Cómo hacer una tortilla de patatas al horno sin que pierda el sabor original

La tortilla de patatas jugosa es, junto con la paella, uno de los platos más típicos y representativos de la gastronomía española. De hecho, no hay bar en nuestro país donde no puedas degustar una deliciosa tapa de tortilla, un pincho o un bocadillo. Y lo mejor de todo es que, además de ser un plato apetitoso, es muy complicado saborear dos tortillas iguales.

Además, a pesar de lo que mucha gente piensa, también puede cocinarse una tortilla de patatas al horno. Eso es justo lo que vamos a explicarte a continuación, así que toma nota, ¡comenzamos!

¿Cuál es el origen de la tortilla de patatas?

A pesar de la sencillez que presenta la elaboración de esta receta, puede prepararse con muchos matices distintos. Por ejemplo, hay a quien le gusta muy hecha, otros prefieren la tortilla poco cuajada, al estilo Betanzos. También los hay que prefieren la tortilla de patatas con cebolla, y otros lo consideran un sacrilegio.

En cualquier caso, y sea cual sea tu gusto, existe mucha controversia sobre el origen de la tortilla de patatas. Y en realidad, es bastante lógico, pues todo el mundo querría apuntarse el tanto de un invento tan glorioso como esta receta.

Hasta hace muy poco tiempo, había bastante consenso en cuanto a que el origen de la tortilla de patata se remontaba al año 1835, y el lugar donde se preparó por primera sería Navarra. No obstante, desde hace unos años son varios los historiadores culinarios que sitúan el origen de la tortilla de patatas en Extremadura, y aseguran que se preparó allí por primera vez en el año 1798.

¿Tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla?

Antes de comenzar con la receta de tu tortilla de patatas al horno, debes considerar por un momento el eterno debate que persigue a esta receta desde siempre y que, inevitablemente, genera dos bandos irreconciliables entre los ciudadanos de nuestra sociedad: ¿tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? Puesto que para gustos los colores y el que cocina lo hace a su gusto, dejamos esta decisión bajo tu criterio, así que dependerá de lo que más te apetezca a ti o a tus comensales.

Ventajas de cocinar la tortilla de patatas al horno

Por muy raro que pueda parecer, la tortilla de patatas jugosa se puede preparar también en el horno, y quedará tan rica como si la hubieses cuajado en una sartén. Pero, además de que el resultado será el mismo que si la preparas siguiendo la receta original, tiene una gran ventaja: si preparas la tortilla de patatas al horno y ajustas bien su temperatura, es mucho más fácil controlar que quede en su punto.

Esto es una ventaja increíble, sobre todo para aquellas personas que todavía no han adquirido demasiada experiencia cocinando. Tanto si es tu caso como si no, a continuación vamos a explicarte cómo preparar una deliciosa receta de tortilla de patatas al horno en la comodidad de tu hogar.

Ingredientes para preparar una tortilla de patatas jugosa

1 kg de patatas

6 huevos

Sal al gusto

Aceite de oliva

Un molde redondo de unos 20 cm de diámetro

Cómo preparar tu tortilla de patatas al horno paso a paso

Para empezar, lo primero que tienes que hacer para preparar esta deliciosa receta de tortilla de patatas al horno, será pelar las patatas y cortarlas en rodajas desiguales. Una vez que tengas listas las patatas, pon a calentar abundante aceite de oliva en una sartén. Añade las patatas a la sartén cuando el aceite esté caliente y fríelas hasta que comiencen a estar blandas. A continuación, saca las patatas con la ayuda de una espumadera para retirar el exceso de aceite y reserva. Bate los huevos y agrega un poco de sal al gusto. Después, mezcla las patatas con los huevos mientras pones a precalentar el horno a 200 ºC. Por último, cuando el horno alcance dicha temperatura, introduce la mezcla en el molde, hornea durante 15 minutos más o menos y listo, tu tortilla de patatas al horno está preparada para comerla. ¡Verás cómo te sorprende lo rica que está!

Consejos para una tortilla de patatas jugosa y sabrosa

Una de las cosas que más destaca de la tortilla de patatas es que, además de tener un increíble sabor, puede prepararse con muy pocos ingredientes que todo el mundo tiene en casa. Por ello, no es de extrañar que muchos consideren esta receta como un pequeño milagro gastronómico.

Si lo que deseas es una tortilla de patatas jugosa, uno de los trucos más eficientes a la hora de prepararla es que, al freír las patatas, dejes que alrededor del 20% de estas se doren. Esto creará un curioso contraste en la textura final de tu tortilla, ya que habrá patatas que hayan quedado más blandas y otras más crujientes.

Para terminar, si eres de los que prefieren la tortilla de patatas con cebolla, aunque en esta receta se prepare al horno, también admite este ingrediente. Solo tienes que cortar y cocinar una cebolla al mismo tiempo que las patatas para una tortilla mucho más jugosa.

Sugerencias para acompañar la tortilla de patatas

Para poner el punto final a este artículo, te explicamos no solo cómo preparar una tortilla de patatas al horno, sino que también te mostramos un par de sugerencias de acompañamiento. Como este plato es demasiado contundente, te recomendamos acompañes la tortilla de patatas jugosa con una ensalada, seguro que esto facilitará que tu digestión no sea tan pesada. Y por último, algo que no puede faltar nunca para acompañar este delicioso plato es un trozo de pan. ¡Buen apetito!

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan