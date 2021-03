Al igual que Alberto Chicote nos ensenó cómo hacer una tortilla de patatas de escándalo, ahora nos cuenta cómo hacer arroz con bogavante. Existen cientos de recetas para preparar arroz, pero quizás uno de los más impactantes por su sabor es el arroz con bogavante. Pero no solo está delicioso, sino que es muy rápido y sencillo de preparar. Esta modalidad de paella es muy particular, pues el bogavante será la estrella del plato, por eso, te mostramos cómo hacer arroz con bogavante como Chicote.

El resto de los ingredientes también aportarán un sabor especial a la paella con cada bocado, así que no dudes en preparar esta receta casera de arroz con bogavante al estilo de Chicote. ¡Aprende cómo hacer arroz con bogavante como Alberto Chicote!

Qué grano elegir para hacer arroz con bogavante como Chicote

En realidad, elegir un tipo u otro de arroz se hará según los gustos de cada persona. Sin embargo, algunas clases de arroz son ideales para acompañar al bogavante, por ejemplo, el de grano mediano o largo, como el arroz basmati o el jazmín.

El resultado con cualquiera de estos tipos será un arroz más esponjoso y quedará más suelto. En cambio, el arroz de grano corto, como el especial para sushi, es más pegajoso y suave, lo que hará que el arroz quede más glutinoso, aunque su textura será más esponjosa. Y ahora, vamos con el resto de los ingredientes y con la receta casera de arroz con bogavante al estilo Chicote.

Elección de las verduras para el arroz con bogavante

Como hemos dicho antes, hacer arroz con bogavante como Chicote es rápido y sencillo, por eso nos vamos a decantar por utilizar verduras congeladas. De este modo, solo tendrás que poner las verduras en el frigorífico la noche anterior para que estén listas al día siguiente.

Quizás te estés preguntando si las verduras congeladas son buenas, y la respuesta es sí. De hecho, varios estudios han demostrado que contienen los mismos nutrientes que las verduras frescas, incluso más en algunas ocasiones. Además, podrás consumir verduras fuera de temporada o cuando no están disponibles frescas.

Receta casera de arroz con bogavante al estilo de Chicote

Ingredientes para 4 personas:

400 gramos de arroz redondo

1 pimiento verde

1 pimiento rojo

2 huevos

3 dientes de ajo

2 bogavantes

1,5 litros de caldo de pescado

Jengibre

Guisantes, zanahorias y maíz congelados

1/2 cebolla

1 puerro

Aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de cúrcumula

Sal

Elaboración:

1. Comenzamos calentando una sartén a fuego medio-alto con un chorrito de aceite de oliva. Casca los huevos, bátelos y añádelos a la sartén. Agrega también los ajos, el jengibre, los guisantes, zanahoria, maíz, puerro y cebolla y cocina hasta que las verduras se ablanden. Después, añade el arroz y repártelo de forma uniforme sobre las verduras.

2. Cocina sin remover durante 1 minuto hasta que veas que el arroz comienza a tostarse. Entonces, vierte la salsa de pescado y un chorrito de salsa de soja. Mezcla muy bien y cocina durante 16 minutos. El bogavante mejor agrégalo en los últimos 6 minutos de cocción. Adorna entonces el arroz con perejil de hoja plana, cebollas verdes y unas hojuelas de pimiento rojo.

3. El bogavante es la estrella de este plato, así que no lo introduzcas de cualquier forma. Lo recomendable es trocear el bogavante en rodajas, incluyendo la cáscara. Retira las pinzas, pero deja la cabeza quitando las patitas de alrededor. Entonces, abre la cabeza por la mitad y retira la bolsita que tiene dentro, pues son impurezas no comestibles. No deseches el jugo de la cabeza, tiene un sabor riquísimo y puedes añadirlo al arroz. Tu receta casera de arroz con bogavante al estilo de Chicote está lista, ¡qué la disfrutes!

Trucos para hacer arroz con bogavante como Chicote

El mejor bogavante, con diferencia, es el gallego, pero su precio es muy elevado porque hay muy pocos ejemplares. Lo mismo sucede con los bogavantes de la costa inglesa, ambos azules, por lo que están al alcance de muy pocos.

En cambio, los bogavantes americanos, muchos de ellos canadienses, se comercializan congelados, por lo que su precio es mucho más asequible y evitarás el mal de trago de tener que matarlos en casa.

No obstante, para un arroz con bogavante sublime, debes comprarlo vivo. Para matarlo, coloca el bogavante sobre una tabla de cocina, sitúa la punta del cuchillo sobre la frente y, con un movimiento rápido, clava la punta del cuchillo en su frente y bájalo para abrir en dos mitades longitudinales la cabeza del crustáceo.

Recuerda que el mejor grano para hacer arroz con bogavante como Chicote es el redondo, procurando que quede en su punto. Para ello, debes rehogarlo junto al sofrito unos minutos antes de incorporar el caldo.

Para comer la carne de bogavante más fácil una vez servido, lo mejor es dar golpes en la cáscara con un mazo o con la hoja de un cuchillo. Así la carne se desprenderá sin problemas y dará más sabor al arroz. Pela las colas del bogavante, córtalas en rodajas e incorpóralas al arroz antes de retirarlo del fuego.

No utilices colorante artificial en tu arroz con bogavante, mejor darle ese bonito color amarillo con la cúrcuma, una especia natural y mucho más sana. Además, si te gusta el arroz más seco, solo tienes que reducir la cantidad de caldo y… ¡A consumirlo recién hecho!

Beneficios del arroz con bogavante

El arroz es un cereal, por lo que es una enorme fuente de energía gracias a los hidratos de carbono.

El bogavante tiene muy pocas calorías y es rico en vitamina B5, útil para combatir las migrañas, el estrés y reducir el colesterol.

Además, contiene mucho yodo y otros minerales, regulando el metabolismo, ayudando a procesar los hidratos de carbono, reduciendo el colesterol y fortaleciendo cabello, uñas y piel.

Por último, la cúrcuma protege el hígado, es un potente antiinflamatorio y tiene beneficios contra el cáncer. ¿Preparado para hacer arroz con bogavante como Chicote? ¡Os encantará!

