Cómo y cuándo hacer el Camino de Santiago

Hacer el Camino de Santiago es una de las excursiones más conocidas del país. No solo nos permite conocer parte de nuestra historia, sino que también nos ofrece un espacio ideal en el que gozar de la naturaleza y reflexionar sobre la vida. Es una actividad que puede hacerse en solitario o con los amigos, algo que ya va a elección personal.

¿Cómo hacer el Camino de Santiago?

El Camino de Santiago puede hacerse caminando desde O Cebreriro en verano, o bien desde Irún en Semana Santa y en bicicleta. Aunque, lo cierto es que el Camino está siempre abierto, por lo que puede hacerse a lo largo del año siempre con una buena planificación. Además, también es cierto que hay algunas variaciones, por lo que siempre es recomendable informarnos de estas rutas por gente que tenga experiencia en ello.

Si estamos pensando en hacer el Camino de Santiago a pie, es fundamental asegurarnos de contar con unas buenas zapatillas para evitar dolores y otros problemas en los pies. Por el contrario, si queremos hacerlo en bicicleta, además de escoger el calzado adecuado, también deberemos tener en cuenta los elementos de seguridad y de señalización, con el fin de poder minimizar el riesgo de accidentes.

Otro detalle a tener en cuenta es con quién vamos a hacer el Camino de Santiago. Mientras que hay personas que prefieren ir solas, otras buscan hacerlo en compañía de los amigos o la pareja. Si lo que buscamos es hacer este Camino para encontrarnos con nosotros mismos, lo mejor es realizarlo solos. Con ello, no simplemente tendremos más tiempo para pensar y reflexionar, sino que también podremos conocer gente nueva. Por el contrario, si lo que buscamos es hacerlo con los amigos, el Camino de Santiago nos aportará muchas experiencias a su lado.

Planificar el Camino de Santiago

Planificar el Camino de Santiago es fundamental si se quiere sacar el máximo provecho a esta experiencia. Es importante ver desde donde se puede iniciar y hasta donde se quiere llegar, pues hay muchas personas que prefieren hacerlo a trozos en varias veces en vez de hacerlo del tirón.

Otro detalle que se debe tener muy en cuenta es la estancia durante los tramos. Pese a que hay muchos albergues y otros establecimientos al alcance de los peregrinos, es fundamental asegurarnos de que estén abiertos y con disponibilidad durante las fechas en las que vamos a ir. Reservar alojamiento es lo más importante, pues el descanso es muy necesario.

También debemos conocer y tener en cuenta los restaurantes y otros servicios que podemos necesitar durante este viaje. Por ello, lo mejor de todo es planificarlo con tiempo y siempre asegurando los alojamientos y establecimientos que nos iremos encontrando por el camino.

Llevar a cabo toda esta planificación requiere de meses si lo hacemos nosotros mismos. Ir mirando en Google los tramos, por ejemplo, con los alojamientos disponibles, los precios, las reservas, etc., es una tarea que no se hace en un día. Por este motivo, son muchas las personas que prefieren contactar con una agencia de viajes. Una agencia de viajes tiene los alojamientos presentes, conocen sus fechas y especificaciones, los restaurantes que hay cerca, etc. Ellos podrán ofreceremos un itinerario completo detallado día a día.

¿Cuándo hacer el Camino de Santiago?

Lo mejor para hacer el Camino de Santiago es durante los meses de primavera u otoño, aunque son muchos los que lo hacen durante los meses de verano. Escoger las fechas en las que se quiere hacer esta ruta es fundamental para organizarse y llevar siempre la ropa adecuada. En verano, es importante llevar ropa que sea cómoda y que no dé mucho calor. Sin embargo, en primavera o en otoño, no podemos dejar de llevar con nosotros ropa que nos proteja de la lluvia y de otras inclemencias del tiempo.

Además, si hemos decidido hacer el Camino de Santiago en bicicleta, debemos ir con cuidado, pues hay desniveles y pendientes que pueden complicarnos mucho. Por ello, es fundamental llevar todo tipo de recambios en caso de que la bici se nos estropee.

Hacer el Camino de Santiago a caballo

Pese a que lo corriente es hacer el Camino de Santiago en bici o andando, cada vez son más las personas que buscan hacerlo a caballo. Sin embargo, a la hora de planificar esta ruta a caballo es importante contar con la ayuda de una agencia de viajes, pues el animal requerirá de unos cuidados que le deberemos poder proporcionar.

El lado bueno de hacer este camino a caballo es que no es tan cansado como hacerlo a pie, pero también es recomendable que ya tengamos alguna experiencia con estos animales. Por ello, es una muy buena idea entrar en contacto con estos animales en una hípica unos meses antes. Debemos tener en cuenta que la doma del animal es nuestra responsabilidad y que, por ende, debemos saber cómo cuidarlo y cómo controlarlo en todo momento.

Con todo, podemos decir que hacer el Camino de Santiago es una experiencia que todos deberíamos probar, al menos, una vez en la vida. Esta experiencia no solo nos enriquecerá como personas, sino que también nos dará la oportunidad de disfrutar de la naturaleza en todos sus aspectos. Además, conocer a nuevas personas también significará que acabaremos el Camino con unas nuevas visiones sobre la vida. Como hemos dicho, una experiencia digna de probar.

