mascarillas higiénicas, pues este tipo soportan hasta un máximo de 25 lavados. Así pues, una vez que alcances esta cifra tendrás que desecharlas, ya que no cumplirán con su función de proteger frente a virus ambientales.

Puede que te hayas planteado si pueden lavarse las mascarillas quirúrgicas, pues son las más habituales y las dudas sobre su uso y lavado están a la orden del día. Por este motivo, es importante aclarar que no solo no pueden utilizarse más de 4 horas consecutivas, sino que estas mascarillas no son reutilizables ni lavables, de modo que no existe ningún procedimiento de lavado para este tipo de mascarillas.

Por lo tanto, después de las cuatro horas recomendadas de uso, tendrás que desecharlas de la siguiente manera: arranca primero las gomas de los extremos colocando la mascarilla sobre un plástico o un trozo de papel. Después, deposita estas mascarillas en el contenedor destinado a los residuos orgánicos.

Cómo aclarar, secar y desinfectar las mascarillas de tela

Una vez que termines de limpiar las mascarillas de tela debes proceder con el aclarado, otro paso fundamental después del lavado. La forma correcta de hacerlo es con abundante agua fría, asegurándote de retirar por completo todos los restos de detergente y lejía que hayan podido quedar en la tela de las mascarillas. Además, nuestra recomendación es que no utilices suavizantes que acabarán dañando la tela, así como también podrían ocasionar que se acumulen restos de lejía y detergente y tendrás que aclarar mucho más a fondo.

Otro proceso fundamental en el lavado de las mascarillas de tela es su secado, y lo ideal es tenderlas en una zona con mucha ventilación. A continuación, antes de guardarlas debes comprobar que están secas por completo, y por supuesto colócalas en un lugar aislado de la humedad, el polvo y demás agentes externos. Por ejemplo, una caja de cartón es un lugar idóneo para guardarlas después de limpiar las mascarillas de tela.

Si deseas desinfectar las mascarillas de tela antes de guardarlas, un spray desinfectante con alcohol es el mejor recurso, pues su efecto es inmediato. Además, también puede ser un buen recurso para desinfectar de urgencia tu mascarilla si no has tenido tiempo de lavarla, ya que es una alternativa rápida y eficaz que consiste en aplicar el alcohol con un spray sobre la mascarilla.

Para terminar, otra opción para desinfectar las mascarillas de tela es sumergirlas en un cubo con agua y lejía. Déjalas en remojo durante 30 minutos como mínimo para que la lejía actúe y, una vez transcurrido este tiempo, lávalas en un ciclo corto de lavado en la lavadora con tu detergente habitual. Y recuerda, para limpiar las mascarillas de tela a mano recuerda utilizar guantes para proteger tus manos de la lejía.

