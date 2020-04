Cómo funciona un termómetro digital según la zona de medición

Por lo general, la fiebre suele ser un síntoma que está presente en diversas enfermedades que causan infecciones, como gripes, resfriados, otitis… El aumento de la temperatura corporal es un indicativo de que algo no marcha bien, por eso es muy importante tener en casa un termómetro.

Este aparato nos ayuda a detectar de forma precisa y rápida si la presencia de algún virus nos está generando algún daño. Sin embargo, hay distintos tipos de termómetro y debes asegurarte de saber cómo funciona un termómetro digital correctamente para garantizar una buena medición. Toma nota, te mostramos los pasos a seguir para utilizar un termómetro digital.

1. Zonas de medición

Si lo usas bien, el termómetro digital es una herramienta perfecta para determinar si hay fiebre de forma rápida y segura. Además, puede usarse en distintas zonas del cuerpo pero, dependiendo de donde lo hagas, el resultado podría variar ligeramente. Podrás tomar la temperatura corporal en estas zonas:

El recto . Cuando tomas la temperatura de forma rectal se considera que hay fiebre a partir de 37,6ºC . Esta zona es la recomendada en bebés y niños menores de 6 años.

. Cuando tomas la temperatura de forma rectal se considera que . Esta zona es la recomendada en bebés y niños menores de 6 años. En la boca . Podemos considerar fiebre cuando la temperatura marcada sube de 37,3ºC . Esta zona es la más apropiada para adolescentes y adultos.

. Podemos considerar fiebre cuando la temperatura marcada . Esta zona es la más apropiada para adolescentes y adultos. La axila. Se considera fiebre a partir de 37,2ºC. Puedes medir la temperatura en esta zona en niños a partir de 6 años. De hecho, es la más habitual y donde más gente mide su temperatura corporal.

2. Método de medición

En primer lugar, asegúrate de que el aparato esté en buen estado y no esté roto o sin pilas, o el resultado será poco fiable. Además, debes limpiar el bulbo del termómetro con un algodón impregnado en alcohol antiséptico antes y después de utilizarlo. Al encender el termómetro, colócalo en la zona cuando no aparezca ninguna medición en la pantalla. Por último, supervisa la medición sujetando el termómetro cuando lo coloques en la boca o el recto, pues de lo contrario podría dar una lectura errónea.

3. Medición de la temperatura rectal

El siguiente paso es elegir en qué zona vas a colocar el termómetro. Dentro de los tipos de termómetro, el de mercurio es muy fiable, pero resulta más frágil y peligroso, aunque es más preciso. Si decides colocar tu termómetro digital en el recto, debes aplicar un poco de vaselina en el bulbo para introducirlo con facilidad y sin hacernos daño. Sujeta el termómetro mientras realizas la medición y recuerda que si es un niño debes introducirlo 2 cm y 3cm en el caso de un adulto. Retira el dispositivo cuando suene el pitido que indica que ya ha tomado la temperatura corporal.

4. Medición de la temperatura oral

Si vas a medir la temperatura en la boca, asegúrate de que lo haces 30 minutos después de la comida y de ingerir antes alguna bebida. La forma correcta de hacerlo es levantar la lengua y cerrar la boca como lo harías de forma normal. Sujeta el termómetro sin apretar con los dientes ni los labios, solo sujetando para que no se caiga y espera el pitido para retirarlo.

5. Medición de la temperatura axilar

Si tomas la temperatura corporal en tu axila, es importante no tener camiseta. Coloca el termómetro debajo de la axila y dobla el brazo apoyándolo en el pecho para sujetarlo. Procura no moverlo y retíralo cuando oigas la señal. No tomes la temperatura después de tomar un baño o cuando hayas estado abrigado durante mucho tiempo, esto podría afectar el resultado.

6. Temperatura corporal

Si después de tomar la temperatura hay fiebre, lo mejor será que consultes con tu médico, sobre todo si es superior a 40ºC y persiste durante más de 48 horas.

Cómo saber si un termómetro digital funciona bien

Según los tipos de termómetro, debes verificar que estás tomando la temperatura siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Estos son los signos más evidentes de que tu termómetro digital está fallando:

Aparece 'LO' en la pantalla . Esto significa baja temperatura y no tiene nada que ver con la batería, por lo que no debes preocuparte. Esto se debe a que la temperatura ambiente es de unos 21ºC, mientras que la temperatura corporal debe estar entre 35,8ºC y 36,9ºC. De este modo, cualquier valor superior a 37ºC indica fiebre y un valor inferior a 35,6ºc indicará error. Si tomas la temperatura corporal en la boca, recuerda colocarlo debajo de la lengua antes de encenderlo.





. Esto significa baja temperatura y no tiene nada que ver con la batería, por lo que no debes preocuparte. Esto se debe a que mientras que la temperatura corporal debe estar entre 35,8ºC y 36,9ºC. De este modo, cualquier valor superior a 37ºC indica fiebre y un valor inferior a 35,6ºc indicará error. Si tomas la temperatura corporal en la boca, recuerda colocarlo debajo de la lengua antes de encenderlo. La pila se ha acabado . En caso de que tu termómetro no emita ningún pitido o no se encienda, lee las instrucciones para cambiarle la pila.





. En caso de que tu termómetro no emita ningún pitido o no se encienda, lee las instrucciones para cambiarle la pila. Puede ser que realices dos tomas de temperatura corporal y sean diferentes. No es necesario tomar la temperatura dos veces, al contrario que sucede con la tensión, pero si lo haces y aparecen resultados diferentes, la primera lectura será la más cercana a la temperatura real .





. Puedes hacer una prueba de funcionamiento si no sabes cómo tomar la temperatura de forma correcta. Además, si quieres asegurarte de que tu termómetro funciona bien, existen apps que te muestran cómo hacer ambas cosas .





. Puede suceder, según los tipos de termómetro que utilices, que tengas otros problemas como que la pantalla parpadee, el botón de encendido esté suelto o cualquier otra cosa que no sea normal. En ese caso, puedes consultar con tu farmacéutico o donde lo hayas adquirido, resolverán todas tus dudas ya sea de chupete, de oído, de frente o de cualquier tipo.