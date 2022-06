Cómo evitar rozaduras en los muslos con remedios caseros

Las altas temperaturas que hemos alcanzado sin siquiera haber llegado al verano preocupan y mucho a la ciudadanía en España, preguntándose hasta dónde llegarán los termómetros durante la estación estival. Con este calor, muchas personas, sufren determinados problemas en la piel causados por el sudor y la humedad. Uno de los más molestos y que pueden suponer grandes incomodidades son las rozaduras en los muslos.

Y es que el aumento de la sudoración suele tener un gran impacto en la piel, dando lugar a problemas de acné, eccemas, irritación o molestos picores, sobre todo en aquellos con la piel sensible o atópica. Te mostramos cómo evitar rozaduras en los muslos con distintos métodos, ponte cómodo que comenzamos.

Remedios para evitar rozaduras en los muslos

Los expertos recomiendan mantener siempre la piel limpia para eliminar los restos de sudoración y aplicar productos hidratantes y protección solar. Sin embargo, hay zonas que son un poco más difíciles de tratar que otras, y aquellos que sufren molestas irritaciones en la cara interna de sus muslos saben bien a lo que nos referimos.

Cuando se es propenso a sufrir rozaduras en los muslos, el calor y la sudoración hacen que ponerse un pantalón corto o un bañador se convierta en un auténtico infierno. Además, te pongas lo que te pongas, será inútil, pues acabarás con la piel muy irritada y, en el peor de los casos, sufrirás un insoportable escozor que podría generar ampollas dolorosas e incluso heridas sangrantes.

Antes de nada, es importante que sepas que este problema le puede pasar a cualquiera, ya que depende de la fisionomía de cada uno y no de su peso corporal. No obstante, por suerte para ellos existen remedios para evitar este molesto problema. Estos son los más eficaces, toma nota.

1. Crema hidratante anti-irritaciones

Estas cremas específicas pueden aplicarse en la parte interna de los muslos, pero también sirven para cualquier zona de tu cuerpo donde se produzcan rozaduras por el contacto de la piel. Suelen ser resistentes al agua y al sudor, de manera que la zona siempre estará protegida.

Estas cremas hidratan la piel y te ayudarán a lubricarla para acabar con las rozaduras en los muslos y evitar que se produzcan heridas en la piel. Lo mejor es aplicarla después de la ducha con la piel bien limpia. Y recuerda, nada de utilizar jabones agresivos o exfoliantes, al menos en esa zona.

2. Desodorante

Un buen desodorante, si es de roll-on mucho mejor, puede ayudarte con este irritante problema. Además, es conveniente que contengan talco, ya que protegen la piel de la sudoración y ayudan a que se mantenga seca durante todo el día.

Es tan sencillo como aplicar una fina capa en esa zona, además también actúa como lubricante y hace que los muslos no se irriten con el roce. Y lo mejor de todo es que su efecto continúa incluso cuando el desodorante se ha secado, por lo que es un truco ideal. Te recomendamos que no contenga aluminio, incluso puedes optar por los desodorantes naturales de piedra de alumbre.

3. Vaselina

Este producto no suele faltar en ningún hogar, pero quizás no le habías prestado atención a no ser que tengas los labios cortados u otras irritaciones propias de las épocas en que hace frío. Pues bien, debes saber que también sirve para evitar rozaduras en los muslos.

La gran ventaja de la vaselina es que, además de hidratar en profundidad, es hidrófoba y no se disuelve en el agua, por lo que es ideal para proteger y curar la piel dañada a causa del sudor. Eso sí, intenta evitar vaselinas con perfumes u otros ingredientes perjudiciales para la piel, pues podría empeorar la situación. Lo mejor es aplicarla después de la ducha para ayudar a prevenir la irritación a lo largo de todo el día.

4. Aloe vera

Esta planta milagrosa por excelencia también es un gran aliado para combatir las dolorosas y molestas rozaduras en los muslos, entre otras muchas ventajas. Uno de sus múltiples beneficios para la piel es que ayuda a hidratarla, así como también contribuye a curar las posibles irritaciones y cicatrices que tengas.

Pero eso no es todo, porque además calmará el escozor y el dolor en caso de que tengas irritaciones. Lo ideal es que utilices un gel de aloe vera 100% lo más puro posible, y si tienes la posibilidad de disponer de una planta para extraer la pulpa, mucho mejor.

5. Bandas anti-roce o bandelettes

Es cierto que hay ocasiones en que da igual los productos que utilices, que el resultado será el mismo y no podrás deshacerte de las rozaduras en los muslos. No te preocupes, hoy en día existen unas bandas anti-roce diseñadas para evitar rozaduras en los muslos llamadas bandelettes.

Puedes llevarlas debajo de shorts y vestidos y las encontrarás en diversos materiales, liso o con blonda, y son como una especie de liguero para proteger la zona interior de los muslos. Las hay de distintos colores y en la actualidad puedes encontrar estas bandas anti-roce en casi todas las superficies comerciales, sobre todo en la época de verano.

6. Polvos de talco

Es el remedio más antiguo de todos y además es bastante efectivo, pero no es tan duradero como nos gustaría. No obstante, puedes usarlo cuando vayas a salir a dar un paseo, pero te recomendamos que lo apliques sobre la piel limpia y bien seca.

7. Crema de bebés

Las cremas para el cambio del pañal de los bebés son otra excelente opción para mantener la piel hidratada y evitar rozaduras en los muslos, ya que son algo más densas que el resto de cremas y su efecto será más duradero. Resulta un remedio muy práctico, y hay muchas marcas disponibles para elegir la que más te guste.

