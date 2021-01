Si eres fan del famoso Chef madrileño, Alberto Chicote, sabrás que un buen cachopo nunca se le resiste. Sabrás también que el cachopo de pollo es su especialidad, así lo ha reflejado múltiples veces en sus redes sociales.

Que el cachopo sea de pollo, sin duda se convierte en una opción mucho más ligera que el clásico cachopo asturiano de ternera. Pero, ¡ojo! Que el cachopo de pollo avanza posiciones cada día y se está poniendo (con respecto a la tradición) a la altura del cachopo de ternera. ¿Habrá sido Alberto Chicote quién ha fomentado esto? ¿o ha sido al revés?

Sinceramente, nos da igual. Lo que nos importa es saber cocinar este cachopo de pollo tal y como lo hace el Chef madrileño. Y en eso, podemos ayudarte. Toma nota que te traemos la receta con todo lujo de detalle.

Ingredientes para el cachopo de Alberto Chicote

Estos son los ingredientes imprescindibles que deberás tener en tu nevera y tu despensa si quieres seguir la receta de cachopo al estilo Chicote:

Filetes de pechuga de pollo . Necesitarás tantos como grande quieres que sea tu cachopo. Consejo: para que sea asturiano de verdad, tendrá que ser de grandes proporciones.





. Necesitarás tantos como grande quieres que sea tu cachopo. Consejo: para que sea asturiano de verdad, tendrá que ser de grandes proporciones. Jamón ibérico o jamón serrano . No te vamos a exigir que escojas uno u otro, pero el mismo Alberto Chicote en su receta nos dice: "cuanto mejor sea el jamón…" No hace falta terminar la frase.





. No te vamos a exigir que escojas uno u otro, pero el mismo Alberto Chicote en su receta nos dice: "cuanto mejor sea el jamón…" No hace falta terminar la frase. Queso manchego en lonchas. Alberto también nos dice en su receta que podemos sustituir este queso por uno que a nosotros nos guste más. No obstante, si quieres ceñirte a su receta no innoves.

Hasta aquí los ingredientes principales. Ahora, te proporcionamos una lista con otros elementos que necesitarás, pero que seguro tienes en tu despensa:

Harina

Pan rallado

Huevo

Aceite de oliva virgen extra

Mostaza

Salsa Sriracha

Romero

Sal

Pimienta negra

Paso a paso para cocinar la receta de cachopo al estilo Chicote

Presta atención que de estos pasos depende la magia. Es decir, si te ciñes a estos pasos, no habrá nada que te impida que puedas disfrutar de un cachopo como si lo hubiese cocinado el mismísimo Alberto Chicote:

Extiende los filetes de pechuga de pollo en una tabla y aplástalos para que el grosor sea regular.



Sazona los filetes con sal, pimienta negra, un poco de salsa Sriracha, mostaza y romero fresco bien picado.



Encima de los filetes extiende unas finas lonchas de queso manchego, unas lonchas de jamón serrano o ibérico, y termina poniendo otra capa de queso.



Cierra cada cachopo con otro filete de pechuga de pollo y envuelve con papel film.



Enfría en la nevera al menos por 12 horas, para que al empanarlos no se rompan.



Ahora toca empanar. Pasa cada cachopo primero por harina, luego por huevo batido, y a continuación por pan rallado.



A la hora de freír, hazlo con aceite de oliva virgen extra hasta que estén bien dorados.

Los trucos de Chicote para elaborar un auténtico cachopo asturiano

Hasta aquí parece una receta de lo más normal, pero Alberto Chicote nos deja claros ciertos trucos en su receta que deberíamos tener en cuenta para que nuestro cachopo sea lo más parecido a la receta de cachopo al estilo Chicote.

El jamón cuanto más bueno esté, mejor. Si te gusta el jamón serrano adelante, pero si vas a hacerlo bien, mejor que sea ibérico.





mejor. Si te gusta el jamón serrano adelante, pero si vas a hacerlo bien, mejor que sea ibérico. El queso manchego es perfecto . No obstante, si hay algún tipo de queso que te guste más, puedes sustituirlo sin problema.





. No obstante, si hay algún tipo de queso que te guste más, puedes sustituirlo sin problema. Freír siempre en sartén . Alberto Chicote deja claro en su receta que no debes freír en una freidora. ¡Habrá que hacerle caso!





. Alberto Chicote deja claro en su receta que no debes freír en una freidora. ¡Habrá que hacerle caso! Siempre aceite de oliva virgen extra . Sabemos que te han enseñado que para freír es mejor el aceite vegetal, pero en este caso, no seas fiel a esa norma.





. Sabemos que te han enseñado que para freír es mejor el aceite vegetal, pero en este caso, no seas fiel a esa norma. Utiliza papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Cuando saques cada cachopo de la sartén, retíralos en un papel absorbente, es la clave para que no queden aceitosos.

Otros trucos que podrían servirte para elaborar un cachopo de pollo

En ocasiones, cuando compramos la pechuga de pollo ya fileteada, nos la dan con irregularidades y eso luego puede jugar en nuestra contra para que nuestros cachopos queden bien. Más que nada piensa en que los filetes de pollo deben ser exactamente iguales para que el queso no se salga al freír y se vacíe nuestro cachopo por dentro.

Así que, nuestra recomendación es que compres las pechugas enteras y cortes tú los filetes para asegurarte de que cada uno de estos filetes sea del mismo tamaño.

Otro consejo es que, a la hora de cerrar ambas "tapas" (filetes de pollo) te ayudes de unos palillos. Los palillos pueden acompañar a tu cachopo hasta que vayas a servirlo en el plato. Es decir, no tengas miedo a freír el cachopo con el palillo porque no pasa nada. Eso sí, asegúrate de que al servirlo lo has quitado para no tener disgustos.

Ahora que sabes cómo se hace un auténtico cachopo asturiano al estilo Alberto Chicote, ya no tienes excusa para no ponerte manos a la obra. La receta es tan sencilla que no te hará falta saber cocinar al nivel que el famoso chef. Tan solo te hace falta seguir este paso a paso para poder disfrutar y meterle el diente (como dice Alberto Chicote) a este delicioso manjar asturiano.

